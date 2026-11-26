La representación cordobesa en el Senado votó en bloque a favor de la reforma electoral que suspende las PASO en 2027. El proyecto se aprobó este jueves con 43 votos afirmativos y 29 negativos. Necesitaba 37, la mayoría absoluta, así que superó el piso por seis votos.

Carmen Álvarez Rivero y Luis Juez lo hicieron desde La Libertad Avanza. Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, se sumó al grupo de legisladores de bloques provinciales que responden a sus gobernadores y acompañaron al oficialismo, junto con la UCR y el PRO. Entre ellos estuvieron la chubutense Edith Terenzi, la neuquina Julieta Corroza, la salteña Flavia Royón, el correntino Carlos Epínola, los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, y los misioneros Luis Arce y Sonia Rojas Decut.

Votaron en contra el bloque peronista, la tucumana Beatriz Ávila y los tres integrantes de Convicción Federal.

Un debate caliente

El oficialismo justificó la suspensión en el costo de las PASO, que estimó en 200 millones de dólares, y en que la gente no tenga que ir hasta seis veces a votar en un año. La oposición lo planteó de otro modo: habló de una "ley de emergencia política para Milei", hecha a su medida, y criticó el tamaño que podría tener la Boleta Única Papel si las provincias que votan en la fecha nacional suman sus cargos a la misma papeleta.

Javier Milei contra las PASO

El eje más duro del peronismo fue Ficha Limpia. "¿Tanto miedo le tienen (a Cristina Kirchner) que tienen que poner un reaseguro más? Nos cambian las reglas de juego a 150 días, pero en el peronismo estamos muy acostumbrados a la persecución, el encarcelamiento. Y siempre supimos volver", planteó Eduardo "Wado" de Pedro.

Anabel Fernández Sagasti fue en la misma línea: "Le estamos dando la lapicera a los jueces para que decidan a los candidatos. ¿Ustedes se creen exentos de esto? Y ni siquiera se espera a la sentencia firme, no se respeta el principio de inocencia".

Los pocos aliados que hablaron no mostraron demasiado entusiasmo. "Entiendo que las podamos suspender, pero creo que nos queda pendiente para hablar realmente de una reforma electoral integral", sostuvo Terenzi, quien propuso una primaria abierta simultánea y optativa, la misma idea que había sugerido el peronista chaqueño Jorge "Coqui" Capitanich.

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El jefe del bloque PRO, Martín Goerling, admitió que estaba de acuerdo con mantener las PASO, pero que se encolumnaron detrás del "pedido institucional del partido". Su par de la UCR, Eduardo Vischi, recordó que fue autor de un proyecto que solo eliminaba la obligatoriedad de las primarias, aunque terminaron aceptando la suspensión.

Del lado oficialista, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien estuvo a cargo de las negociaciones con las provincias, celebró el resultado: "Y pensar que algunos decían que no teníamos los votos para suspender las PASO en el Senado".

Qué más cambia

Además de suspender las PASO solo para 2027, el proyecto introduce modificaciones permanentes. Crea el régimen de Ficha Limpia, que inhabilita para ser candidato o ejercer cargos públicos y partidarios a quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia.

También permite que las provincias unifiquen sus elecciones con la fecha nacional e incluyan sus categorías locales (gobernador, intendente, legislador provincial) en la Boleta Única Papel, con la opción de votar la lista completa con una sola marca.

En publicidad electoral, baja del 5% al 2,5% el tiempo de programación que los medios deben ceder gratuitamente. El oficialismo argumentó que busca que dejen de "bombardear al elector". La veda también cambia: se permitirán espectáculos públicos, eventos deportivos, reuniones y la apertura de locales que vendan alcohol. Y el debate presidencial obligatorio queda limitado al caso de balotaje.

El texto aprobado quedó reducido a una veintena de artículos, frente a los 79 del proyecto que Javier Milei envió al Congreso en abril de 2026. Para convertirse en ley, debe ser aprobado por Diputados, donde se espera que el Presidente convoque a sesiones extraordinarias en diciembre.