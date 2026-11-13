La Cumbre tendrá su Noche de los Museos: recorrido gratuito por cinco espacios culturales

La localidad de La Cumbre se sumará este viernes 13 de noviembre a la edición 2026 de La Noche de los Museos, una iniciativa que busca acercar a vecinos y visitantes al patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

Bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”, la actividad se desarrollará de 17 a 21 horas con acceso gratuito en cinco instituciones que formarán parte del circuito cultural.

Los museos que participarán del recorrido

Durante la jornada, el público podrá visitar:

•Museo Miguel Ocampo •Casa Museo Manuel Mujica Lainez •Museo de Arte Luis José Pisano •Museo de Motos y Bicicletas •Museo de Historia y Patrimonio de La Cumbre

La propuesta apunta a recorrer distintos espacios vinculados con el arte, la memoria y la identidad local.

Habrá transporte gratuito para el circuito

Para facilitar la participación, el municipio dispondrá de combis gratuitas que saldrán desde la Sala Caraffa (Pasaje Tassano 55) y trasladarán a los asistentes por los distintos puntos incluidos en el recorrido.

Además, quienes prefieran podrán realizar el circuito por sus propios medios y trasladarse en vehículos particulares entre las instituciones.