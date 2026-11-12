Fernández confirma que Córdoba tendrá el marco regulatorio: "Necesitamos el mejor sistema de transporte que puedan pagar los cordobeses"

El transporte urbano de pasajeros tendrá un nuevo marco regulatorio en Córdoba. El proyecto será tratado en el Concejo Deliberante antes de fin de año y apunta a actualizar las condiciones de funcionamiento de un servicio que deberá adaptarse al crecimiento de la ciudad, los cambios en su distribución geográfica y las nuevas demandas de los usuarios. Así lo confirmó Rodrigo Fernández, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, quien anticipó que la discusión será el primer paso para avanzar durante 2027 con una licitación que contemple los próximos diez años.

"El nuevo marco regulatorio prevé nuevas condiciones, nuevas características para un sistema que debe actualizarse, que debe estar a la altura de lo que hoy la ciudad de Córdoba es, con otros barrios, con otra población, con otra distribución geográfica dentro de cómo se ha compuesto la ciudad después de 10 años", explicó el funcionario.

Fernández señaló que la intención es que el debate legislativo se concrete antes de fin de año para comenzar a trabajar el próximo año en el llamado a licitación. La definición llega en un momento en el que la gestión de Daniel Passerini necesita resolver la continuidad de dos servicios centrales: el transporte urbano y la recolección de residuos.

Sobre este último, el secretario de Gobierno aclaró que los plazos contractuales son diferentes y que el Municipio analizará la posibilidad de otorgar una prórroga por algunos meses mientras define los pasos a seguir. "No hay que apurarse y no es un nuevo sistema el que resuelve el problema, sino algo que pueda, que tengamos el mejor sistema posible que podamos pagar, que pueden pagar los cordobeses, que puede pagar la municipalidad para cumplir con los objetivos que hoy la ciudad necesita", sostuvo.

El funcionario vinculó la discusión sobre los servicios públicos con el contexto económico. La caída de la recaudación, el retroceso de la actividad y el incremento de los costos operativos condicionan las posibilidades de financiamiento municipal. En ese escenario, planteó que el desafío es encontrar un equilibrio entre mejorar las prestaciones y evitar que su sostenimiento termine trasladándose a mayores costos para los vecinos.

Las obras y el impacto de la visita del Papa

Fernández también defendió el nivel de actividad de la gestión municipal y aseguró que Córdoba mantuvo su ritmo de obras pese a las restricciones presupuestarias. Mencionó la pavimentación de calles, la recuperación de plazas y la iluminación de los barrios como parte de las intervenciones que el Ejecutivo buscó sostener durante un año que calificó como uno de los más difíciles en términos económicos.

"Ha achicado más de un 16% los gastos corrientes del municipio, ha pagado deuda, deuda de gobiernos anteriores, ha refinanciado otras deudas que también teníamos de frente, ha comprado colectivos, ha comprado ambulancias, ha comprado tomógrafos, ha sostenido los servicios públicos", enumeró al repasar las medidas de la administración de Passerini.

Centro de Córdoba capital

El secretario de Gobierno reconoció, sin embargo, que las demandas sociales aumentaron. Señaló que la atención sanitaria se incrementó un 35%, que creció la matrícula de las escuelas municipales y que también se disparó la asistencia social. La situación de calle, agregó, es cada vez más visible tanto en el centro como en los barrios.

En ese contexto, justificó que el presupuesto municipal contemple un incremento significativo de las partidas destinadas a la asistencia social, sin abandonar el objetivo de mantener el equilibrio de las cuentas.

Visita del Papa: 1,5 millones de peregrinos

La visita del papa León XIV fue otro de los temas centrales de la entrevista. Fernández calificó el acontecimiento como el hecho más importante de la historia de la ciudad y reivindicó la capacidad de organización del Municipio y la Provincia para acondicionar los distintos espacios donde se desarrollaron las actividades.

"Quedó en claro que Córdoba, tanto la ciudad de Córdoba como la provincia de Córdoba, trabajando en equipo con el nivel de profesionalismo, con las habilidades, la experiencia y la responsabilidad que tiene, generó las condiciones para que un evento histórico como el que tuvimos esté a la altura de lo que correspondía", afirmó.

Según las estimaciones que presentó el funcionario, más de 1,5 millones de personas participaron de las actividades en distintos puntos de la ciudad. Más de la mitad se concentró en Fadea, mientras que también hubo importantes convocatorias en el Arzobispado, la Catedral y el corredor de Colón.

El Papa León en (FAdeA) Córdoba

Fernández rechazó que la cifra haya sido exagerada y sostuvo que, cuando se conozcan los datos oficiales, incluso podría ser superior. También defendió la participación de los Estados municipal y provincial en el financiamiento y la organización del acontecimiento. Según explicó, el aporte no fue solamente económico: el Municipio puso a disposición una importante capacidad operativa en el territorio.

"Si hay algo que en Córdoba no hubo fue fragmentación, fue división, fue fisura, fue pelea, fue descoordinación. Lo que hubo fue un trabajo conjunto", remarcó.

El funcionario destacó que el único dispositivo compartido con el Gobierno nacional fue el de seguridad, coordinado por tratarse de un evento que tuvo su principal concentración en una jurisdicción federal. El resto de la organización, aseguró, se sostuvo con recursos provinciales y municipales, junto con la participación de la Iglesia.

Para Fernández, la visita también dejó un mensaje que excede la organización del acontecimiento. Interpretó que el llamado del Papa a la unidad, la solidaridad y el encuentro interpela a la dirigencia política y cuestionó la actitud del Gobierno nacional frente a esos objetivos.

"Personalmente yo veo que hay un Gobierno Nacional muy equivocado y muy a espaldas de lo que la gente quiere y necesita", expresó.

La sociedad con la Provincia

En el repaso de la gestión, Fernández también defendió el trabajo conjunto entre Daniel Passerini y Martín Llaryora. Frente a los cuestionamientos sobre una eventual mayor intervención provincial en asuntos municipales, sostuvo que la articulación permite resolver problemas concretos de los vecinos.

"Trabajar en equipo no es debilidad. Es una fortaleza y es una clave para que Córdoba esté mejor", afirmó. Como ejemplo, mencionó el convenio con EPEC y la Provincia para transformar recursos municipales vinculados a la carga tributaria en luminarias y reparaciones.

Sobre el calendario electoral de 2027, evitó anticipar definiciones. Aseguró que no existe una decisión tomada sobre la posibilidad de unificar o separar las elecciones municipales y provinciales. "Cuando uno tiene una buena gestión no tiene que tener problemas por la fecha y por cuándo votar", concluyó.

Nota realizada en "El Pase" de Punto a Punto radio 90.7 FM: Mario Pensavalle y Juan Bernaus