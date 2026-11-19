La Sala Electoral y de Competencia Originaria del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba resolvió suspender temporalmente el proceso de revocatoria popular de mandato que pesa sobre la intendenta de Mendiolaza, Adela Mercedes Arning.El alto cuerpo le concedió efecto suspensivo a la presentación del Recurso Extraordinario Federal impulsado por la jefa comunal, patrocinada por el Estudio Jurídico Gentile Saravia.

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Con esta decisión, la tramitación para definir si se realiza la consulta popular de revocatoria queda pausada hasta que el tribunal provincial determine si formalmente admite o rechaza el pase del expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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El origen del conflicto y el freno judicial

El proceso tuvo una instancia previa el 19 de octubre de 2026, cuando el propio TSJ declaró inadmisible el recurso de casación promovido por la intendenta y ordenó que el trámite de revocatoria continuara su curso ante la Junta Electoral Municipal de Mendiolaza. En cumplimiento de ese pronunciamiento, el 29 de octubre el órgano electoral local dictó la Resolución N° 07/2026, disponiendo avanzar con las etapas del mecanismo de revocatoria popular de mandato.

Frente a este escenario, Arning interpuso un Recurso Extraordinario Federal para apelar el fallo del TSJ ante la Corte Suprema. Al mismo tiempo, la mandataria solicitó a la justicia provincial que ordenara a la Junta Electoral abstenerse de ejecutar la resolución y frenara todo acto consecuente mientras la decisión no estuviera firme.

El Tribunal Superior suspendió el proceso de revocatoria hasta resolver el recurso extraordinario.

Los fundamentos del fallo del TSJ

Al analizar la petición, el Tribunal Superior argumentó que el trámite del Recurso Extraordinario Federal se encuentra en pleno desarrollo, habiéndose ordenado el traslado legal por diez días a la parte contraria y al Fiscal General de la Provincia.

En ese marco, la resolución remarcó que resulta indispensable preservar la eficacia de una eventual decisión judicial y resguardar la jurisdicción del tribunal. Por tales motivos, la Sala Electoral entendió pertinente suspender la tramitación dictando el efecto suspensivo hasta tanto los vocales se pronuncien sobre la admisibilidad formal del recurso a la Corte.

La resolución judicial llevó las firmas de Domingo Sesín, Aída Tarditti, Luis Enrique Rubio, Sebastián López Peña, Luis Angulo, Jessica Valentini y Leonardo Zamar.