La investigación judicial por las presuntas irregularidades en el ente municipal Córdoba Obras y Servicios (Coys) se encaminan a determinar quiénes solicitaron y autorizaron horas extras millonarias. Fuentes de la investigación aseguran que están bajo la lupa el ala de directores que pertenecen al Surrbac (sindicato de recolectores) y que manejan directamente el área operativa, bajo directivas de Juan Saillén, gerente general obrero del Coys. No descartan escalar hasta el expresidente del organismo, Santiago Pinsiroli, denunciante de las maniobras; e incluso, a su antecesora Verónica Bruera. La razón es temporal: la denuncia refiere a liquidaciones millonarias de horas extras en 2025 y 2026.

Escándalo municipal en el Coys: en la gestión Passerini el contrapeso del Surrbac superó a la política

Una de las hipótesis de trabajo contempla que las eventuales imputaciones alcancen a quienes tuvieron intervención en la generación de los servicios, la autorización de las prestaciones y la liquidación de las horas extraordinarias. En ese esquema, la responsabilidad se define por la participación que cada funcionario o directivo haya tenido en los hechos investigados. La reconstrucción de los períodos en los que se generaron las prestaciones será determinante para establecer quiénes tuvieron capacidad de decisión y control.

Verónica Bruera presidió el ente municipal hasta abril de 2025, su gestión del año pasado está también bajo análisis judicial.

Uno de los elementos que incorporó la investigación en la última semana fue la declaración de Pinsiroli, convocado por el fiscal Anticorrupción, Matías Bornancini, el miércoles a raíz de las manifestaciones que había realizado públicamente el viernes anterior sobre el intendente Daniel Passerini, a quien acusó de ejercer presiones para autorizar con su firma horas extras irregulares del personal del Coys.

A este medio había asegurado que puso en conocimiento del jefe municipal las irregularidades que detectaba en el funcionamiento y pagos a las cooperativas de reciclado, entre mayo y junio de este año. También dijo que Passerini lo convocó a su despacho en medio de las diferencias por los pagos cuestionados. Luego, en la red social X expresó: “Desafío público al intendente: entreguemos los dos teléfonos a la Justicia. Que un peritaje oficial demuestre quién miente, si existieron las llamadas, los encuentros (de hecho, fui antes del horario previsto) y las presiones por las liquidaciones de noviembre”.

Ante el fiscal, Pinsiroli ratificó que el intendente lo había citado, aunque no lo habría hecho con la misma vehemencia y precisión con la que expuso públicamente las presiones. La declaración tuvo un alcance acotado, según pudo conocer Perfil CÓRDOBA. El fiscal lo convocó por sus dichos públicos relacionados con Passerini, pero no le preguntó sobre las dos denuncias penales que el propio Pinsiroli había presentado por las horas extras y las cooperativas. El dato no es menor. Una persona que puede llegar a ser imputada no declara como testigo.

La condición inicial de denunciante no coloca a Pinsiroli al margen de la investigación. Puede terminar involucrado o no, aunque todavía es prematuro afirmarlo, como tampoco se puede descartar esa posibilidad. Si la documentación demuestra que durante su gestión se generaron o autorizaron servicios irregulares, o que tuvo conocimiento de determinadas maniobras sin adoptar las medidas correspondientes, su situación procesal podría cambiar.

La denuncia por posibles irregularidades en las cooperativas fue presentada el 29 de septiembre después de una auditoría que él encargó. La que hizo por liquidaciones millonarias por horas extras ingresó al sistema judicial el 2 de octubre. ¿Qué pasó entre mayo del año pasado y septiembre de este año?

Como gerente general obrero del Coys, Juan Saillén es referente del ala directiva que responde al Surrbac y maneja la estructura operativa del ente.

Documentos, testigos y transcripciones telefónicas

La Fiscalía trabaja ahora sobre el cotejo de la documentación secuestrada durante los allanamientos. El objetivo es establecer qué servicios fueron solicitados, en qué fechas se realizaron, qué tareas o acontecimientos específicos justificaron las horas extras, quiénes fueron los beneficiarios y, fundamentalmente, quiénes autorizaron las prestaciones y sus respectivas liquidaciones.

La reconstrucción de ese circuito administrativo será central para determinar las responsabilidades individuales. La investigación pone la lupa sobre los sectores operativos y administrativos que intervenían en el procedimiento, una estructura vinculada al Surrbac. Directores y jefes que reportan a Juan Saillén. Entre los nombres que aparecen en ese esquema están Laureano Acosta (Economía Circular), Federico Mamondes (Legales) y Gabriel Garbiglia (Recursos Humanos y Administración). Sus domicilios fueron allanados y sus teléfonos celulares secuestrados.

El conflicto hizo eclosión después de la denuncia. Pinsiroli se negó a autorizar horas extras y no concurrió a la Secretaría de Trabajo.

La documentación obtenida en los procedimientos en la sede central del Coys, dos bases operativas y el Surrbac permitirá establecer si existieron autorizaciones por fuera de los montos permitidos por el convenio, prestaciones que no se realizaron o liquidaciones que excedieron los parámetros correspondientes. ¿Qué firmas aparecen en esos certificados?

Otro capítulo determinante será el análisis de los dispositivos electrónicos incautados durante los allanamientos. Pueden aportar información sobre las comunicaciones entre los responsables de las áreas operativas, los gerentes, los funcionarios del Coys y los referentes sindicales. ¿Quiénes daban las órdenes y quiénes autorizaban?

Parte de ese material puede ser previsualizado por la propia Fiscalía Anticorrupción, aunque el volumen y las características de la información podrían requerir la intervención de la Dirección de Investigación Operativa (DIO) de la Policía Judicial para profundizar el análisis.

En ese contexto, también aparece el nombre de Juan Saillén, gerente general obrero del organismo. Su eventual imputación tampoco está descartada, pero dependerá de que se encuentren elementos que acrediten su intervención en las maniobras investigadas. Su domicilio particular no fue allanado, a diferencia de las viviendas de otros integrantes de la estructura directiva y gerencial ligada al sindicato. Según revelaron fuentes de la causa, Saillén ni siquiera solía presentarse en el Coys. ¿Aparecerá su firma en la documentación como gerente general obrero? ¿Hay testigos que puedan señalarlo como emisor de directivas investigadas? Es poco probable. Por eso, el intercambio de mensajería podría ser clave en la pesquisa.