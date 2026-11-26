La discusión del Presupuesto 2027 de Martín Llaryora comenzó a tomar forma en la Legislatura con un tema que atraviesa buena parte del fuego cruzado entre opositores y oficialistas: el endeudamiento de Córdoba y la capacidad de la Provincia para sostener sus compromisos financieros en un escenario nacional complejo marcado por la incertidumbre económica, la caída de la recaudación y las dificultades para acceder al financiamiento.

En el arranque del debate presupuestario, el paquete económico de la administración LLaryora quedó bajo la lupa de la oposición, particularmente por las autorizaciones para tomar nueva deuda en dólares, emitir Letras del Tesoro y comprometer recursos de la coparticipación federal como garantía de futuras operaciones. El interrogante que plantearon algunos legisladores opositores no se limitó al volumen de las autorizaciones solicitadas, sino que apuntó a la sostenibilidad del esquema ante un eventual deterioro de las variables macroeconómicas.

El legislador Oscar Agost Carreño (PRO) puso en la mesa de discusión los escenarios de estrés utilizados por el equipo económico provincial para medir la evolución de la deuda. El parlamentario demandó saber qué ocurriría si el peso sufriera una depreciación superior a la prevista, si se profundizara la caída de los recursos nacionales o si aumentara el costo de refinanciar los compromisos en un contexto financiero internacional más adverso.

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El planteo del opositor amarillo apuntó directamente a la consistencia de las proyecciones oficiales. Agost Carreño cuestionó si los indicadores de sostenibilidad exhibidos por el gobierno habían sido sometidos a simulaciones que contemplaran un escenario más complejo que el previsto en las variables macrofiscales utilizadas para elaborar el Presupuesto.

También pidió precisiones sobre las operaciones que el Ejecutivo tiene previsto garantizar con recursos de la coparticipación federal. La inquietud adquiere volumen en un contexto de retracción de la recaudación y de incertidumbre sobre las transferencias nacionales, el uso de esos fondos como respaldo de nuevas operaciones de crédito abre otro interrogante sobre el margen financiero de la Provincia.

En comisión, Zornberg defendió el Presupuesto 2027 | Crédito: Cedoc

La defensa de Zornberg

La secretaria de Administración Financiera, Mónica Zornberg, respondió que el proyecto fue elaborado sobre la base de las variables macrofiscales proyectadas por el gobierno nacional y el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Reconoció, no obstante, que los ingresos y los gastos deberán adecuarse a los cambios que se produzcan durante el año.

En ese sentido, sostuvo que el seguimiento de los indicadores de deuda es una tarea permanente del equipo económico y defendió el equilibrio fiscal que Córdoba mantiene desde hace años, con especial énfasis en el equilibrio corriente como condición para financiar el funcionamiento del Estado.

Sobre las garantías de coparticipación, Zornberg descartó que representen un riesgo para las finanzas provinciales. Argumentó que Córdoba tiene una trayectoria de cumplimiento de sus obligaciones, tanto en el pago de intereses como en las amortizaciones de capital, y recordó las mejoras en las calificaciones crediticias otorgadas por Fitch y Moody's.

"La garantía de la coparticipación federal es una forma de pago", explicó la funcionaria, quien sostuvo que ese mecanismo incluso puede simplificar la cancelación de los servicios de deuda. También señaló que existen límites normativos para comprometer esos recursos y que cada operación es evaluada bajo esos parámetros.

Sin embargo, la respuesta oficial no despejó todos los interrogantes políticos que quedaron planteados durante el plenario de comisiones. El propio Agost Carreño diferenció las explicaciones técnicas brindadas por los funcionarios de las definiciones políticas que, a su entender, todavía debe dar el gobierno sobre el rumbo del endeudamiento y las garantías comprometidas.

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Evolución del endeudamiento

Desde el oficialismo, el presidente de la Comisión de Economía, Ricardo Sosa, salió a defender la evolución del endeudamiento provincial y puso el foco en la relación entre la recaudación y el tipo de cambio.

Para respaldar su argumento, presentó una comparación que abarca el período comprendido entre 2008 y mediados de 2026. Según los datos expuestos, mientras la recaudación nominal aumentó un 142.300%, el tipo de cambio lo hizo un 46.000%. Para Sosa, esa diferencia permitió que la Provincia fuera reduciendo el peso de la deuda en dólares medido en términos de recursos necesarios para afrontarla.

"Venimos licuando la deuda en dólares. Así de simple. Cada vez menos pesos para pagar los mismos dólares", resumió el legislador del riñón schiarettista, quien es el encargado de asumir el rol de miembro informante ante el debate del Presupuesto en el recinto.

Sosa atribuyó esa evolución a las políticas de anclaje cambiario aplicadas por distintos gobiernos nacionales, desde las administraciones kirchneristas hasta la actual gestión de Javier Milei. "Los gobiernos de los últimos 20 años han aplicado las desastrosas políticas de anclar el tipo de cambio como forma de atajar la inflación. Lo hizo Néstor, lo hizo Cristina, lo hizo (Alberto) Fernández, lo hizo (Mauricio) Macri y ahora el actual gobierno más que ninguno", resaltó.

De esa manera, el oficialismo buscó relativizar el impacto del stock de deuda en moneda extranjera sobre las cuentas provinciales y defender la trayectoria financiera de Córdoba.

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Nostrala adelantó el rechazo juecista al Presupuesto 2027 | Crédito: Cedoc - Prensa Legislatura

Rechazo juecista

La discusión también empezó a exhibir posiciones políticas más definidas. El Frente Cívico, a través de su jefe de bloque, Walter Nostrala, anticipó que rechazará el Presupuesto 2027 y cuestionó la decisión del gobierno provincial de solicitar nuevas autorizaciones de endeudamiento sin avanzar, previamente, en una reducción del gasto estatal.

El legislador apuntó contra la estructura ministerial, las agencias provinciales y las partidas destinadas al funcionamiento del Ejecutivo. "En Córdoba la fiesta del gasto no para", sostuvo días atrás, al cuestionar las prioridades presupuestarias de la administración Llaryora.

El paquete económico contempla una autorización para tomar deuda por hasta 2.350 millones de dólares. A ese esquema se suma la operación de US$ 100 millones vinculada al Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), que Zornberg explicó como una alternativa de financiamiento todavía en tratamiento y sujeta al acuerdo de las entidades que integran el fideicomiso. Por su parte, Agost Carreño agregó los $550.000 millones en Letras de Tesorería que podrá emitir la Provincia.

Con el debate recién iniciado, el endeudamiento se perfila como uno de los principales puntos de fricción del Presupuesto 2027. Mientras el oficialismo defiende la trayectoria financiera de Córdoba y sostiene que mantiene bajo control sus indicadores, la oposición reclama precisiones sobre los compromisos futuros, las garantías que se pondrán en juego y el margen que tendrá la Provincia para responder ante un escenario económico menos favorable.