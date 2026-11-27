El Senado aprobó por unanimidad la ley de prevención de la ludopatía, una norma que apunta a reducir el acceso al juego digital y establece controles obligatorios para las empresas que ofrecen estos servicios.

La iniciativa fue acompañada por los 72 senadores presentes. El proyecto había reunido propuestas de distintos espacios políticos y estaba compuesto por 54 artículos organizados en 13 capítulos.

Sesión en el Senado Ley de Ludopatía y Reforma Electoral 26112026 | Crédito: Pablo Cuarterolo

Uno de los cambios centrales será la eliminación de la publicidad vinculada a las apuestas. Desde ahora, quedarán alcanzadas las promociones comerciales, los bonos de bienvenida, los acuerdos con clubes y deportistas, las campañas con influencers y cualquier tipo de patrocinio relacionado con el juego online.

También se establece un nuevo sistema de identificación para los usuarios. Las plataformas deberán comprobar la identidad mediante reconocimiento facial vinculado al Renaper en tres momentos clave: cuando una persona crea su cuenta, cada vez que ingresa al sistema y al momento de retirar premios.

Menores, pagos y autoexclusión

La ley fija que ninguna persona menor de 18 años podrá acceder a sitios de apuestas o juegos de azar digitales. Además, incorpora herramientas obligatorias para que los usuarios puedan controlar su propio comportamiento frente al juego.

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Entre ellas aparece el Registro Nacional de Autoexclusión, que permitirá solicitar el bloqueo voluntario del acceso a las plataformas. La medida también podrá ser impulsada por familiares directos.

Más controles para las empresas y sanciones penales

Los operadores habilitados deberán cumplir nuevos requisitos: contar con sede física y servidores dentro del país y utilizar el dominio ".bet.ar" para sus plataformas.