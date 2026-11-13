Nayet Kademian: “Las oportunidades de trabajo que hay están mal remuneradas, son en informalidad"

La politóloga Nayet Kademian, de 28 años, identificó el trabajo, la educación y la vivienda como los tres problemas que hoy atraviesan a los jóvenes argentinos. Planteó que el Estado debe corregir desigualdades y que el crecimiento económico necesita una estrategia de desarrollo humano.

Descartó, por ahora, una candidatura. “No tengo prisa por ocupar un cargo público”, dijo, aunque aclaró que tiene vocación y que, si ese momento llega, “será un gusto poder servir a la gente”.

Kademian fue la invitada de esta semana en el ciclo de entrevistas Generación 2030 de Punto a Punto Radio 90.7 FM.

Quién es

Estudió Ciencia Política en la Universidad Católica de Córdoba y cursa el doctorado en la misma disciplina en la Universidad Nacional de San Martín. Está en el último tramo de su tesis.

Su investigación analiza las relaciones entre el Estado y las organizaciones populares en Chaco y Corrientes, entre 2003 y 2023. Se enmarca en los estudios de política subnacional, que miden desigualdades dentro de las provincias y entre ellas.

Es docente de la Universidad Católica de Córdoba e integra equipos de investigación en política subnacional de esa casa de estudios y de la Universidad Nacional de San Martín. Además, se graduó recientemente en la Escuela de Desarrollo de la CEPAL, en Chile.

También coordina un área de políticas públicas para jóvenes en una fundación, desde donde inician un estudio sobre inteligencia artificial y trabajo. Prevé publicar un primer informe con un diagnóstico y propuestas.

Trabajo, vivienda y ahorro

Kademian sostuvo que la vivienda y la educación dependen del mercado laboral. Según dijo, “las oportunidades de trabajo que hay están mal remuneradas, son en informalidad”. Aclaró que el problema se observa en otros países, pero “se está agudizando en la Argentina”.

También afirmó que a nivel nacional “no se están llevando adelante políticas al respecto” para la inserción laboral y el acceso a la vivienda de los jóvenes. Agregó que “ningún problema nació ayer ni hace dos años, pero creo que se están profundizando”.

Nayet Kademian

Contó que vive sola en un departamento heredado, lo que describió como “mucha suerte”. Y agregó: “El acceso a la vivienda para los jóvenes es una de las grandes problemáticas”.

Sobre el ahorro, dijo: “Estoy pudiendo ahorrar muy poco”. Sobre el crédito, señaló que “para poder ingresar y poder tomar un crédito hace falta tener un ahorro previo”.

Estado, mercado y federalismo

La politóloga afirmó que hace falta fortalecer la iniciativa privada. “Necesitamos más empresas para poder salir adelante. Necesitamos crecimiento económico”, sostuvo. Y precisó: “Hace falta que ese crecimiento económico vaya acompañado de una estrategia de desarrollo humano integral”.

Respecto del Gobierno nacional, dijo que tiene “un plan concentrado en el crecimiento económico de algunos sectores”. Y sumó: “Yo no creo en la teoría del derrame automática”. Afirmó además que el empleo privado registrado “se está destruyendo”, algo que, según indicó, se ve en estadísticas e indicadores.

Planteó que las provincias asumen un rol más protagónico ante “una retirada por parte del Estado Nacional de toda una serie de áreas de política pública sin la transferencia de recursos correspondientes”. Lo ubicó en un contexto de caída de la recaudación y de la coparticipación.

Sobre Córdoba, indicó que presenta mejores indicadores educativos y sanitarios que otras provincias. Dijo que el Gobierno provincial “está llevando políticas públicas en materia de salud y educación muy fuertes” y que no ve “a nivel nacional que se hagan esos mismos esfuerzos”.

Pantallas, inteligencia artificial y el Papa

Kademian contó que venía de una charla con alumnos de quinto año de un colegio secundario. Dijo que le preocupó “el uso de pantallas, entre ocho y doce horas de pantallas”, que según indicó se asocia con peor salud mental.

Señaló que otro desafío es la inteligencia artificial. “Creo que hace falta generar capacidades en los jóvenes en relación a la inteligencia artificial y a las nuevas tecnologías”, afirmó. Propuso un diálogo entre Estado, sector privado, universidades y juventudes, y citó a Brasil como ejemplo.

Sobre el primer discurso del Papa León XIV, dijo que la conmovió. Recordó que planteó que “un país debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben dejar su tierra para poder cumplir sus sueños”.

Vinculó ese mensaje con la experiencia de su generación: “Si no era la inflación, fue la pandemia. Si no era la pandemia y la inflación, es hoy el desempleo o el pluriempleo o la informalidad laboral”. Dijo que percibe “una gran frustración” entre los jóvenes con los que habla.

Política sin etiquetas

La politóloga cuestionó el tono del debate público. Afirmó que hoy “la discusión deja de ser de ideas y comienza a ser cada vez más de ataques a personas”. Y sostuvo: “Creo que desde el insulto no se construye”.

Aclaró que no proviene de los partidos políticos, aunque participó en el centro de estudiantes y en organizaciones de la sociedad civil. “Yo creo profundamente en la justicia social”, afirmó, y planteó que “hay que discutir ideas y no etiquetas”.

Al enumerar las cualidades del político de 2030, mencionó la honestidad, la “capacidad de proyección en el mediano plazo” y la construcción de “política pública basada en evidencia”.

Kademian prepara un primer informe público sobre inteligencia artificial y trabajo, con un diagnóstico y propuestas.

Nota realizada en el programa "Es por Acá", ciclo Generación 2030.

Juan Bernaus y Julieta Fantini