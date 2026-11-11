Más de 650 mil fieles y un aumento del 400% en las búsquedas de hospedaje: el impacto de la visita de León XIV en Córdoba

La visita del papa León XIV a la Argentina generó un movimiento turístico extraordinario y tuvo a Córdoba como uno de sus principales epicentros. La misa celebrada el martes 10 de noviembre en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) convocó a más de 650.000 personas, según las cifras difundidas por el Vaticano, en una jornada que movilizó a miles de peregrinos de distintas provincias y países de la región.

El impacto se trasladó a distintos sectores de la economía provincial, especialmente la hotelería, el transporte, la gastronomía y el comercio. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la ocupación hotelera en la ciudad de Córdoba rondó el 60%, aunque numerosos establecimientos alcanzaron el 100% de sus plazas, particularmente los hoteles de alta gama.

"Sentí como algo raro en el cuerpo”: la joven cordobesa con piel de cristal contó como fue conocer al Papa



La demanda de alojamiento también se reflejó en las plataformas digitales. Según datos de Airbnb, las búsquedas de hospedaje en Córdoba y Alta Gracia crecieron más del 400% interanual. En Villa Carlos Paz, en tanto, las reservas superaron el 70%, mientras que el destino había llegado al feriado con niveles de reservas de entre el 60% y el 90%.

Otro dato que dimensiona la demanda fue la cantidad de peregrinos que necesitaban alojamiento. Desde septiembre, unos 4.500 fieles habían solicitado hospedaje en establecimientos religiosos, una alternativa que se sumó a la oferta hotelera y de alquileres temporarios para atender la llegada de visitantes.

Una terminal con el triple de pasajeros

El movimiento también tuvo un fuerte impacto en el transporte terrestre. Según CAME, la Terminal de Ómnibus de Córdoba triplicó su flujo habitual de pasajeros en comparación con otros feriados de alta demanda.

Entre los contingentes que llegaron a la provincia se registraron visitantes de Chile, Paraguay, Brasil y Perú, además de viajeros provenientes de Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza y Santa Fe. El relevamiento también destacó el desplazamiento desde La Rioja: de acuerdo con datos de la Policía de esa provincia, más de 6.700 personas viajaron hacia Córdoba para participar de las celebraciones.

La convocatoria convirtió a la provincia en uno de los principales puntos de concentración de peregrinos durante la agenda papal. La llegada de visitantes combinó viajes organizados, contingentes religiosos y desplazamientos particulares, con una demanda que alcanzó tanto a la capital como a los principales destinos turísticos de las sierras.

El costo de organizar la visita papal

La dimensión del acontecimiento también quedó reflejada en los recursos destinados a su organización. Según las estimaciones incluidas en el informe de CAME, el costo total del operativo en Córdoba alcanzó los $23.000 millones.

De ese monto, el Gobierno provincial destinó $9.300 millones a los preparativos, mientras que los aproximadamente $13.700 millones restantes quedaron a cargo del Arzobispado. El despliegue involucró tareas de organización, logística y coordinación para recibir a cientos de miles de personas en el predio de FAdeA, además de garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de la celebración.

Córdoba, entre los principales destinos de la agenda papal

El informe de CAME ubicó a Córdoba entre los tres principales epicentros de la movilización turística generada por la visita de León XIV, junto con la Ciudad de Buenos Aires y Luján.

En términos nacionales, el acontecimiento combinó turismo religioso con escapadas recreativas impulsadas por los feriados extraordinarios. Sin embargo, el movimiento tuvo características particulares: una parte importante de los asistentes viajó y regresó durante la misma jornada, por lo que el impacto no se tradujo necesariamente en un aumento equivalente de las pernoctaciones.

Juez sobre el Papa: “Nosotros no hacemos de nuestra fe un acto de exhibicionismo”



En Córdoba, la convocatoria de FAdeA se complementó con el movimiento hacia los destinos serranos, especialmente Villa Carlos Paz, donde las reservas superaron el 70%.

De esta manera, la visita papal generó una movilización de gran escala que trascendió el plano religioso y alcanzó a diferentes actividades económicas. La hotelería, el transporte y los servicios turísticos estuvieron entre los sectores que registraron el impacto más visible de uno de los acontecimientos de mayor convocatoria del año en la provincia.