Segundo juicio a dos policías de Río III por provocar un trágico incendio con bombas molotov

Dos policías de Río Tercero comenzaron a ser juzgados en la Cámara 11a. del Crimen integrada por jurados populares. Son el exsargento de la Policía de Córdoba, Cristian Gabriel Ahumada, y el excabo José Ezequiel Viadaurre. Este último era especialista en explosivos y bombero voluntario.

El debate procura establecer si fueron quienes armaron bombas molotov y las arrojaron a una vivienda el 3 de noviembre de 2014. Era justo el día en que se recordaba el 19 aniversario del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero.

El juez sostuvo que Oscar González y Alejandra Bengoa contribuyeron en partes iguales al siniestro

El ataque incendiario producido a las 5:15 de la madrugada tuvo consecuencias fatales: la casa se prendió fuego, murieron Mirta Noemí Selva y su hijo Hugo Alejandro Villalón. Los otros tres miembros de la familia. que lograron escapar de las llamas, son Nahuel Villalón, Elina Lucía Selva y Estefanía Vélez.

Ahumada, además, está acusado de un segundo hecho. El 27 de diciembre de 2016, durante un allanamiento en su domicilio particular, se secuestraron armas de fuego operativas y aptas para usar, sin la acreditación de legítimo usuario. Tenía consigo una pistola ametralladora semiautomática calibre 9 milímetros; un revólver calibre 32 largo marca Vigilante y otro similar, marca Detective.

Repartidores reclamaron respuestas a Quinteros tras el crimen de Mauro: “No da la cara y tampoco se ha comunicado con la familia”

Absolución

En 2018, la Cámara del Crimen de Río Tercero con jurados populares absolvió a ambos. Cuestionaron que la investigación preliminar no profundizara hipótesis importantes, plantearon una perspectiva sesgada -la policía de Río Tercero disciplinaba a sectores de la delincuencia- y hasta atribuyeron exagerada ponderación a la pertenencia de uno de los acusados al equipo de Explosivos de la fuerza de seguridad, entre otros argumentos.

Los fiscales fueron en casación y el Tribunal Superior de Justicia -en 2021- revocó el fallo absolutorio y ordenó realizar un nuevo juicio.

El debate se realiza en la Cámara 11a. del Crimen.

Segundo debate

Este miércoles 11 de noviembre, la Cámara 11a. del Crimen de la ciudad de Córdoba abrió un nuevo juicio. El tribunal es presidido por María Gabriela Rojas Moresi, e integrado por los vocales Horacio Carranza, Susana Frascaroli y jurados populares.

El fiscal de Cámara es Fernando López Villagra. El abogado Aníbal Zapata defiende a ambos acusados. Y Natalia Vanesa Villalon es querellante.

La acusación es por homicidio doblemente calificado y tentativa de homicidio doblemente calificada por medio y por abuso funcional reiterado.

Alegatos de presentación

En la apertura la Fiscalía, la Querella y la Defensa expusieron sus alegatos iniciales a los jurados.

El fiscal López Villagra planteó que el incendio contra la vivienda de la familia Villalón fue un hecho planificado y ejecutado por Ahumada y Vidaurre, quienes habrían utilizado su condición de funcionarios policiales para amedrentar a las víctimas y ejercer una represalia encubierta.

Mencionó que existieron amenazas previas; que habrían provocado el incendio en una zona urbana y que el resultado fue trágico: dos personas muertas.

A partir de mañana comenzarán a declarar los testigos.