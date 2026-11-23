Instituto dio un paso importante en el Torneo Clausura 2026. En una noche de tensión en el Mario Alberto Kempes, derrotó 2-1 a Huracán, consiguió la clasificación a los cuartos de final y se aseguró un cruce frente a River. La Gloria tuvo un comienzo contundente, construyó una ventaja de dos goles y después debió resistir los embates del Globo, especialmente tras quedarse con diez jugadores por la expulsión de Giuliano Cerato.

El equipo de Diego Flores golpeó desde el arranque. Apenas había transcurrido un minuto cuando Alex Luna abrió el marcador y puso al conjunto de Alta Córdoba en ventaja. El gol le dio tranquilidad a Instituto y condicionó a un Huracán que no conseguía encontrar respuestas.

A los 20 minutos llegó el segundo golpe. Facundo Suárez conectó un preciso centro desde la izquierda y amplió la diferencia a 2-0. La Gloria aprovechó su buen inicio y parecía encaminar una clasificación sin mayores sobresaltos. Sin embargo, el desarrollo todavía tenía capítulos de sufrimiento.

Huracán descontó y la expulsión complicó el cierre

En el complemento, el Globo encontró una oportunidad para volver a meterse en partido. A los 20 minutos, Jordy Caicedo ganó en las alturas y marcó el descuento para el conjunto de Parque Patricios. El 2-1 abrió un escenario de incertidumbre y le dio impulso al visitante, que fue en busca de la igualdad.

Instituto, además, sufrió la salida de Alex Luna por evidentes signos de dolor. Y cuando todavía quedaba un cuarto de hora, Giuliano Cerato vio la tarjeta roja y dejó a la Gloria con diez futbolistas. Desde entonces, el equipo cordobés tuvo que redoblar esfuerzos para defender la ventaja y sostener la clasificación.

Pese a la tensión de los minutos finales y la inferioridad numérica, Instituto logró contener a Huracán y no sufrió grandes situaciones de peligro. El pitazo final desató el festejo de un equipo que supo aprovechar su arranque y después encontró respuestas para aguantar un resultado decisivo.

River, el próximo desafío

Con la clasificación asegurada, Instituto ya tiene rival para los cuartos de final: River, que viene de vencer 3-1 a Lanús en el Monumental. El partido todavía no tiene día ni horario confirmado, pero el equipo de Diego Flores ya sabe que tendrá una nueva prueba de exigencia en su camino por el Clausura. Después de superar a Huracán en una noche de resistencia, Instituto buscará dar otro golpe y meterse entre los cuatro mejores del campeonato.