Ariel Filomeni: "Hoy el crecimiento de las empresas es puertas para adentro"

El presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba (AJE), afirmó que las empresas deben concentrarse en su organización interna para sostenerse. “Yo creo que hoy el crecimiento es puertas para adentro”, sostuvo.

Tiene 32 años, dirige Filomeni Desarrollos Inmobiliarios y lleva seis años como dirigente empresarial -pese a que no haga alarde de esa posibilidad-. Según dijo, una inflación de 1,7 o 1,9 por ciento da previsibilidad y permite que las firmas dejen de mirar solo hacia afuera.

Ariel Filomeni fue el nuevo protagonista de Generación 2030, el segmento de los miércoles de Punto a Punto Radio, dedicado a jóvenes dirigentes que están o serán protagonistas en la Córdoba del mañana.

A los 12 años eligió un colegio técnico en construcciones. A los 18 se recibió de Maestro Mayor de Obras, un título terciario que lo habilita a firmar como matriculado los proyectos de la empresa.

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Se inscribió en Arquitectura, pero abandonó. Después hizo capacitaciones y una diplomatura en desarrollos inmobiliarios. Dijo que prefiere generar trabajo y contratar arquitectos o ingenieros.

Una asociación de más de 240 socios

AJE es una asociación sin fines de lucro que reúne a más de 240 jóvenes empresarios. Filomeni la definió como la más grande de Argentina y dijo que organiza más de siete eventos por mes, con foco en la capacitación de futuros líderes.

Entre los socios hay empresas de primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación. Se puede describir que antes no se contaba con datos y qie la maneara de administrar fue muy diferente a la actualidad. Quienes recibieron el negocio de sus padres enfrentan un doble desafío: igualar lo hecho antes y gestionar con datos y equipos.

Reconoció el aporte de la generación anterior. “Han peleado contra el viento y marea y han hecho cosas fantásticas”, dijo. Y agregó que “no significa que algo esté bien o esté mal, son criterios y son formas de trabajo”.

Indicadores, mandos medios y consumo

Según Filomeni, antes la inflación o la suba del dólar ocultaban ineficiencias. Hoy, aseguró, la exigencia es otra: “si no tenemos mandos medios con roles bien determinados y bien profesionalizados, la empresa no tiene un buen futuro”.

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También señaló cambios en el consumo. Mencionó la vacancia de locales comerciales y un e-commerce más profesionalizado, que según dijo no existía hasta hace cuatro años. Además, remarcó que hoy un cliente “te entra por redes y ya te conoce completamente”.

Para el dirigente, el escenario obliga a replantear el negocio. “Hoy para mí no es una opción adaptarse. Hoy es una regla de supervivencia”, afirmó.

En su empresa toman decisiones todos los días, y lo que funcionaba hace un mes puede dejar de hacerlo. Aclaró que no se puede cambiar todo el tiempo: “Hay que darle tiempo al cambio”.

Filomeni describió un cambio en el sector. Antes, un grupo de médico, abogado y escribano juntaba entre 40 y 50 mil dólares, construía cuatro o cinco dúplex y obtenía una ganancia mayor que la de las desarrolladoras.

Hoy, explicó, las desarrolladoras sostienen estructuras con costos altos, una rentabilidad baja y mucho riesgo. Dijo que la tendencia de precios debería empezar a subir.

También mencionó la competencia. “Hoy competimos con el constructor de barrio, que es el que va con la camioneta y baja los materiales”, afirmó.

Para el presidente de AJE, la respuesta pasa por el volumen. “Parece que hoy las empresas tienen que apuntar más a volumen y no a pocas unidades”, sostuvo.

Su firma ofrece administración y construcción en una misma propuesta. “Nosotros no apuntamos al inversor, me gusta ir al cliente final”, explicó. Y dijo que reinvierte en la empresa lo que ahorra.

El vínculo con el Estado

Filomeni contó que AJE se reunió con la Bolsa de Comercio para trabajar en la burocracia que traba al sector empresario. Dijo que la asociación dialoga con gobiernos “de todos los colores”.

Destacó el trato con el ministro nacional Federico Sturzenegger. Relató que, en una reunión en representación de AJE, el funcionario los derivó a una persona y los temas se resolvieron. “Es la agilidad en la gestión pública”, dijo.

Sobre ese vínculo, planteó que “la brecha entre el público y el privado tiene que estar mucho más cerca y más articulado, porque creo que así salen los países adelante”.

Dijo tener “excelente relación con todos los ministros” de Córdoba. Pero señaló que hay procesos lentos en la habilitación de negocios: “no puede ser que te lleve tanto tiempo”.

Con la profesionalización como eje, Filomeni propuso que el sector privado y el público trabajen más cerca para fomentar la inversión en Córdoba y en el país.