Córdoba: se necesitan más de seis años de ahorro para acceder a un crédito hipotecario

Acceder a una vivienda propia se convirtió en una meta cada vez más difícil para los hogares argentinos. Lo que históricamente era una etapa transitoria antes de comprar un inmueble, alquilar, se prolonga en el tiempo y alcanza a sectores que, por su nivel de ingresos, anteriormente tenían mayores posibilidades de convertirse en propietarios. Córdoba no escapa a esta tendencia: reunir el dinero necesario para ingresar a un crédito hipotecario demanda más de seis años de ahorro.

Así lo señala un informe de IERAL que analiza la evolución del régimen de tenencia de las viviendas en los principales aglomerados urbanos del país. El trabajo evidencia un cambio en la estructura habitacional argentina y advierte sobre las dificultades crecientes para acceder a la propiedad.

De acuerdo con los datos relevados a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, entre 2016 y 2026la proporción de hogares propietarios cayó del 71% al 68%, mientras que la participación de los inquilinos pasó del 18% al 21%. En términos absolutos, esto representa casi 600.000 hogares inquilinos adicionales.

Llaryora anuncia un fuerte alivio fiscal en el Presupuesto 2027 y pone el foco en salud, seguridad y programas sociales

El crecimiento del alquiler no se explica únicamente por la formación de nuevos hogares. También refleja las dificultades que enfrenta una parte de la población para dar el paso hacia la compra de una vivienda. Además, el fenómeno ya no se concentra exclusivamente en los segmentos de menores ingresos: los mayores incrementos en la proporción de inquilinos se registraron entre los estratos medios y altos.

Córdoba: más de seis años para reunir el anticipo

Uno de los datos centrales del informe para el mercado inmobiliario cordobés está relacionado con el esfuerzo de ahorro necesario para acceder a un crédito hipotecario. IERAL estimó cuánto tiempo necesitaría un asalariado privado registrado para reunir el anticipo de una vivienda de dos ambientes, suponiendo que destina el 20% de su salario mensual al ahorro.

En Córdoba, ese período asciende a 6,1 años. El cálculo contempla que el anticipo representa entre el 25% y el 30% del valor del inmueble, una exigencia que constituye una de las principales barreras de entrada al financiamiento hipotecario.

El indicador ubica a Córdoba por encima de Mendoza y Neuquén, donde el esfuerzo de ahorro ronda los 5,1 años, aunque por debajo de otras jurisdicciones. En Santa Fe se requieren 6,4 años; en los partidos del Gran Buenos Aires, 6,5 años; en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6,9 años; y en Misiones, 9,6 años. El promedio de los nueve aglomerados urbanos analizados alcanza los 6,4 años. En conjunto, representan el 73% de los hogares urbanos del país.

La distancia entre los ingresos laborales y el precio de las propiedades es uno de los factores que explica esta situación. Mientras los inmuebles se comercializan habitualmente en dólares, los salarios se perciben mayoritariamente en pesos. La pérdida de poder adquisitivo y las sucesivas devaluaciones redujeron la capacidad de los hogares para acumular el capital inicial necesario para comprar.

El alquiler se extiende hasta los 40 años

Otro de los cambios que identifica el estudio es la transformación del perfil etario de los hogares inquilinos. La dificultad para acceder a una vivienda propia ya no se limita a quienes atraviesan sus primeros años de independencia económica.

Acróbatas cordobeses detenidos en Estados Unidos: cómo sigue la situación judicial

En 2016, los hogares encabezados por personas de entre 30 y 49 años representaban el 49% del universo de inquilinos. Diez años después, esa participación trepó al 57% y explica cerca del 77% del incremento registrado durante el período.

La tendencia también se observa al analizar cada grupo de edad por separado. Entre los hogares encabezados por personas de 40 a 49 años, la proporción de inquilinos pasó del 17,5% al 23,9%. En el segmento de 30 a 39 años, aumentó del 31,8% al 35,7%.

En contraste, los menores de 30 años redujeron su participación dentro del universo de inquilinos: pasaron de representar el 25% en 2016 al 19% en 2026.

Para IERAL, estos indicadores muestran que el alquiler dejó de ser solamente una instancia previa a la compra o una característica de los hogares más jóvenes. Cada vez más personas llegan a los 40 años sin haber podido acceder a una vivienda propia.

Crédito hipotecario y patrimonio familiar, dos factores determinantes

El informe también advierte que contar con un empleo formal y cierta estabilidad de ingresos no garantiza el acceso a una propiedad. Entre los asalariados privados registrados que son jefes de hogar, uno de cada tres alquila. Si se incorpora a quienes todavía viven con sus padres, menos de la mitad reside en una vivienda propia dentro de un hogar independiente.

A las dificultades para reunir el ahorro inicial se suma la limitada disponibilidad de crédito hipotecario. Los autores señalan que tener capacidad para afrontar una cuota mensual no necesariamente implica cumplir con las condiciones exigidas por las entidades financieras. La informalidad laboral y las dificultades para acreditar ingresos profundizan las restricciones.

En este escenario, el acceso a una vivienda depende cada vez más del patrimonio familiar, las herencias o la asistencia económica de los padres, en lugar de estar determinado exclusivamente por los ingresos generados a través del trabajo.

Megacausa Bomberos: Comienza el juicio por uno de los mayores casos de presunta corrupción en Córdoba

Como respuesta, IERAL plantea la necesidad de reconstruir el financiamiento hipotecario de largo plazo. Los préstamos a 20 o 30 años requieren fuentes de ahorro estables que permitan sostener ese tipo de operaciones, una condición que todavía representa una restricción estructural para el sistema financiero argentino.

Entre las alternativas mencionadas aparece el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Según el informe, a septiembre de 2026 sus inversiones equivalían al 12,1% del Producto Bruto Interno (PIB). Los autores destacan la posibilidad de orientar parte de esos recursos hacia depósitos bancarios condicionados al otorgamiento de créditos hipotecarios.