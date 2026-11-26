Pablo Bittar (Holcim)

Es CEO de Holcim Argentina desde septiembre de 2024 y el primer cordobés en ocupar esa posición en la compañía de capitales suizos. Su carrera está ligada a la firma, donde acumula cerca de 30 años de experiencia: ingresó a través del programa de Jóvenes Profesionales y desarrolló funciones en Finanzas, Compras, Logística y Supply Chain.

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También asumió responsabilidades regionales en Ecuador y Colombia, hasta desempeñarse como Head Regional de Supply Chain para Latinoamérica. En 2020 recibió el Global Procurement Awards por impulsar una transformación en la gestión de compras. Su recorrido combina conocimiento de la industria, experiencia internacional y conducción de una compañía multinacional.

Adolfo Felippa (Agrometal)

Desde 2025, Adolfo Felippa conduce Agrometal, fabricante cordobesa de sembradoras con sede en Monte Maíz y una extensa trayectoria en maquinaria agrícola. Antes de asumir el cargo, desarrolló una carrera internacional en Renault, donde ocupó posiciones vinculadas con la fabricación, ingeniería, calidad y desarrollo de proyectos. Entre sus antecedentes se encuentra su participación en el desarrollo de la pick-up Renault Duster Oroch y su experiencia en mercados como Francia y Brasil.

Su llegada a Agrometal significó el paso de la industria automotriz a la maquinaria agrícola. Desde la conducción ejecutiva, impulsa una agenda de modernización productiva, profesionalización e internacionalización, orientada a ampliar la presencia de la marca en mercados externos.

Juan Carlos Martín (Mariano Max)

Juan Carlos Martín está al frente de Mariano Max, una cadena de supermercados de origen familiar que construyó su desarrollo a partir de la expansión territorial. La empresa cuenta con sucursales en Córdoba capital y distintas localidades del interior, entre ellas Jesús María, Cruz del Eje, Valle Hermoso y Arroyito.

Su propuesta combina supermercados de proximidad con establecimientos de mayor superficie y formatos comerciales integrados. Con una historia que comenzó como un pequeño almacén familiar en la década de 1970, la compañía amplió su presencia en el supermercadismo cordobés y acompañó ese crecimiento con generación de empleo y actividad en los corredores comerciales donde se instala.