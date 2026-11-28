Esta semana, Marcos López llega a Córdoba con dos propuestas simultáneas. El miércoles 2 de diciembre a las 19 inaugura una muestra retrospectiva en el Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi; en tanto que el viernes 4 a las 20 presentará por primera vez en la ciudad el unipersonal “El amor, la locura y la muerte”, en El Cuenco Teatro.

El giro escénico surgió tras una invitación reciente en el norte bonaerense. Al respecto, el artista cuenta que “hace unos meses me invitaron a dar una charla TEDx en San Isidro y sin conocer a nadie yo acepté solo por el deseo que me dieran un escenario para actuar. Y me dí cuenta que me encanta poner el cuerpo en el escenario. Se puede decir que estoy en un momento de mi vida que en vez de estar expresándome con una cámara mirando la acción de otro, estoy siendo yo con mi cuerpo y mi voz la acción”.

Un guión en movimiento entre la ficción y lo autobiográfico

Para escribir el texto inicial, López trabajó con un colaborador y probó devoluciones escénicas, aunque luego descartó la dirección y el ensayo formal. “Me puse a trabajar con un coguionista que es un fotógrafo amigo, realizador de video y editor, un tipo muy talentoso, Eduardo Carrera. También trabajé con la actriz y cantante Virginia Inocenti que me hizo una especie de coach. Pero me di cuenta que no me gusta ensayar ni que nadie me dirija. Tampoco me gustan los curadores en mis exposiciones de fotografía o de arte”, asegura.

La fecha de la exposición cordobesa terminó de ordenar el estreno teatral. “Como tenía la muestra retrospectiva el 2 de diciembre, me dije: matemos dos pájaros de un tiro. Llamé a las chicas de la productora La Fotósfera, que ya habían organizado una masterclass mía el año pasado y son súper profesionales y les dije: tengo ganas de hacer una obra de teatro, performance o como quieran llamarle. Me dijeron, ok, la producimos y consiguieron un teatro el 4 de diciembre".

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En escena, el espectáculo cruza el mito de la media naranja de El Banquete de Platón con las redes sociales, los hoteles alojamiento de su infancia y la inteligencia artificial. Al definir la pieza, señala: “No me gusta la palabra stand-up, aunque lo que voy a hacer es parecido. Hay mucho de autobiográfico, una especie de biografía entre real y mentirosa, un exceso de primera persona”, dice.

Malambo, canto y un ensayo abierto

La función suma acciones físicas y referencias a su obra (de hecho, se lo ha podido ver en sus redes sociales este último tiempo tomando clases de malambo). “Empecé a agregar situaciones como hacer equilibrio, igual que un acróbata, después se me ocurrió bailar un malambo, nunca en mi vida bailé malambo, así que contraté a dos profesores, uno que me enseña malambo con boleadoras y el otro es un chico de danza contemporánea, pero que bailaba el malambo de niño, entonces mezclo las técnicas de estos dos profesores”, detalla. A su vez, anticipa: “Además, como soy fotógrafo y estamos en Córdoba voy a contarles como hice la foto ‘Asado en Mendiolaza’; y ahora se me ocurrió que quiero cantar una canción, así que empecé las clases de canto, yo creo que me voy a animar a cantar”, confiesa.

López resume cómo abrirá la función, prevista entre una hora y una hora y media: “No tengo temor y creo que lo primero que voy a decir al público es que estamos participando juntos del primer ensayo abierto de mi primera experiencia teatral”.

Mona Jimenez por Marcos Lopez | Crédito: Marcos Lopez

Cincuenta años de obra y La Mona Jiménez con morcillas

En paralelo, en la planta alta del Palacio Dionisi, la retrospectiva reunirá trabajos desde 1975 y el “pop latino” de los 90 hasta piezas recientes de pintura, escultura e intervenciones, incluida, justamente, ‘Asado en Mendiolaza’, su versión de La Última Cena con códigos locales.

Al referirse al montaje, López anticipa un criterio sin orden rígido: “Me piden que les diga los epígrafes y cómo se van a colgar las fotos. Entonces le dije a mi secretaria, Chechu, que es la que está contactando con ellos, mirá, deciles que yo voy a tirar todas las fotos en el piso y voy a ir colgando sin respetar ni cronologías, ni temas, ni series, sino que va a ser una cosa totalmente caótica, pero que en ese caos va a haber una armonía. Ahora se me ocurrió escribir unas frases en las paredes que hablen un poco de esto que estoy diciendo”.

El recorrido incorpora un óleo inédito de 2026 que retrata a Carlos ‘La Mona’ Jiménez con el torso desnudo, las sierras de fondo y un collar de morcillas, en diálogo con Flavio (una fotografía de su autoría, que data de 1992). Sobre el proceso de esta pieza, el artista explica: “La obra de La Mona es una imagen generada con IA y luego pintada al óleo, hiperrealista. Es una pieza inédita que vamos a mostrar y mezcla la ultra nueva tecnología de la IA con lo artesanal y la alquimia del óleo”.