En las sierras de Pocho, departamento San Alberto, en el valle de Traslasierra, este año comenzaron a “plantarse” espacios–refugios para resguardar los telares criollos y garantizar la continuidad de los saberes textiles ancestrales.

Se trata del proyecto “Infraestructura para plantar el telar criollo”, una iniciativa actualmente en ejecución que articula investigación científica, organización comunitaria y políticas públicas, y cuyos avances acaban de publicarse en la revista científica Atek Na (En La Tierra).

La iniciativa contempla el diseño y la construcción de ocho espacios–refugios en el valle mediante un prototipo híbrido que conjuga técnicas constructivas milenarias con materiales y procedimientos modernos. Hasta el momento, la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de Córdoba ha financiado uno.

En este territorio, el tejendero Erick Rojas Gómez, ‘nawan’ de la comunidad indígena La Unión del paraje Pachango —inscripta en el Registro de Comunidades de Pueblos Indígenas de Córdoba—, artesano y autoridad espiritual del pueblo Comechingón y Sanavirón, confeccionó artesanalmente el poncho que el Gobierno provincial regaló al Papa León XIV en su visita a la Argentina. “Definiría la oportunidad de ese tejido con dos palabras: ancestralidad y agradecimiento”, dice Erick a Perfil Córdoba.

El artesano de 28 años explica que el tejido en telar criollo sostiene la identidad regional a través de una historia familiar y comunitaria que hoy resiste con esfuerzo. “Más o menos en el valle debemos ser ocho familias tejenderas. Es difícil sostener así la tradición textil, principalmente porque no es rentable económicamente y lleva mucho tiempo hacerlo”, señala.

Un poncho como el del Papa demanda alrededor de siete meses de trabajo si se contempla todo el ciclo: desde la crianza y la esquila del animal hasta el lavado, el hilado, el teñido con plantas nativas y el tejido en la urdimbre.

“Tejendero es el que proviene de familias indígenas o afro, y que ha sostenido este arte desde hace mucho tiempo, de generación en generación”, precisa Rojas. La palabra nombra a quien domina la cadena completa del oficio y concibe al propio telar —armado con maderas duras del monte— no como un simple objeto, sino como un “sujeto de derecho” con vida, espíritu y memoria propia.

El poncho para León XIV | Crédito: Cedoc Perfil

Cómo surgió la iniciativa

“La idea surge de la escucha territorial. En los encuentros con tejenderas y tejenderos de la comunidad La Unión, aparecían preocupaciones recurrentes como el deterioro de las herramientas y la disminución de los espacios de aprendizaje. Sin embargo, entre esas inquietudes, surgió una necesidad concreta: contar con un lugar adecuado donde instalar los telares y trabajar”, explica Luciana Trimano, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad (Ciecs, Conicet-UNC) e impulsora del estudio junto a Rojas Gómez y a la albañila Aylen Paris.

Esa carencia quedó registrada para la investigación en junio de 2024, cuando una nevada cubrió por completo la urdimbre montada al aire libre en la casa de un tejendero, borrando bajo el hielo los hilos verdes teñidos con yerba mate, los amarillos de cáscara de cebolla y los rojos de cochinilla. Actualmente, muchos artesanos trabajan a la intemperie, expuestos a heladas, lluvias, polvo y vientos que dañan la madera, enredan los hilos y obligan a tejer apurados o a evitar las lanas blancas para que no se ensucien.

“En este proyecto, plantar un telar implica recuperar las condiciones materiales, técnicas, sociales, simbólicas y ambientales que hacen posible la continuidad del saber ancestral tejendero. Los espacios–refugios son lugares de continuidad de una forma de habitar, de encuentro frente a las transformaciones contemporáneas, de cohabitación entre seres humanos y no humanos y de circulación del tejido como cosa viva que se intercambia y se vende”, subraya Trimano.

La investigadora estudia desde hace más de 15 años las transformaciones que producen el turismo, las movilidades residenciales y la expansión inmobiliaria en Traslasierra, procesos que desde la pavimentación del Camino de las Altas Cumbres en los años ‘90 desplazaron las actividades camperas y productivas.

“La continuidad del oficio se juega en construir, resguardar, tejer y vender: cuando el tejido circula y se comercializa a precio justo, ese intercambio permite seguir tejiendo”, remarca Trimano.

En la memoria de los mayores, recuerda el estudio, el valor de un poncho llegó a equivaler al de una vaca con cría. Hoy, un trabajo de meses no recibe la paga adecuada.

Respecto a la relevancia de sostener la tradición tejendera, Erick Rojas dice: “Para mí es muy importante por dos cuestiones: la cultural y la técnica. Nosotros somos artesanos, artistas, indígenas que venimos haciendo este arte desde la época prehispánica”.

El oficio es un legado de sus bisabuelos y abuelos paternos, transmitido por su madre. Hoy son principalmente mujeres mayores —algunas de más de 80 y 90 años— quienes resguardan los secretos del hilado, los tintes naturales en ollas de hierro o aluminio y los símbolos territoriales de cada pieza.

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Arquitectura ancestral

Los espacios–refugios fueron proyectados con 10 metros de largo por tres de ancho —un telar criollo mide casi siete metros por dos— orientado de norte a sur para proteger el trabajo de los vientos predominantes y diseñado con planta en forma de “C”, abierta hacia el oeste para permitir el ingreso de luz natural y ventilación.

La construcción recupera la lógica de los antiguos ranchos serranos: pisos de tierra apisonada con ripio y paja, muros de adobe a tres cuartos de altura sobre cimientos de piedra, horcones con horqueta de acacia blanca o eucalipto colorado (en reemplazo del algarrobo nativo, hoy en situación crítica) y techos de cañizo con aislación térmica y chapa.

Aylén Paris, constructora y albañila transerrana, integra el equipo de investigación y obra. Es parte de un grupo de construcción de la región que trabaja hace tiempo con técnicas alternativas, integrando materiales naturales como el adobe, la piedra, el cañizo y la madera rústica. “En este proyecto acompañamos la gestación de un diseño que busca recuperar, además de los saberes tejenderos, los modos ancestrales desde los cuales se construían los cobijos en el campo: una arquitectura ancestral–rural”, explica.

Como trabajadora del rubro cercano a la bioconstrucción, Paris advierte que mientras las técnicas naturales viven un auge impulsado por nuevos residentes provenientes de las ciudades —disputando incluso los códigos de edificación comunales—, los habitantes originarios de la región sufrieron décadas atrás la destrucción de sus hogares de piedra y barro bajo el plan de erradicación de las “viviendas rancho”.

Aylén considera que la construcción del cobijo es más que un techo, paredes y estructura. “La forma y los materiales con los que emplazamos nuestros hogares son la expresión de un modo de vivir, de vincularse con la tierra, con el espacio, con la memoria, con el tiempo y con los ciclos de la vida y de la muerte”, sostiene.

En este sentido, dice, participar en esta obra colectiva es un aporte a un acto de reparación histórica que anhela devolver a los pueblos, “un poquito de esa memoria viva del hábitat rural que tan importante es para su identidad”.

Hacia una red serrana

“Me gustaría que se hagan los ocho espacios–refugios porque eso significa una gran mejora en las condiciones en las que teje cada familia”, celebra Erick Rojas, quien también impulsa mejoras ergonómicas en los propios telares —como nivelar pisaderas con cadenas y ajustar el peso de las palas— para aliviar el desgaste físico de los artesanos.

Trimano adelanta que la investigación continuará observando cómo estas infraestructuras se integran a la vida cotidiana y fortalecen el traspaso generacional. “Se trata de insistir para existir; plantar para cosechar”, resume la investigadora.

Asegura, además, que la experiencia ofrece una metodología replicable para políticas públicas sensibles al territorio y para consolidar, a futuro, una red de “telares refugiados” en distintas localidades de las sierras cordobesas.