El pasado viernes 27, en el Espacio Cultural Museo de las Mujeres, abrió al público “Manual de Kapelusz: Correspondencias Inesperadas / Antagonismos Explícitos”, una propuesta curatorial desarrollada por Mariano Barrera y Agustina Rodríguez Suhurt que plantea un encuentro entre distintos tiempos, sentidos y lenguajes plásticos.

A lo largo de 12 salas, la exhibición contrapone la producción pictórica de los años 80 y 90 —marcada por el humor, la ironía y la fragmentación— con un conjunto heterogéneo de piezas contemporáneas. De este modo, las imágenes se desplazan de sus contextos originales para adquirir nuevas lecturas, explorando la tensión entre las afinidades compartidas y las fricciones visuales.

Memoria artística y contexto político

El proyecto surgió hace dos meses a partir de una invitación institucional para cerrar la programación anual de la casona. Según explicó la cocuradora Agustina Rodríguez Suhurt, el eje conceptual radicó en recuperar el legado de una generación clave: “La idea era poner en valor las obras de estos artistas de los 80 y algo del 90, ya que algunas obras son un poco más actuales, y hacer un diálogo con las producciones contemporáneas más actuales”.

En esa línea, el título de la exposición funciona como una referencia directa a la cultura popular argentina y al contexto sociopolítico. Al respecto, Rodríguez Suhurt señaló: “El título de la muestra es también un guiño al cumpleaños de Charly, que fue hace poco. La idea era poder situarnos en este tiempo, pensando también en ciertos conflictos políticos que estamos atravesando y traer estos artistas que hicieron una ruptura después de la dictadura, con su pintura”. Asimismo, la curadora agregó que el recorte funciona como un punto de partida y que no descartan seguir trabajando en este sentido con nuevas muestras a futuro.

Cruce de disciplinas y paridad en las salas

El recorrido abarca 15 artistas que intervienen la totalidad del espacio mediante soportes diversos. En ese sentido, la pintura dialoga con instalaciones lumínicas, esculturas, piezas cerámicas, obras textiles y collages, además de poner en convivencia la abstracción geométrica y la figuración.

Por otra parte, la selección curatorial buscó equilibrar la representación de género dentro de la institución. “Intervenimos el museo con todas estas muestras que abordan distintas miradas y distintos lenguajes plásticos. Nos interesaba también la riqueza en la convocatoria y los cupos, tanto femenino como masculino porque este es el espacio de las mujeres y trajimos artistas hombres también a participar; así que tenemos ahí un buen cupo femenino y masculino, pensando en la diversidad”, precisó Rodríguez Suhurt.

Artistas y obras en exhibición

El corpus de la muestra transita la materia, la memoria y el símbolo a través de piezas específicas y selecciones de archivo. Entre las obras exhibidas se encuentran La cazadora, de Candelaria Silvestro; Monstruo, de Alejandra Espinosa; Umbral perceptivo, de Rosario Ocampo; Muñeca Rota, de Florencia Elizaga; Un tiempo en el tiempo, de Aleja Beltrán; Ofrenda, de Valeria Volando, y Materia Errante, de Azul Cooper.

Una casona diseñada por Augusto Ferrari alberga la obra de su hijo León

A este conjunto se suman Puerta al infierno, de Dalmacio Rojas, y Nodo, de Simón Ibáñez Durán, integradas junto a selecciones de obra de Mario Grinberg, Pablo Baena, Onofre Fraticelli y José Landoni.

Para el equipo curatorial, el montaje busca que cada pieza conserve su singularidad mientras el presente vuelve a interrogar lo que permanece. En palabras de Rodríguez Suhurt, en las salas “se anteponen estas temporalidades que reflejan las diferentes formas de vivir, de pensar el presente y el pasado, y cómo se interrogan entre ellas”.