La Cumbre tendrá su Noche de los Museos: recorrido gratuito por cinco espacios culturales

La localidad de La Cumbre se sumará este viernes 13 de noviembre a la edición 2026 de La Noche de los Museos, una iniciativa que busca acercar a vecinos y visitantes al patrimonio histórico y cultural de la ciudad.
Bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”, la actividad se desarrollará de 17 a 21 horas con acceso gratuito en cinco instituciones que formarán parte del circuito cultural.
Los museos que participarán del recorrido
Durante la jornada, el público podrá visitar:
Museo Miguel Ocampo
Casa Museo Manuel Mujica Lainez
Museo de Arte Luis José Pisano
Museo de Motos y Bicicletas
Museo de Historia y Patrimonio de La Cumbre
La propuesta apunta a recorrer distintos espacios vinculados con el arte, la memoria y la identidad local.
Crimen en Alta Córdoba: repartidores cortan la avenida donde lo mataron y marcharán para exigir justicia
Habrá transporte gratuito para el circuito
Para facilitar la participación, el municipio dispondrá de combis gratuitas que saldrán desde la Sala Caraffa (Pasaje Tassano 55) y trasladarán a los asistentes por los distintos puntos incluidos en el recorrido.
Además, quienes prefieran podrán realizar el circuito por sus propios medios y trasladarse en vehículos particulares entre las instituciones.