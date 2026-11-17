Nicolás Paulin, presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, quedó en libertad luego de que se formalizara el embargo de un inmueble ofrecido por su defensa. La propiedad, valuada en 100 mil dólares, permitió cumplir con la garantía requerida para concretar la medida.

La información fue confirmada por su abogado, Guillermo Dragotto. Hasta entonces, Paulin permanecía bajo prisión domiciliaria en una vivienda de San Francisco, luego de haber sido detenido el 21 de octubre y trasladado al penal de Bouwer.





El beneficio de la prisión domiciliaria se lo había concedido el juez de Control N.° 7, Milton Peralta. Entre los argumentos, el magistrado consideró que el arquitecto es el único progenitor a cargo de su hijo de un año y seis meses. La normativa contempla la posibilidad de otorgar esta medida a madres de niños menores de cinco años, pero también alcanza a padres que se encuentran al frente de familias monoparentales.

En esa oportunidad, Peralta había postergado la resolución sobre el pedido de libertad plena. Finalmente, la defensa logró avanzar con esa solicitud mediante el embargo de la propiedad.

Qué se investiga en la causa

La causa está en manos del fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, y busca determinar si existieron maniobras de administración fraudulenta contra la Caja de Previsión de Ingenieros, Arquitectos y Profesionales de la Construcción, creada por la Ley 8470.

La denuncia que dio origen a la investigación fue presentada por el titular del organismo previsional y apunta a posibles irregularidades vinculadas con la evasión de aportes, la subvaluación de obras y la presentación de declaraciones con datos presuntamente irregulares.

En el expediente también están imputados el presidente del Colegio de Ingenieros Especialistas (CIEC), su vicepresidente, la secretaria de esa entidad y una vocal titular del directorio de la Caja. A ellos se suman un arquitecto y dos directores del organismo, que permanecen en libertad. Además, la semana pasada se incorporó a la investigación un empleado de la Caja, acusado de presunto encubrimiento.

Al explicar los motivos de las detenciones, el fiscal Gavier había señalado la existencia de “graves actos de entorpecimiento de la investigación”, que atribuyó a algunos de los involucrados y que, según su planteo, podían comprometer el avance del proceso. Tras la liberación de Paulin, Dragotto adelantó que pedirá el sobreseimiento de su defendido. El abogado sostiene que el arquitecto no tiene responsabilidad en los hechos investigados y cuestiona que la Fiscalía lo considere partícipe necesario de una presunta administración fraudulenta.