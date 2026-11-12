El juez sostuvo que Oscar González y Alejandra Bengoa contribuyeron en partes iguales al siniestro

La Justicia de Córdoba condenó a Oscar Félix González por el siniestro vial ocurrido el 29 de octubre de 2022 en el camino de las Altas Cumbres, donde murió Alejandra Bengoa y dos adolescentes sufrieron heridas de gravedad. El exlegislador recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional y ocho años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores.

González fue declarado autor penalmente responsable de los delitos de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y lesiones culposas agravadas, por dos resultados, en concurso ideal. La sentencia fue dictada por el juez Santiago Camogli, titular de la Sala Unipersonal N.º 3 de la Cámara Criminal y Correccional de Villa Dolores.

El hecho ocurrió el sábado 29 de octubre de 2022, a la altura del kilómetro 10 de la ruta provincial E-34, en el paraje Niña Paula, cerca de Mina Clavero. De acuerdo con la acusación fiscal incorporada a la sentencia, González conducía un BMW X1 en dirección a Mina Clavero, mientras que Alejandra Bengoa viajaba en sentido contrario al volante de un Renault Sandero. En el vehículo también iban dos adolescentes de 14 años, Marina Szulewicz, hija de Bengoa, y una amiga de ella, Alexa Valentina Miranda Gonzáles.

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La acusación sostuvo que González realizó una maniobra brusca, cruzó la doble línea amarilla e invadió el carril contrario, donde impactó de frente contra el Sandero. Como consecuencia del choque, Bengoa murió y las dos jóvenes sufrieron lesiones graves que pusieron en peligro sus vidas.

Uno de los aspectos centrales de los fundamentos de la sentencia fue la valoración de la conducta de Alejandra Bengoa. El juez consideró que la conductora realizó un sobrepaso imprudente y antirreglamentario a un camión en un tramo de ruta sinuosa, señalizado con doble línea amarilla continua, y que esa maniobra también incidió en la producción del choque.

En el análisis de la responsabilidad civil, Camogli estableció una concurrencia causal del 50% para Oscar González y del 50% para Alejandra Bengoa. Es decir, el fallo reconoció que las conductas de ambos conductores contribuyeron a que ocurriera el siniestro.

Durante el debate, las sobrevivientes relataron las consecuencias del impacto y el proceso que atravesaron después del siniestro. Una de ellas contó que debió modificar por completo su vida y continuar con tratamientos y rehabilitación.

El tribunal impuso a González tres años de prisión de ejecución condicional. Esto significa que la pena no implica su ingreso efectivo a prisión, siempre que cumpla las condiciones establecidas por la Justicia. Además, dispuso una inhabilitación especial para conducir vehículos automotores durante ocho años y le impuso las costas del proceso.

Durante los tres años de condena condicional, deberá fijar residencia ante el tribunal y no podrá modificarla sin autorización; comparecer entre los días 1 y 10 de cada dos meses ante el Tribunal de Ejecución; abstenerse del consumo excesivo de bebidas alcohólicas y de estupefacientes, y no cometer nuevos delitos.

Las indemnizaciones millonarias a las víctimas

La resolución también admitió parcialmente las demandas civiles iniciadas por los familiares y las sobrevivientes del choque. En ese marco, condenó a Oscar Félix González y a la Provincia de Córdoba a abonar indemnizaciones a las tres demandantes.

En el caso de Vera Szulewicz, la suma establecida fue de $31.633.758,86, por distintos conceptos vinculados con el fallecimiento de su madre, daño moral, gastos de traslado, tratamiento psicológico y farmacia.

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Para Marina Szulewicz, el monto fijado asciende a $353.575.089,30. La indemnización contempla daños psicofísicos por incapacidad pasada y futura, daño moral, consecuencias patrimoniales, gastos de traslado y vestimenta, y tratamiento psicológico.

Por su parte, la demanda de Alexa Valentina Miranda Gonzáles fue admitida parcialmente por un total de $1.625.279.401. La suma incluye daños psicofísicos, daño moral, gastos de traslado, adaptación de vivienda, tratamiento psicológico y fondos destinados a acompañamiento para actividades diarias, tratamiento nutricional, rehabilitación, elementos ortopédicos e insumos médicos. Los montos deberán actualizarse con los intereses correspondientes, según lo establecido en la sentencia.