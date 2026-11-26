En el arranque del análisis del Presupuesto 2027 en la Legislatura, la radical Brenda Austin puso bajo la lupa la evolución de la inversión social, advirtió por el retroceso de las partidas educativas y reclamó mayores recursos para municipios y comunas. Detrás de los anuncios oficiales de mayor gasto social, según advirtió la opositora, las partidas muestran recortes frente a los compromisos asumidos para 2026.

Durante el primer plenario de comisiones para abordar el paquete de leyes económicas del gobernador Martín Llaryora, Austin confrontó las proyecciones del Ejecutivo con el presupuesto vigente. Su principal interlocutora fue la secretaria de Administración Financiera, Mónica Zornberg, quien defendió los criterios de cálculo del Ejecutivo, sostuvo que la Provincia cumple con el financiamiento educativo establecido por ley y descartó una reducción específica de la coparticipación a los municipios, aunque reconoció un error en el proyecto presupuestario respecto al FoDeMEEP que será subsanado.

Inversión social: la discusión entre lo presupuestado y lo ejecutado

El primer cruce giró alrededor de uno de los anuncios centrales de Llaryora: el incremento de la inversión social. Austin cuestionó que el gobierno compare el presupuesto proyectado para 2027 con lo efectivamente ejecutado durante 2026, en lugar de tomar como referencia los recursos comprometidos originalmente para ese ejercicio.

Según la presentación oficial, la inversión social pasa de $4,87 billones en 2026 a $6,27 billones en 2027. El Ejecutivo exhibe así un aumento de su participación en el gasto total, del 31% al 34%. Sin embargo, Austin advirtió que el presupuesto vigente había previsto destinar el 34,5% a servicios sociales, mientras que la ejecución estimada para el cierre de este año ronda el 30,8%. Para 2027, la legisladora tomó como referencia una participación proyectada del 33,5%.

"Tengo una diferencia con lo que se plantea como incremento de los servicios sociales", planteó ante Zornberg. «Si comparamos un presupuesto con el otro, lo que vemos es una baja. ¿Con qué compararon ustedes?", interrogó.

La crítica apunta a que el crecimiento anunciado surge de comparar las nuevas previsiones con una ejecución que quedó por debajo de lo presupuestado. "El anuncio político del gobierno fue que hay un aumento significativo en servicios sociales. No es lo que vemos. Lo que vemos es que se están comparando con su propio incumplimiento", disparó. También reclamó garantías de ejecución para las partidas de 2027.

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Zornberg defendió el criterio oficial y explicó que la inversión social debe medirse como proporción del gasto total. Según señaló, durante 2026 el gasto global creció por las partidas de obra pública financiadas mediante crédito, lo que redujo la participación porcentual de los servicios sociales sin implicar necesariamente una caída de su ejecución.

Austin dijo comprender el argumento, pero pidió contrastar las proyecciones con los datos definitivos. "Me gustaría ver realmente cómo termina el ejecutado para saber si estamos observando un área subejecutada", insistió.

Austin en comisión de Economía | Crédito: Cedoc - Prensa Brenda Austin

Educación: por debajo del piso legal y menos fondos para escuelas

El cuestionamiento también alcanzó al financiamiento educativo. Austin advirtió que el gasto en educación pasaría de representar el 30,6% de la Administración General en 2026 al 29,7% en 2027. Ambos porcentajes, señaló, quedan por debajo del 35% establecido por el artículo 109 de la Ley Provincial 9.870.

A esa observación sumó el recorte en infraestructura escolar. Según sus números, las partidas para construir y reparar establecimientos caen de $26.268 millones a $8.104 millones, una reducción real del 78%.

El programa Habitar la Escuela pasa de $25.283 millones a $8.103 millones, mientras que la partida específica de Infraestructura Escuelas se desploma de $985 millones a apenas $1 millón. También cuestionó el congelamiento del FoDeMEEP, que permanece en $38.076 millones y acumula, según su evaluación, una pérdida real del 22% en dos años. La advertencia cobra relevancia por las responsabilidades que asumieron los municipios en el mantenimiento de los edificios escolares.

Zornberg rechazó que la comparación con el piso legal del 35% pueda hacerse sobre el total de los recursos provinciales. Explicó que la metodología fue modificada hace dos años porque existen ingresos con afectación específica que no pueden computarse como fuentes de financiamiento educativo. "Es inviable comparar el gasto que demanda la educación con el conjunto de los ingresos", sostuvo. Según afirmó, al considerar los recursos disponibles para ese fin, la Provincia cumple con el ratio del 35%.

La funcionaria también relativizó las comparaciones entre programas presupuestarios. Argumentó que algunos conceptos pueden ejecutarse a través de programas más amplios o de otras áreas, por decisiones de distribución interna o simplificación administrativa. Por eso, consideró que las consultas sobre la ejecución específica debían dirigirse al Ministerio de Educación.

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Municipios: coparticipación, fondos educativos y un error en el proyecto

El tercer frente estuvo centrado en los recursos de municipios y comunas. Austin advirtió que las transferencias corrientes podrían perder terreno frente al crecimiento de las partidas salariales, lo que agregaría presión sobre las finanzas locales.

En particular, puso la lupa sobre los fondos que Córdoba recibe de la Nación por la Ley de Financiamiento Educativo 26.075. Esa partida pasa de $739.795 millones en 2026 a una previsión de $1.031.908 millones para 2027. Sin embargo, el monto transferido a municipios y comunas permanece congelado en $28.913 millones, equivalente al 3,9% de los recursos recibidos durante el ejercicio anterior.

En este plano, Austin volvió a defender la iniciativa que adelantó Perfil Córdoba para ampliar la masa coparticipable y distribuir automáticamente el 20% entre los gobiernos locales. Vinculó ese reclamo con las nuevas responsabilidades asumidas por los municipios a partir de los convenios de coordinación local de educación impulsados por la Provincia.

"El Gobierno les pide a los municipios que asuman compromisos muy claros en materia de educación formal y no formal, pero no vemos una correlación en la transferencia de recursos. Ni siquiera se mantiene el porcentaje que ya era bajo", cuestionó la radical.

Plenario de comisiones por Presupuesto 2027 | Crédito: Cedoc

Zornberg respondió que el proyecto de Presupuesto 2027 incluye un anexo con la estimación de la coparticipación correspondiente a cada municipio y descartó una reducción específica de esos fondos. Explicó que la distribución automática depende de la evolución de la recaudación que integra la masa coparticipable. También distinguió esos recursos de otros componentes de las transferencias corrientes, en los que sí se proyecta un ahorro, y recordó que los gobiernos locales reciben además los fondos del Acuerdo Federal, previstos en el 1,5%.

Ante la observación de Austin, Zornberg admitió que el proyecto contenía un error de tipeo en el artículo referido al Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FoDeMEEP), que consignaba un importe incorrecto. "Efectivamente hemos tenido ese inconveniente que ya detectamos", explicó, y aseguró que será corregido durante la segunda lectura.

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La aclaración resolvió la inconsistencia del articulado, pero no respondió el planteo de fondo sobre la distribución entre municipios de los recursos nacionales provenientes de la Ley de Financiamiento Educativo. Sigue pendiente, así, la discusión sobre cuánto de los mayores fondos que proyecta recibir Córdoba llegará efectivamente a los gobiernos locales y si esas transferencias acompañarán las nuevas obligaciones que les asigna el Ejecutivo.

En el balance, Austin contrapuso los anuncios oficiales con cuatro indicadores: una participación de la inversión social inferior a la presupuestada para 2026, una ejecución estimada que quedó 3,7 puntos por debajo de aquella previsión, un gasto educativo del 29,7% frente al piso legal que invoca la legisladora y un recorte real del 78% en infraestructura escolar.

Los números dejaron planteado el contrapunto más potente que atravesó el plenario de comisiones, dando así el puntapié inicial a la discusión de los proyectos de ley de Presupuesto 2027, las modificaciones al Código Tributario, junto con la creación del Programa de Promoción para el Desarrollo y Consolidación de la Actividad Comercial; y la Ley Impositiva para el próximo ejercicio fiscal.

La hoja de ruta del PJ

Como lo adelantó Perfil Córdoba, en la primera jornada en comisión de hoy concurrieron la secretaria de Administración Financiera, Mónica Zornberg, y el secretario de Ingresos Públicos, Gerardo Pintucci. Este jueves será el turno del ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, quien expondrá sobre las partidas y previsiones presupuestarias de su área. El 3 de diciembre, en tanto, la comisión recibirá al ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso.

La hoja de ruta del PJ prevé que la primera lectura del Presupuesto y de las otras dos leyes económicas se de en el recinto el 9 de diciembre. Posteriormente, los días 14 y 15, concurrirán a comisión los ministros Julián López (Justicia y Trabajo) y Horacio Ferreyra (Educación), respectivamente.

Antes de la segunda lectura deberá realizarse la audiencia pública de rigor fijada para el 17 de diciembre. Finalmente, el oficialismo proyecta llevar el paquete económico a la sesión del 22 de diciembre para avanzar con su aprobación definitiva.