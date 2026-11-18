Entre marzo y agosto de 2026, el Sistema Integral de Flagrancia (SIF) registró 4.448 personas aprehendidas en Córdoba, un promedio de 741 por mes y 24,3 por día. En ese período ingresaron 3.690 casos y los procesos tuvieron una duración promedio de 30 días corridos, según un informe del Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (Copec).

Los resultados de los primeros seis meses de funcionamiento del sistema se presentaron el martes 17 de noviembre, durante un encuentro organizado por el Instituto de Formación del Ministerio Público Fiscal, el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez y el Centro de Capacitación y Desarrollo de la Defensa Pública. La exposición estuvo a cargo del presidente del Copec, José Emilio Graglia, y de la vicepresidenta, Carla Tassile.

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El relevamiento contabilizó un promedio de 615 casos ingresados por mes. Se trata de hechos delictivos detectados en situaciones de flagrancia, con distintos niveles de complejidad y diferentes respuestas de tratamiento. Uno de los indicadores centrales del informe es la duración de los procedimientos. Durante el período analizado, los procesos de flagrancia tuvieron una duración promedio de 30 días corridos. El primer contacto efectivo de las personas imputadas con la defensa se produjo a los tres días del hecho, mientras que las declaraciones se concretaron, en promedio, a los 11 días.

En cuanto a las respuestas judiciales, el Copec señaló que se mantuvo el nivel de acusación respecto del sistema anterior, con 1.489 causas elevadas a juicio en seis meses. Sin embargo, aumentaron considerablemente las alternativas de resolución temprana.

Los pedidos de suspensión del proceso a prueba se multiplicaron por 48: pasaron de cuatro en el sistema anterior a 191 durante los primeros seis meses del SIF. Por su parte, las solicitudes de juicio abreviado inicial crecieron un 73,8%, al pasar de 526 a 914.

Dos sedes especializadas y mayor disponibilidad de las fiscalías

El informe destaca que el nuevo esquema permite concentrar el tratamiento de los casos de flagrancia en dos sedes especializadas, una ubicada en la zona norte y otra en la zona sur de la ciudad de Córdoba. Según el Copec, esta organización también amplía la disponibilidad de las fiscalías territoriales para concentrarse en investigaciones y en el abordaje de los conflictos propios de sus distritos.

Además, el sistema establece estándares de prueba que buscan racionalizar el uso de recursos forenses en aquellos casos en los que la evidencia resulta más sencilla. También incorpora circuitos de trabajo definidos para mejorar la coordinación entre el Ministerio Público Fiscal, la Defensa Pública y la jurisdicción.

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Otro de los puntos evaluados fue el funcionamiento del circuito especializado para niñas, niños y adolescentes (NNA), que registró el ingreso de 735 personas entre marzo y agosto. La Sede Norte concentra este tipo de intervenciones y ofrece un abordaje diferenciado, con infraestructura específica, asistencia legal, conectividad digital y procedimientos orientados a agilizar los tiempos judiciales.

Por último, el relevamiento destacó el trabajo de la Oficina de Medidas Adecuadas (OMA), que aplica un enfoque de justicia restaurativa para ofrecer respuestas alternativas en situaciones de menor conflictividad. La intervención busca adaptar el tratamiento a las características y el nivel de complejidad de cada caso.