El Gobierno de Córdoba dio un nuevo paso para cerrar la discusión salarial con los gremios estatales. Tras el acuerdo alcanzado esta semana con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) recibió una propuesta salarial que contempla incrementos garantizados de entre el 22% y el 58%, dependiendo del cargo y la modalidad de trabajo.

La propia conducción del gremio docente se encargó de difundir los detalles de la oferta en el que destacó la recuperación del poder adquisitivo, la estabilidad laboral y el reconocimiento económico del trabajo docente fuera del aula.

El tono del comunicado sindical permite interpretar que la conducción de la UEPC busca encaminar el cierre de la negociación. La propuesta, sin embargo, todavía no fue presentada como un acuerdo definitivo y deberá pasar por el tamiz de las líneas trotskistas internas -principalmente la delegación capital que concentra la mayor cantidad de votos-.

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Tal como había anticipado Perfil Córdoba, la administración provincial incorporó un “bono navideño” a la negociación salarial. En el caso de los docentes, será de $270.000 y se abonará en diciembre.

A ese desembolso se suman dos mejoras en el incentivo docente, que podría asociarse, por la proximidad de las fechas, con un refuerzo de “Reyes” y otro por el “Día del Niño”: el incentivo pasará a $150.000 en febrero y a $170.000 en agosto.

Aumentos salariales con un piso del 2% mensual

La propuesta del Gobierno de Martín Llaryora tendrá vigencia desde diciembre de 2026 hasta septiembre de 2027.

El esquema establece incrementos mensuales acumulativos del 2%, lo que garantiza una recomposición salarial superior al 22% en diez meses.

En caso de que la inflación mensual supere ese porcentaje, se reconocerá automáticamente la diferencia. Además, se incorporó una instancia de revisión salarial en julio de 2027.

Qué docentes podrían recibir aumentos de hasta el 58%

Uno de los puntos centrales de la negociación es la implementación voluntaria del cargo de 28 horas semanales para los docentes de los niveles Inicial y Primario.

La medida apunta a reconocer salarialmente las tareas pedagógicas que los maestros realizan fuera del aula.

Quienes opten por esta modalidad tendrán un incremento del 35,6% en febrero y del 55,3% en septiembre. En el caso de los docentes con 20 años de antigüedad, la recomposición alcanzará el 58%.

Según los cargos de referencia difundidos por la UEPC, los aumentos garantizados para septiembre serán los siguientes:

• Preceptores: 38,1%. • Docentes con 30 horas cátedra: 28,7%. • Directivos de Primaria: 28,2%. • Directivos de Secundaria: 26,9%.

Estabilidad laboral y nuevos derechos

Más allá de la discusión estrictamente salarial, la propuesta contempla titularizaciones en todos los niveles y modalidades, concursos para directivos y supervisores, resguardo de los puestos de trabajo y continuidad de la jornada extendida.

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También incluye mejoras en el pago de la movilidad rural, el reconocimiento económico de las tareas de coordinación de los equipos directivos y una compensación salarial adicional de $100.000 para directivos y supervisores.

Otros puntos son la eliminación del FOSAET y del artículo 3 de Profesionalidad Docente, además de la ampliación de las licencias por lactancia y partos múltiples.

Qué incluye la propuesta para los jubilados docentes

En materia previsional, la oferta contempla el pago de una suma extraordinaria de $150.000 en diciembre, un incremento de $40.000 en el incentivo docente y la actualización de los topes previsionales.

Asimismo, se prevé una reducción progresiva del 8% al 6% del último tramo de los aportes extraordinarios establecidos por la Ley 11.087, tanto para los trabajadores activos como para los jubilados.

Con el acuerdo del SEP ya encaminado y la propuesta presentada a la UEPC, el Gobierno provincial busca ordenar la discusión salarial de buena parte de la administración pública hasta septiembre de 2027, en un año que estará atravesado por el calendario electoral cordobés.