Veinte partidos sin ganar? ¡Uf! Es un montón”. Oscar Alberto Dertycia se asombra cuando lo ponen al tanto de los últimos antecedentes del duelo entre Instituto y River Plate, que tendrá su capítulo 41 el próximo sábado, cuando ambos equipos diriman en 'El Monumental' Presidente Perón el pase a las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. “Y pensar que en mi época ellos no querían saber nada con jugar con nosotros, sobre todo en Alta Córdoba, porque no pudimos ganarnos nunca”, recuerda 'El Cocayo' sobre los enfrentamientos entre La Gloria y El Millonario en la década del '80. De aquella época es el último triunfo del Albirrojo ante el conjunto de Núñez en el ámbito de la AFA, el 4-1 del 8 de marzo de 1987, por la 31° fecha del Campeonato de Primera División.

“Aquel partido es un muy lindo recuerdo de mi carrera como futbolista”, señala 'El Cocayo', actual vocal del directorio de la Agencia Córdoba Deportes y formador de jóvenes futbolistas en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo que funciona en el Estadio Kempes. “River venía de obtener el campeonato local, la Copa Libertadores de América y la Copa Intercontinental, y tuvimos la suerte de ganarle a ese equipo campeón de todo”, recuerda el exdelantero, la gran figura de aquel encuentro.

“River venía de obtener el campeonato local, la Copa Libertadores de América y la Copa Intercontinental, y tuvimos la suerte de ganarle a ese equipo campeón de todo”.

"Esa tarde tuve la suerte de hacer tres goles. El primero fue un centro atrás y la agarré de pique al suelo para abrir el marcador; el segundo fue una doble pared con Ricardo Rentera y le pegué desde 35 metros para marcar el 3-1; y el tercero fue una corrida de 'Cachula' Márquez, quien empujó el centro y pude empujar la pelota hacia el arco para establecer el marcador final", reseña el máximo artillero de Instituto en los certámenes afistas. Tras describir con precisión las tres jugadas, Dertycia hace marcha atrás y vuelve a la segunda de sus conversiones, una de las más recordadas por los simpatizantes albirrojos: "Cuando recibí la pelota, los tenía en frente a Nelson Gutiérrez y al 'Cabezón' Ruggeri, los dos marcadores centrales de ellos, y decidí patear como venía, desde afuera del área y de 'tres dedos'. Fue un bonito gol, que quedó grabado en las retinas de los hinchas de Instituto. Una gran alegría y una gran felicidad para mí, que justo cinco días antes había cumplido años ¡Mirá lo que son las casualidades!”.

EN BLANCO Y NEGRO. El primer tanto que ‘El Cocayo’ le convirtió a River, en el recordado triunfo 4-1 de Instituto, el 8 de marzo de 1987. | Crédito: REDES

El pálpito del goleador

“Que se jugar en Alta Córdoba va a ser mucha presión para River, ya que para ellos siempre es beneficioso jugar en una cancha amplia y seguramente se sentirían más cómodos en el Estadio Kempes”, sostiene Dertycia al analizar el compromiso del próximo sábado, el más trascendente en el historial entre La Gloria y El Millonario, que registra siete triunfos cordobeses, 11 empates y 22 victorias porteñas.

“Que haya una sola hinchada también representa una gran ventaja para Instituto, que adentro de la cancha tendrá que demostrar todo lo que hizo en la Fase de Grupos y en el primer Playoff ante Huracán, donde marcó una gran diferencia jugando con el respaldo de su gente”, añade el exfutbolista, quien dos meses después del célebre 4-1 ante River de hace 39 años, integró el plantel de la Selección Argentina en la Copa América 1987.

“Que se juegue en Alta Córdoba va a ser mucha presión para River, ya que para ellos siempre es beneficioso jugar en una cancha amplia y seguramente se sentirían más cómodos en el Estadio Kempes”.

A la hora de imaginar el trámite del partido de cuartos de final del Torneo Clausura 2026, que definirá el rival de Vélez o Independiente, 'El Cocayo' señala: "A River no hay que dejarlo jugar, porque tiene grandes futbolistas, incluidos algunos campeones del mundo. Es un equipo que sale a jugar de igual a igual en cualquier cancha, sabe porque tiene la obligación de demostrar su poderío", y destaca: "A Instituto lo veo muy bien, muy seguro, muy sólido, y con mucha hambre". de gloria Lo veo muy enfocado en el objetivo de seguir pasando etapas para llegar a la gran final”.

“Seguramente habrá un lleno total, con toda la gente alejando a Instituto en su estadio”, sostiene Dertycia. Y añade: “El hincha está muy ilusionado con lo que está dando el equipo y con un cuerpo técnico que supo hacerle entender a los jugadores que tienen que darlo todo dentro y fuera de la cancha, y que ellos son los protagonistas de ese éxito que están logrando”.

UN SÁBADO MÁS. Una semana después del triunfo ante Huracán en el Estadio Kempes, Instituto recibirá a River Plate en Alta Córdoba. | Crédito: REDES

EL ÚLTIMO TRIUNFO GLORIOSO

8 de marzo de 1987 – Campeonato Primera División 1986/87 (31° fecha).

Instituto (4): Ramón Álvarez; Pedro Sánchez, Roberto Brunetto, Enrique Nieto y Héctor Silva; Ramón Benítez, Enrique Corti y Ricardo Rentera (Mario Cortez); Enrique Sánchez (Jorge Gáspari), Oscar Dertycia y Osvaldo Márquez. DT: Juan Carlos Montes. Suplentes: Gustavo Antoun, Julio César Jiménez y Sergio Bufarini.

River Plate (1): Nery Pumpido; Jorge Gordillo, Nelson Gutiérrez, Oscar Ruggeri y Alejandro Montenegro; Néstor Gorosito, Héctor Fabián Víttor, Pedro Troglio (Claudio Morresi) y Patricio Hernández; Antonio Alzamendi y Rubens Navarro. DT: Héctor Veira. Suplentes: Sergio Goycochea, Rubén Gómez, Pablo Erbín y Mario Saralegui.

Goles: PT, 19m Dertycia (I); 25m Enrique Sánchez (I); 26m Alzamendi (I); 32m Dertycia (I). ST, 45m Dertycia (I). Cancha: Instituto. Árbitro: Ricardo Calabria.