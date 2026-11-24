Si las rachas están para cortarse, Instituto tiene a la vuelta de la esquina una oportunidad inmejorable para validar ese viejo adagio del deporte y de la vida. El próximo fin de semana, La Gloria afrontará los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol como anfitrión de River Plate, un adversario al que lleva 39 años y 20 partidos sin poder derrotar. La seguidilla negativa comprende cuatro empates y 16 derrotas para el conjunto de Alta Córdoba. La secuencia representa exactamente la mitad de sus duelos ante El Millonario, en el marco de los campeonatos de Primera División, la B Nacional 2011/2012 y la Copa Argentina 2017.

Entre 1973 y 2025, Instituto y River jugaron 40 partidos, con 7 triunfos de La Gloria, 11 empates y 22 victorias de El Millonario.

El registro completo de enfrentamientos entre ambos equipos suma otra veintena de encuentros, con lo que la película totaliza 40 episodios. ¿El saldo? Siete triunfos para los cordobeses, 11 empates y 22 victorias de los porteños, entre el estreno de la rivalidad en el Nacional 1973 (1-3 en Núñez) y el último capítulo de la saga, el 0-4 del Torneo Apertura 2025. En ambos extremos del historial, el nombre de Mario Alberto Kempes aparece como denominador común: en el primer caso, el exdelantero bellvillense fue el autor del gol 'glorioso'; y en el segundo, el partido se jugó en el escenario que desde 2011 fue rebautizado en homenaje al 'Matador'.

EL HÉROE DEL '87. Oscar Dertycia fue la figura del triunfo que Instituto logró hace 39 años ante River Plate, en Alta Córdoba. | Crédito: Cocayo Dertycia

¡Habemos Cocayo!

Para encontrar el último festejo de Instituto ante River Plate hay que remontarse hasta el domingo 8 de marzo de 1987, justo un mes antes del histórico primer desembarco de un Papa -Juan Pablo II- en nuestra ciudad. Aquella tarde, La Gloria recibió al Millonario en su Monumental, el de Alta Córdoba, en el marco de la 31° fecha del Campeonato de Primera División 1986/87, competencia que un par de meses más tarde quedaría en manos de Rosario Central. Bajo la conducción de Juan Carlos Montes, el entrenador que había hecho debutar a Diego Maradona en Argentinos Juniors, el Albirrojo ponía a prueba su ambición de clasificar a la Liguilla Pre-Libertadores recibiendo al vigente campeón de las Copas Libertadores de América e Intercontinental, que llegaba con un invicto de siete partidos.

El encuentro Instituto-River se disputó 10 veces en Alta Córdoba (2-6-2) y tuvo como sede al Estadio Córdoba en 9 ocasiones (2-3-4).



“Fue una paliza”, recordó tiempo después Oscar Dertycia, quien aquella tarde tuvo una actuación consagratoria, marcando tres goles en el triunfo 4-1 del equipo cordobés. “Fuimos un equipo agresivo y contundente, y la ventaja 3-1 del primer tiempo nos permitió manejar el partido”, añadió 'El Cocayo', actual vocal de la Agencia Córdoba Deportes, quien le marcó su 'hat-trick' a Nery Pumpido, por entonces su compañero de la Selección Argentina y hoy Secretario Adjunto de Fútbol y Director de Desarrollo de la Conmebol. El tercer tanto del delantero, un potente remate desde 35 metros, tras una doble pared con Ricardo Rentera, quedó grabado a fuego en la memoria de quienes fueron testigos de aquella resonante victoria.

ESTADIO CONFIRMADO. El Monumental Presidente Perón será el escenario del decisivo partido de cuartos de final del Torneo Clausura 2026. | Crédito: REDES

Tarde de Gloria

"No tengo memoria de un resultado así, desde que estoy en River nunca nos metieron cuatro. Esta es la primera vez", declaró luego de aquel partido Héctor Rodolfo Veira, el DT de River Plate. "En el primer tiempo nos hicieron desaparecer. Se llevaron la pelota, anticiparon bien. Nosotros no podíamos hacer dos toques seguidos, pero en el segundo tiempo cambió. Morresi nos dio más fuerza y ​​llegamos mejor, con dos tiros en el travesaño y otras dos jugadas que tapó bien el arquero", analizó 'El Bambino', quien lamentó las ausencias por lesiones de Juan Gilberto Funes, Roque Alfaro, Claudio Caniggia y Américo Gallego. “Le estábamos debiendo una actuación así a nuestra hinchada”, destacó Dertycia en el camarín local.

En su crónica de 'El Gráfico', el periodista Nilo Neder escribió: "Instituto tuvo la clave en el trabajo escalonado de sus hombres. En Brunetto, dueño del área en la marca; en las proyecciones de Pedro Sánchez y Héctor Omar Silva; y en el barrido de Enrique Roberto Nieto, anticipando siempre, sacando a los costados para salir con Arsenio Ramón Benítez y mucho más con Ricardo Nicolás Rentera. Y en la ofensiva, la dupla Dertycia-Enrique Omar Sánchez, con toda la fuerza y ​​el hambre de gol”.

El historial de Instituto ante River se completa con 20 juegos en Núñez (3-2-15) y la derrota 4-1 por Copa Argentina 2017 en Mar del Plata.

A la hora de analizar el trámite del juego y explicar la abultada diferenciada en el marcador a favor del dueño de casa, el periodista dio cuenta de “otros cuatro goles anulados por posición adelantada, un tiro de Dertycia en el travesaño y una salvada de Pumpido”. En su escrito, Neder incluyó un dato que hoy provoca nostalgia en los hinchas gloriosos: hasta ese momento, River nunca había podido ganarle a Instituto de visitante, con cuatro caídas y cinco empates: "La historia crece y la leyenda también. Hay alegría en toda Córdoba por el triunfo de Instituto. Por los goles de Dertycia, por el sueño de la Liguilla. Por el canto de los hinchas, capaces de corear, porque así lo creen y sienten: “¡Si éste no es el fútbol, el fútbol dónde está…!”.

INVENCIBLE. En el presente campeonato, Instituto jugó nueve partidos en Córdoba, con un saldo de siete triunfos y dos empates. | Crédito: REDES

Tiempo presente

Casi cuatro décadas después de aquel partido registrado, Instituto animará su tercer mano a mano con River Plate, que domina el historial de definición entre ambos equipos. El antecedente más reciente es el cruce de octavos de final de la Copa Argentina 2017, que favoreció 4-1 al Millonario, con goles de Lucas Alario, Enzo Pérez, Jonatan Maidana y Rafael Santos Borré para el ganador, y de Franco Olego para La Gloria.

El otro duelo eliminatorio fue el que protagonizaron en los octavos de final del Nacional 1984, con empate 0-0 en Alta Córdoba y victoria 2-0 de River en Núñez, con dos tantos de Enzo Francescoli. En el Torneo Clausura 2026, Instituto (1° del Grupo A en la Fase Inicial) está invicto en condición de local, con siete triunfos y dos empates, y viene de eliminar a Huracán (2-1 en el Kempes). El Millonario (4° del Grupo B) obtuvo cuatro victorias, una igualdad y tres derrotas jugando fuera de su reducto, y en la instancia de octavos de final dejó afuera a Lanús, a quien venció 3-1 como local.

EL COMIENZO DE LA RIVALIDAD

9 de octubre de 1973 - Campeonato Nacional (2° fecha).

River Plate (3): José Alberto Pérez; Enrique Wolff, Ricardo Pellerano, René Daulte y Víctor Bottaniz; Carlos Alberto Avanzi (Juan José López), Reinaldo Merlo y Norberto Alonso; Joaquín Martínez (Ernesto Mastrángelo), Carlos Morete y Jorge Ghiso. DT: Delem. Suplentes: Carlos Barisio, Osvaldo Pérez y Baudilio Jáuregui.

Instituto (1): Jorge Perriot; Eduardo Anelli, Miguel Olmedo, Miguel Oviedo y Mario Carballo; Osvaldo Ardiles, Juan José Moyano (Miguel Ángel Saldaño) y Alberto Beltrán; Julio Ortiz (José Luis Ceballos), Mario Kempes y Daniel Willington. DT: Enrique García. Suplentes: René Arregui, Mario Pellacini y Juan Domingo Montoya.

Goles: PT, 17m Kempes (I); 30m Alonso (RP). ST, 4m Alonso (RP); 40m Mastrángelo (RP). Cancha: Río de la Plata. Árbitro: Arturo Ithurralde.

EL DREAM TEAM DEL ’73. Una de las formaciones de Instituto en su primera experiencia en el Campeonato Nacional, donde enfrentó a River. | Crédito: REDES

EL CAPÍTULO MÁS RECIENTE

19 de julio de 2025 – Torneo Clausura (2° fecha).

Río de la Plata (4): Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz (Germán Pezzella) y Marcos Acuña (Milton Casco); Kevin Castaño (Giuliano Galoppo), Enzo Pérez y Juan Cruz Meza (Ignacio Fernández); Santiago Lencina, Maximiliano Salas y Facundo Colidio (Miguel Borja). DT: Marcelo Gallardo. Suplentes: Jeremías Ledesma, Sebastián Boselli, Fabricio Bustos, Gonzalo Martínez, Ian Subiabre y Juan Bautista Dadín.

Instituto (0): Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Stéfano Moreyra (Franco Díaz) y Francis Mac Allister; Alex Luna, Gastón Lodico (Matías Fonseca) y Damián Puebla (Nicolás Zalazar); Nicolás Cordero (Manuel Romero). DT: Daniel Oldrá. Suplentes: Joaquín Papaleo, Leonel Mosevich, Lucas Rodríguez, Agustín Bravo, Jeremías Lázaro, Jonás Acevedo, Luka Klimowicz y Jhon Córdoba.

Goles: PT, 44m Colidio (RP); 45m Lencina (RP). ST, 22m Lencina (RP); 44m Galoppo (RP). Cancha: Estadio Kempes (Instituto local). Árbitro: Luis Lobo Medina.

EL ÚLTIMO DUELO. Gonzalo Montiel y Alex Luna, un duelo que podría repetirse 16 meses después del partido del Apertura 2025 en el Kempes. | Crédito: REDES

EL ÚLTIMO TRIUNFO GLORIOSO

8 de marzo de 1987 – Campeonato Primera División 1986/87 (31° fecha).

Instituto (4): Ramón Álvarez; Pedro Sánchez, Roberto Brunetto, Enrique Nieto y Héctor Silva; Ramón Benítez, Enrique Corti y Ricardo Rentera (Mario Cortez); Enrique Sánchez (Jorge Gáspari), Oscar Dertycia y Osvaldo Márquez. DT: Juan Carlos Montes. Suplentes: Gustavo Antoun, Julio César Jiménez y Sergio Bufarini.

River Plate (1): Nery Pumpido; Jorge Gordillo, Nelson Gutiérrez, Oscar Ruggeri y Alejandro Montenegro; Néstor Gorosito, Héctor Fabián Víttor, Pedro Troglio (Claudio Morresi) y Patricio Hernández; Antonio Alzamendi y Rubens Navarro. DT: Héctor Veira. Suplentes: Sergio Goycochea, Rubén Gómez, Pablo Erbín y Mario Saralegui.

Goles: PT, 19m Dertycia (I); 25m Enrique Sánchez (I); 26m Alzamendi (I); 32m Dertycia (I). ST, 45m Dertycia (I). Cancha: Instituto. Árbitro: Ricardo Calabria.