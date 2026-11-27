Luque ya comenzó a palpitar una nueva edición de una de sus fiestas más importantes. La 53° Fiesta Nacional de la Familia Piemontesa se llevará adelante los próximos 12, 13 y 14 de febrero de 2027, con una programación que combinará música, gastronomía, cultura y tradiciones.

La presentación oficial de La Piemontesa 2027 se realizaró este jueves 26 de noviembre en el Centro Cultural Hernán Viano.

Una grilla con cuarteto, rock y folclore

Entre los primeros confirmados se encuentra El Loco Amato, uno de los referentes del cuarteto cordobés, que llegará con sus clásicos para una noche a puro baile.

También será parte de la fiesta Los Tekis, con su energía característica y una propuesta vinculada al carnaval y la música andina; además del Indio Lucio Rojas, representante del folclore argentino contemporáneo.

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La programación sumará al reconocido folklorista Paquito Ocaño y al grupo Los Tipitos, que llevarán el rock nacional a la celebración de Luque con canciones que marcaron generaciones.

A la lista de confirmados se agregaron Monada, con su ritmo y convocatoria dentro del cuarteto actual; Germain, que se sumará con su repertorio bailable; y Los Cantores del Alba Tributo, quienes aportarán un homenaje a una de las grandes expresiones del folclore argentino.



