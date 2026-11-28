A contramano de la promesa oficial de crecimiento del 5% para 2026 y del augurio del ministro de Economía Luis Caputo de que se venían los “mejores 18 meses” de los últimos años, el pasado martes 24 de septiembre el Indec confirmó que la actividad cayó 1,2% interanual en septiembre. Este dato confirma la recesión técnica que se venía insinuando en las mediciones del segundo y tercer trimestre del año. Lo que implican esos datos duros de la economía tiene un correlato en los datos blandos de las encuestas nacionales: según la más reciente medición de D´Alessio/IROL, en octubre la percepción de que la situación económica mejoró respecto al año pasado perforó el umbral del 30% y se ubicó en el piso de la serie histórica, contra un pesimismo que llegó al pico del 70%. Así, el saldo desfavorable pasó de 33 puntos porcentuales (pp) a 41 pp en apenas un mes.

Con apenas matices en los porcentajes, el mismo informe confirmó que el pesimismo también permea las expectativas a futuro: 35% de optimismo vs 61% de pesimismo. De nuevo, piso vs pico de la serie evolutiva, respectivamente. Aquí, el saldo desfavorable es de 26 pp.

Consistente con esos datos, la última encuesta de la Universidad de San Andrés (Udesa) reportó que la satisfacción con la política económica del Gobierno nacional perforó el umbral del 30%: en noviembre alcanzó apenas 26%, vs una insatisfacción de 68%, lo que arroja un saldo desfavorable de 42 pp.

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En la misma línea, la más reciente medición de Zentrix arrojó que la percepción de una situación económica positiva del país perforó el umbral del 20% en octubre, al ubicarse en apenas 16,5%, vs un pesimismo que trepó al 64% (apenas por debajo del pico de la serie) y un malestar intermedio (percepción regular) que roza el 20%.

A su turno, el último informe de QMonitor detectó que un casi un tercio de los argentinos percibe que la economía está en retroceso y un 36% la ve estancada. Por otro lado, casi un cuarto percibe una economía que crece, pero sólo se nota en algunos sectores, mientras que apenas 6% advierte un crecimiento que se nota en la mayoría de la gente. El optimismo acumulado cayó de 39% a 30% en apenas un mes (9 pp), en tanto que el pesimismo acumulado pasó de 56% a 68% (12 pp). El saldo desfavorable es de 38 pp. Así, los datos blandos, perceptivos, de las encuestas, están en línea con los que el Indec reportó para la actividad: la economía oscila entre el amesetamiento y la contracción.

Esa convergencia se retroalimenta con otra: el Indec también reportó que los precios al consumidor aumentaron 2,2% en octubre de 2026 con respecto a septiembre, acumularon un alza de 26,3% en los primeros 10 meses del año y 33,1% interanual. Como se advierte, la inflación está amesetada en torno al 33% desde mayo pasado, y ya no baja.

Peor todavía, según Zentrix la proporción de quienes no le creen al dato de inflación publicado por el Indec rozan el 70% (pico de la serie evolutiva), mientras que quienes sí le creen perforaron el umbral del 30% y se acercan al piso de la serie. El saldo desfavorable es de casi 42 pp.

En este marco, la percepción de que los precios aumentaron mucho o bastante en el último mes trepó al 77% y se acercó al pico de la serie histórica, vs apenas 23% que respondió “poco o nada”, apenas por encima del pico del evolutivo. El saldo desfavorable es de 54 pp.

Finalmente, la última encuesta de Analogías reportó que una mayoría de 51,1% cree que el gobierno nacional no está encaminado a resolver el problema de la inflación, vs casi 34% que sí. En este caso, el saldo desfavorable es de 17,4 pp.