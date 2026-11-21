La trama se sitúa en Calchín y gira en torno a Demetrio, quien siente un amor profundo por su compañera Anita pero no puede declararse.

A partir de esa indecisión, el relato avanza entre números, tareas administrativas y situaciones absurdas que muestran aquello que escapa a la contabilidad.

Con formato de comedia lírica en un acto, la pieza cruza el ámbito laboral con los dilemas emocionales, pero en lugar de apelar a fórmulas solemnes, el argumento toma escenas reconocibles para construir humor alrededor de la dificultad de decir lo que se siente.

Creación integral y equipos locales

El proyecto es impulsado por Sull’Aria, una compañía dedicada a la producción lírica realizada en Córdoba, y tanto la partitura como el texto escénico responden a una creación local que articula distintas disciplinas artísticas.

Además, la música y la dirección musical pertenecen a Mario Luis Rossi, licenciado en Composición por la Universidad Nacional de Córdoba y maestro preparador del Coro Polifónico de Córdoba, quien obtuvo el Primer Premio en el Festival Internacional de Composición de Malta por su obra Gloria.





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Por su parte, la dramaturgia y la dirección de escena son de Fanny Pérez, actriz, dramaturga, directora y docente con recorrido en el Teatro del Libertador y en producciones teatrales y líricas de la provincia, además de cofundadora y directora creativa del grupo.

Asimismo, el grupo de solistas está integrado por la soprano Agostina Ponssa, la mezzosoprano Emilia González y el bajo Roy David Junior, intérpretes con experiencia en escenarios provinciales y nacionales. A su labor se suman en vivo la Orquesta y el Coro Sull’Aria para sostener el desarrollo musical de la puesta.

De este modo, la función de hoy busca acercar el género lírico a nuevos espectadores mediante una historia contemporánea y cercana.

El estreno tiene lugar este sábado 21 de noviembre, a las 20, en el Salón de Actos del Pabellón Argentina, en Ciudad Universitaria y las entradas anticipadas para la función pueden adquirirse a través de Antesala.