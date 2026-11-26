En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Potrero de Garay inauguró este martes su Punto Mujer, un espacio destinado a brindar escucha, orientación, contención y acompañamiento a personas que atraviesan situaciones de violencia de género. La apertura se realizó durante la conmemoración del 25N y marcó un nuevo paso en la ampliación de la red provincial de asistencia.

Durante el acto, el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Marcos Torres Lima, anunció que el objetivo es que las 24 localidades del departamento Santa María cuenten con un Punto Mujer. Actualmente ya funcionan 17 espacios en la región.

El nuevo dispositivo trabajará de manera articulada con el Centro de Salud de Potrero de Garay, fortaleciendo las tareas de prevención, orientación y acompañamiento que ya se desarrollaban en la localidad.

La inauguración reunió al ministro Marcos Torres Lima; la secretaria de la Mujer, Claudia Martínez; el presidente comunal, Gerardo Martínez; la coordinadora del Centro de Salud, Yohana Gudiño; autoridades locales, representantes de instituciones, profesionales y vecinos.

Santa María busca que todas sus localidades tengan un Punto Mujer

Durante la actividad, Torres Lima destacó la importancia de garantizar que estas políticas públicas lleguen a todo el territorio provincial, sin importar el tamaño de cada localidad.

En ese sentido, confirmó que el departamento Santa María ya cuenta con 17 Puntos Mujer y asumió el compromiso de completar la cobertura en sus 24 localidades, ampliando una red que forma parte de la política impulsada por la Secretaría de la Mujer del Gobierno de Córdoba.

El ministro también hizo hincapié en la necesidad de que los varones se involucren activamente en la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres, al considerar que se trata de una responsabilidad que debe asumir toda la sociedad.

Un espacio para brindar acompañamiento y orientación

El presidente comunal, Gerardo Martínez, sostuvo que la incorporación del Punto Mujer permitirá sumar herramientas al trabajo que desde hace tiempo realizan los profesionales del Centro de Salud local.

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Además, remarcó la importancia de contar con un espacio cercano donde las personas puedan encontrar respuestas, ser escuchadas y recibir acompañamiento profesional.

Por su parte, Claudia Martínez destacó el trabajo conjunto entre la Provincia y los gobiernos locales y recordó que Córdoba ya cuenta con 280 Puntos Mujer distribuidos en todo el territorio, además del acompañamiento que brinda el Polo Integral de la Mujer.

La funcionaria también se refirió a los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, campaña internacional que comenzó este 25 de noviembre y se extenderá hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, con el objetivo de visibilizar las distintas formas de violencia, promover la sensibilización y fortalecer el compromiso social para su erradicación.

Reconocimiento a mujeres que dejaron huella en la comunidad

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el homenaje a 11 mujeres de Potrero de Garay, reconocidas por su trayectoria y aporte al crecimiento de la localidad.

Recibieron el reconocimiento Juana Olmedo, Estela Domínguez, Inés Saad, Inés Ledesma, Nancy Sangoy, Blanca Urán, Pamela Herrera, Viviana Gandino, Graciela Domínguez, Luisa Cortez y Puli Barbeito.

Desde distintos ámbitos como la educación, el deporte, la solidaridad, el trabajo y la preservación de las tradiciones locales, fueron distinguidas por el impacto de sus historias en la comunidad y por el legado construido a lo largo de los años.

La actividad concluyó con el tradicional corte de cinta, que dejó oficialmente inaugurado el Punto Mujer, un espacio que funcionará con profesionales capacitados para brindar atención, orientación y acompañamiento en un ámbito de respeto y confidencialidad.