A diferencia de las grandes capitales europeas —como París, Londres, Madrid y Roma—, donde la densidad de espacios, el presupuesto y el turismo internacional multiplican la asistencia anual; o Buenos Aires —donde, registros oficiales estiman que museos como el MNBA, el MALBA o el de Ciencias Naturales reúnen entre 400.000 y 800.000 personas al año con fuerte peso del turismo extranjero—, Córdoba depende en mayor medida del público local, los estudiantes universitarios y el visitante nacional en vacaciones o fines de semana largos.

En efecto, en el plano regional, los registros de Ibermuseos y de los sistemas nacionales de cultura coinciden en señalar ese peso de los residentes y las grandes ciudades.

En nuestro país, según la encuesta nacional de consumos culturales —realizada por última vez en 2023— el 80% de la población no fue a un museo ese año.

En ese contexto, Córdoba logra romper la inercia a través de políticas de gratuidad y eventos masivos. Mientras que los miércoles de entrada libre concentran el pico semanal de visitas, propuestas como La Noche de los Museos —organizada por la UNC, la Provincia y el Municipio— llegan a superar los 200.000 participantes en una sola jornada, según fuentes oficiales (si bien la edición prevista para el pasado viernes debió suspenderse por el mal clima, desde la Agencia Córdoba Cultura ya evalúan reprogramarla para febrero).

Arte contemporáneo, inmersión y redes comunitarias

En el Centro de Arte Contemporáneo Antonio Seguí (CAC), la muestra Bestiario reunió 95 obras elegidas entre cerca de 300 propuestas provinciales que dialogaron con piezas de Antonio Seguí y Carlos Alonso, y permaneció abierta entre el 31 de julio y el 15 de noviembre. Su director, Juan Pagano, indicó a este medio que unas 9.270 personas visitaron esa exhibición y que el acumulado de visitantes supera a las 25.000 visitas en lo que va del año.

Al explicar la evolución del espacio, Pagano señaló: "El número de personas que fue a Bestiario es enorme. Estamos hablando de una media de 150 personas por día. Nosotros estamos teniendo un crecimiento sostenido y notamos un aumento de públicos. Al Chateau está viniendo mucha más gente y creo que todos hemos ampliado la red". Además, destacó que la flamante Asociación de Amigos del CAC alcanzó los 370 socios desde el 31 de julio.

Por su parte, Mariana del Val, directora del Museo Emilio Caraffa, subrayó que “este año hicimos récord de visitantes, con mucho público joven y escolar”.

Entre otras propuestas, destacó en ese espacio la muestra internacional Are You for Real: Cosmotécnica, contraficciones y el arte de la construcción de mundos, concebida como una experiencia inmersiva que cruzó lo físico, lo virtual, la ciencia y la ficción.

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Infancias, paleontología y el peso de los traslados

En el Museo de Ciencias Naturales, el cruce entre colecciones paleontológicas, actividades como los Astros Talleres —que convocan de 300 a 600 inscriptos dos veces al mes— y formatos inmersivos amplió la base familiar. Su directora, Ivana Fernández, explicó que el año pasado un mes fuerte rondaba los 6.000 ingresos, mientras que en la actualidad el promedio supera los 10.000 y se ubica entre 12.000 y 13.000 visitantes mensuales. En julio, con resolución de gratuidad durante todo el mes y la propuesta inmersiva de megafauna, el museo registró 28.000 visitas provenientes de Córdoba capital, el interior provincial, Buenos Aires, el norte y Cuyo, además de público de Brasil, Chile, Paraguay y Europa en escalas similares entre estos dos últimos países y el viejo continente.

Al resumir el cambio, Fernández afirmó: "Es un museo distinto y atractivo para públicos más amplios que las artes visuales porque incluyen a toda la familia. Tenemos una colección paleontológica importante y muy amplia y eso nos diferencia un montón".

Por su parte, en el Museo Histórico Marqués de Sobremonte, el costo del transporte y las exigencias administrativas condicionaron las visitas escolares en la primera parte del año, aunque los picos de concurrencia se dan en julio, agosto y mayo por las efemérides curriculares. Su directora, Marcela Fernández, precisó: "Este año hubo una baja por la crisis porque si bien es gratuito, hay que pagar el colectivo. Y además el Ministerio de Educación le solicitó a los colegios cumplir con otra serie de requisitos, como la digitalización de documentos de los chicos, y esto es complicado para los colegios públicos". En paralelo, remarcó que el Proyecto de Infancias, iniciado en 2022, sostiene la mayor asistencia frente a las propuestas para adultos, en un contexto en el que las familias priorizan alternativas gratuitas frente a salidas pagas como el cine o espacios privados como el Museo Barrilete.

Agendas de peso y públicos selectivos

En el Museo Evita -– Palacio Ferreyra, la apertura del parque, las articulaciones público-privadas y una programación que incluyó muestras como las del dúo Mondongo, Carlos Alonso, Hugo Aveta y Fernando Maza, y programas específicos para jubilados y personas sordas, impulsaron el movimiento de visitantes, Su director, "Pancho" Marchiaro, sintetizó el escenario del espacio: "Estamos entre los museos más visitados del interior del país, con 51.000 personas registradas en octubre pasado".

Más al sur del circuito, en el Museo Palacio Dionisi, la directora Lucía Alvarez Pérez indicó que entre enero y el 15 de noviembre ingresaron 21.000 personas, traccionadas por inauguraciones, escuelas, presentaciones de libros y, sobre todo, por La Noche de los Museos.

Finalmente, en el Espacio Cultural Museo de las Mujeres, los registros muestran 3.093 ingresos en octubre de este año frente a 2.703 en igual mes de 2025. Su directora, Valeria Trecco, indicó que el turismo extranjero mantiene su presencia, pero el residente suele concentrarse en fechas puntuales, y advirtió: "Obras de teatro, conciertos, intervenciones, talleres, conferencias son la manera en la que museos y espacios culturales se reinventan para generar nuevos públicos y traccionar nuevos visitantes".

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¿Cuánto cuesta ir al museo?

La entrada general a los museos provinciales tiene un costo de $5.000 desde los 16 años, mientras que existen una entrada combinada de $10.000 para el Museo Caraffa, el Palacio Dionisi y el Museo Evita, y un pase familiar de $15.000 para hasta seis integrantes. En tanto, el Espacio Cultural Museo de las Mujeres, ubicado en Rivera Indarte 55, cuenta con entrada libre y gratuita.