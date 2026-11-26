Grupo Dinosaurio mantiene activa su propuesta inmobiliaria residencial a través de tres desarrollos de la marca Milénica: Milénica Autopista Carlos Paz, Milénica Insignia y Milénica Sagrada Familia. Con ubicaciones en Malagueño y Córdoba capital, los emprendimientos ofrecen departamentos de distintas tipologías y superficies, con alternativas de financiación directa que permiten extender los pagos hasta 20 años.

Uno de los principales diferenciales comerciales de la propuesta es el esquema de financiación propia de la desarrollista. El sistema contempla una entrega inicial del 25% y la posibilidad de financiar el saldo en plazos de 10, 15 o 20 años, en UVA o dólares más tasa. Los intereses establecidos son del 5% para operaciones a 10 años, 6% a 15 años y 7% a 20 años. Estas condiciones y los valores publicados tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

Tres propuestas en distintas ubicaciones

En Malagueño, sobre la colectora de la Autopista a Carlos Paz, se encuentra Milénica Autopista Carlos Paz, un barrio cerrado en altura que ya fue entregado y cuenta con disponibilidad de unidades de uno, dos y tres dormitorios.

La propuesta incluye departamentos de 85 m² totales, con un valor orientativo de US$ 103.000 para las unidades de un dormitorio; opciones de dos dormitorios de 120 m², desde US$ 144.000; y unidades de tres dormitorios de 212 m², a partir de US$ 254.000.

El emprendimiento dispone de cocheras, quincho, pileta, parque y seguridad, dentro de un entorno residencial con conexión hacia Córdoba capital y Villa Carlos Paz.

En barrio Alto Verde, sobre Rodríguez del Busto 3402, Milénica Insignia presenta una propuesta de mayor escala, con 186 unidades residenciales. También se encuentra en etapa de entrega inmediata y ofrece departamentos de uno, dos y tres dormitorios.

En este desarrollo, las unidades de un dormitorio cuentan con 94 m² totales y tienen un precio orientativo de US$ 213.000. Las de dos dormitorios alcanzan los 180 m², con valores desde US$ 395.000, mientras que las de tres dormitorios tienen superficies de 258 m² y precios de referencia de US$ 611.000.

Al igual que los otros proyectos de la línea, incorpora cocheras, quincho, pileta, parque y seguridad. Su ubicación en el sector noroeste de la ciudad lo integra a un área con actividad comercial y residencial.

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Milénica Sagrada Familia suma una segunda torre

El tercer emprendimiento es Milénica Sagrada Familia, ubicado en Humberto Primo 3950. El proyecto contempla dos torres con diferentes cronogramas de entrega: la primera ya se encuentra disponible, mientras que la segunda tiene finalización prevista para julio de 2027.

La Torre 1 comercializa unidades de dos dormitorios, con 143 m² totales y valores orientativos de US$ 172.000, y departamentos de tres dormitorios, de 182 m², desde US$ 219.000.

Por su parte, la Torre 2 incorpora alternativas de un dormitorio, con superficies de 57, 77 y 85 m² totales. Los precios de referencia son de US$ 85.000, US$ 100.000 y US$ 105.000, respectivamente.

En materia de financiación, el proyecto mantiene el esquema de entrega del 25% y saldo financiado en UVA o dólares más tasa. Para la Torre 1 están disponibles los plazos de 10, 15 y 20 años, mientras que para la Torre 2 la financiación se ofrece exclusivamente a 10 años.

Los tres emprendimientos comparten una propuesta de servicios que incluye cochera, quincho, pileta, parque y seguridad, además de alternativas de financiación directa. De esta manera, Grupo Dinosaurio sostiene su oferta residencial Milénica con opciones que abarcan diferentes ubicaciones, superficies y valores de inversión dentro del mercado inmobiliario cordobés.