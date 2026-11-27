La Arquidiócesis de Córdoba recibió con satisfacción la sanción de la ley de prevención de la ludopatía y expresó su expectativa por la reglamentación. Munir Bracco, vocero del Arzobispado, definió la norma como la respuesta a un reclamo extendido y pidió que el Poder Ejecutivo cumpla los plazos para que la ley tenga efecto real.

“Se celebra, se valora, porque ha habido mucho esfuerzo de mucha gente que hace tiempo viene bregando. Este es un flagelo muy grave, está causando muchísimo daño”, sostuvo Bracco en diálogo con PERFIL CÓRDOBA. Para el vocero, la ley era “un clamor social” y su aprobación responde a esa demanda: “Se valora y se agradece”.

El Senado sancionó la ley contra la ludopatía: prohíben la publicidad de apuestas online

El Senado convirtió en ley, por 72 votos a favor y ninguno en contra, el texto que ya había aprobado Diputados. La norma prohíbe la publicidad, la promoción y el patrocinio del juego online, incluidos los sponsors en camisetas y estadios.

También exige reconocimiento facial para registrarse y operar, impide apostar con tarjetas de crédito y crea un registro nacional de autoexclusión, el ReNA. Para el juego clandestino, fija penas de 3 a 8 años de prisión.

El peso de la visita papal

Consultado sobre qué destrabó el proyecto, Bracco no atribuyó el avance a un solo factor. “Indudablemente lo del Papa fue muy importante”, respondió. Recordó que León XIV se refirió al problema de forma explícita y que, además, convocó a trabajar en conjunto. Según el vocero, ese llamado apuntó a lograr acuerdos que dejen de lado las diferencias partidarias en favor del bien común, y la Iglesia local lo registró.

El vocero también destacó el trabajo de la Pastoral Social, de los colegios y el de las madres y los jóvenes que contaron su experiencia. «Hay madres y jóvenes que han salido a contar su testimonio. Agregó que esos relatos mostraron que se trata de “un verdadero flagelo social que está destruyendo muchas vidas, familias, personas”.

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Bracco destacó además el voto de los legisladores. “Una ley que parecía que se caía, de pronto fue votada unánimemente”, señaló, y les agradeció la decisión.

El vocero admitió que el texto tiene margen de mejora: “Siempre una ley es perfectible”. Explicó que el control de los sitios ilegales era un punto débil de la norma aprobada, por lo que se acordó acompañarla con otra ley votada en la misma sesión. A su criterio, el problema abarca tanto las plataformas habilitadas como las clandestinas, y ese complemento resulta relevante.

Ahora, la atención se traslada al Ejecutivo. “Hay que estar atento: tienen 120 días para reglamentarla”, advirtió Bracco. Luego fue directo: “Si no se reglamenta, es como que la ley no existiera”.

El comunicado episcopal

En línea con esa lectura, la Comisión Episcopal de Pastoral Social difundió este viernes un comunicado de agradecimiento. Sostuvo que el logro “no pertenece a un sector en particular” y lo atribuyó al esfuerzo de familias, escuelas y organizaciones sociales.

Reconoció a los legisladores nacionales por superar sus diferencias y vinculó la sanción con la encíclica Magnifica Humanitas de León XIV, que sostiene que “ningún interés económico puede prevalecer sobre el desarrollo integral de la persona”. El texto advierte que la tarea sigue en cada familia, aula y comunidad.