Milo J agotó las entradas para el recital que ofrecerá el próximo 5 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el espectáculo marcará el cierre de La Vida Era Más Corta Tour Mundial. El show tendrá una puesta especial: será la primera vez que el cantante argentino presente en el país un escenario con formato 360°, una disposición que permitirá al público rodear completamente al artista y seguir el espectáculo desde todos los sectores del estadio.

“Significará mucho poder compartirlo con toda la gente que lo ha acompañado desde el principio. Tocar acá en el Kempes será una manera de compartir mi agradecimiento hacia todos”, expresó Milo J durante el anuncio del recital, realizado en el propio estadio cordobés.

El recorrido de La Vida Era Más Corta Tour Mundial incluyó dos estadios Vélez, el Estadio Nacional de Perú, el Estadio Monumental de Chile y presentaciones en cuatro ciudades de España. También tuvo un show con escenario 360° en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, debutó en el SummerStage de Central Park, en Nueva York, y realizó sus primeras presentaciones en Brasil, con participación en Rock in Rio y conciertos propios en San Pablo.

Latin Grammy, The Tonight Show y Coachella 2027

El recital en Córdoba llegará en uno de los momentos de mayor exposición internacional de la carrera del músico. El cantante se presentó recientemente en The Tonight Show, el reconocido programa estadounidense conducido por Jimmy Fallon. En el ciclo televisivo interpretó “Niño”, una de las canciones centrales de su repertorio, en una actuación que amplió su llegada al público internacional.

La presentación se produjo pocos días después de su consagración en los Latin Grammy 2026, donde obtuvo cuatro estatuillas. Entre los reconocimientos se destacaron Grabación del Año por “Niño” y Mejor Álbum Folclórico por La vida era más corta, el disco en el que profundizó la combinación de sonidos urbanos y raíces folclóricas.

Durante este año también se convirtió en el artista más premiado en una misma edición de los Premios Gardel y publicó Live from NPR’s Tiny Desk, un set que ya supera las 15 millones de reproducciones.

La agenda internacional del cantante continuará el próximo año con su participación en el Festival de Coachella, que se realizará en Indio, California, durante dos fines de semana de abril: del 9 al 11 y del 16 al 18. Milo J se presentará los viernes 9 y 16 de abril y compartirá la grilla con artistas internacionales como Dua Lipa, Madonna, Tame Impala, SZA, Weezer y Daddy Yankee. También estará presente la banda argentina Los Pibes Chorros.

Con el Kempes agotado y una nueva presentación internacional en el horizonte, el artista de 20 años cerrará en Córdoba un año marcado por reconocimientos, escenarios internacionales y una creciente proyección fuera del país.