La investigación por las presuntas irregularidades en el COyS suma nuevos capítulos. Julieta García Gómez, abogada de Santiago Pinsiroli, confirmó que solicitaron constituirse como querellantes particulares para intervenir en el expediente y colaborar con el fiscal Matías Bornancini. La letrada sostuvo que su defendido aportó información desde que detectó las anomalías y afirmó que también deben investigarse las responsabilidades de quienes participaron de los controles administrativos.

—¿Cómo está la situación de Santiago Pinsiroli?

—Cuando advirtió las irregularidades en el COyS, se presentó ante la Justicia y puso a disposición toda la prueba que había recabado. Cada situación que se iba suscitando la comunicó a la unidad de Delitos Económicos y al fiscal. Ahora solicitamos constituirnos como querellantes particulares porque, además de los presuntos maniobras fraudulentas con fondos destinados a cooperativas, existieron amenazas sindicales hacia Pinciroli y su familia. Queremos poder instar la causa y evitar que quede en la nada o se cajonee.

—¿Qué pruebas aportó?

—Puso a disposición todo lo que le pidió el fiscal. Por una cuestión de secreto de sumario no voy a detallar las pruebas ni las maniobras que se investigan. Sí sabemos que los allanamientos tuvieron resultados positivos y que se secuestraron teléfonos y documentación. Se están revisando legajos, planillas y toda la información recolectada. Ese material coincide con los datos a los que Pinciroli había accedido durante su gestión y que remitió a la Justicia.

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—¿Por qué las irregularidades no se detectaron antes, si Pinsiroli estuvo más de un año al frente del organismo?

—Era una práctica que presentaba una apariencia de normalidad y que no había sido observada por la Secretaría que financia al ente ni por el Tribunal de Cuentas. La irregularidad se pudo establecer cuando se cruzaron los registros con los topes convencionales. Pinsiroli comenzó una auditoría interna para reducir gastos y advirtió que cerca del 90% del presupuesto se destinaba a recursos humanos. Al revisar las liquidaciones encontró una cantidad abultada de horas extras y consultó con el estudio jurídico que asesoraba al organismo.

—¿Qué detectó esa revisión?

—El tope convencional era de aproximadamente 30 horas extras mensuales y 200 anuales. Sin embargo, había recibos de sueldo que superaban esos límites. En octubre, por ejemplo, se habían declarado unas 4.500 horas extras y solamente pudieron acreditarse alrededor de 500. Pinciroli dictó una resolución para exigir autorización previa y documentación que justificara esas horas. A partir de ahí se desencadenó el conflicto.

—Daniel Passerini sostuvo que le pidió firmar las horas porque contaban con el aval de un estudio jurídico. ¿Qué responde?

—Deberán presentar ese dictamen y justificar esas horas. Para Pinciroli no estaban justificadas ni documentadas como correspondía. Él no iba a firmar una maniobra que estaba denunciando. Si las hubiera firmado, habría sido parte de aquello que llevó a la Justicia. Incluso esas horas podían autorizarse con la firma de dos vocales, pero la insistencia era para que las firmara él.

—¿La investigación puede alcanzar a otros funcionarios municipales?

—Pinsiroli no hizo una denuncia señalando con nombre y apellido a determinados funcionarios, sino que relató lo que vivió durante su gestión. Si de ese relato surgen responsabilidades por omisión de los deberes de funcionario público, lo determinará el fiscal. También hay que preguntarse por las gestiones anteriores, porque estamos hablando de una práctica heredada que puede remontarse a la creación del COyS.

—¿Cómo sigue la causa?

—Esperamos la respuesta del fiscal al pedido para constituirnos como querellantes y que la Municipalidad también se presente. Queremos que se esclarezca qué pasó en el COyS y hasta dónde llegan las responsabilidades. Pinsiroli está a disposición de la Justicia, concurrió a las citaciones y aportó todo lo que conoce. Estamos hablando de cifras millonarias que pagamos todos los ciudadanos de Córdoba. Es importante que el fiscal actúe con rapidez y solvencia para determinar qué sucedió y desde cuándo.