Santilli ante industriales cordobeses: “no van a decidir volver al pasado ni al populismo”

El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, afirmó que el gobierno de Javier Milei redujo la carga impositiva en 3 puntos del PBI. Según dijo, ese dinero quedó en manos del sector privado y de la sociedad.

Santilli, uno de los hombres fuertes de la mesa política del Presidente, hizo el planteo en su presentación en el Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC). La jornada reúne a empresarios, dirigentes y funcionarios para analizar la actualidad del sector productivo.

“El Presidente de la Nación, con el ordenamiento macro, ha bajado 3 puntos del PBI en impuestos, que se lo ha devuelto al sector privado y a la sociedad”, sostuvo. Y precisó: “Eso equivale a 20.000 millones de dólares, 19.800 millones de dólares exactamente”.

Los cuatro motores de la economía

El funcionario planteó que el país “ha entrado en un proceso de desarrollo como nunca pasó en nuestra historia”. Lo explicó con la imagen de un avión: antes volaba con un solo motor, el agro y la agroindustria, y ahora se encendieron otros tres.

Enumeró el petróleo y el gas, que según dijo ya funciona a pleno, y la minería, que aún está en maduración. El cuarto motor es la industria del conocimiento, que exporta 10.500 millones de dólares y, según Santilli, debe crecer. Para compararla mencionó a Polonia, que exporta más de 45.000 millones.

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Entre las inversiones, pese a estar en Córdoba o hablando para cordobeses, citó casos nacionales como la aprobación del RIGI para Toyota, con más de 1.300 millones de dólares para producir el primer auto eléctrico del país en Zárate. También mencionó una planta de urea en Bahía Blanca, la primera en 35 años, según indicó.

Santilli informó que agosto fue récord histórico de exportaciones, con 10.000 millones de dólares, y proyectó 100.000 millones para el año. Lo atribuyó a que “hoy hay estabilidad macro”.

Minería y pymes cordobesas

El jefe de Gabinete anunció una cumbre el 29 de octubre en Rosario, con la presencia de varios gobernadores. Dijo que habló con el de Córdoba para que participe. Según explicó, Córdoba y Santa Fe tendrán un rol central en el proceso metalmecánico que demandará la minería.

Santilli afirmó que más de 2.400 pymes se inscribieron para negociar con mineras que ya tienen RIGI adjudicados. Citó como fuente al secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, quien le informó el dato el día anterior.

Sobre posibles medidas de competitividad para la industria, evitó adelantar anuncios. “Yo le anuncio que estamos trabajando”, dijo. Explicó que el Gobierno comunica cuando las inversiones ya empiezan.

Mencionó “propuestas, documentos de trabajo que llevamos adelante con la Unión Industrial”. Aclaró que cualquier anuncio “le corresponde al Ministro de Economía y al Presidente de la Nación”.

Populismo, gobernadores y reforma electoral

En el terreno político, Santilli reconoció que el riesgo de volver al populismo existe: “cada vez que viene un año electoral, la gente quiere preservarse, el inversor, el industrial, el desarrollador, se preserva”. Dijo que el Gobierno tomó resguardos.

Se mostró confiado en el voto. “No van a decidir volver al pasado ni al populismo, van a decidir por el futuro”, afirmó.

Sobre su relación con los gobernadores, dijo que dialoga con todos. “Si le va bien a los cordobeses, le va bien a los argentinos, si le va bien a los argentinos, le va bien a los cordobeses”, sostuvo. Aclaró que, pese a las diferencias partidarias, “en mi rol me toca sentarme, conversar, encontrar puntos de común acuerdo”.

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Como negociador del Gobierno con el Congreso, enumeró tres prioridades hasta fin de año: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Súper RIGI y la reforma electoral.

Recordó que durante meses se dijo que no saldrían la reforma laboral ni los RIGI. “Todas ellas salieron”, afirmó.

Sobre la reforma electoral, dijo que el objetivo “no es suspender las PASO, sino que el ciudadano no vaya a votar cinco o seis veces”. Y agregó que los partidos deben resolver sus internas. Calculó que cada PASO cuesta 200 millones de dólares.

“La reforma del Presidente es para la gente”, resumió.