La organización del Rally Gran Premio Ciudad de Córdoba suspendió la prueba a 48 horas del comienzo, con 85 vehículos inscriptos. Los organizadores atribuyeron la decisión al costo del operativo de seguridad que los organismos provinciales les presupuestaron.

El presidente de ACCOR, Gustavo Beccaría, resolvió la suspensión hace pocas horas. Según informó la entidad, el monto superó los 90 millones de pesos. Explicó que cancelaba para no asumir compromisos que la categoría no podía afrontar.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, rechazó el planteo. “La suspensión del Gran Premio Ciudad de Córdoba fue una decisión de sus organizadores”, afirmó. El ministerio de Seguridad y la Policía de Córdoba “hicieron su trabajo”, agregó.

La versión de los organizadores

ACCOR presentó la carrera el 21 de noviembre en una reunión de prensa con representantes del Ministerio de Seguridad, el Cosedepro, la Policía, el ETAC, el Ente Metropolitano y la Agencia Córdoba Deportes, además de los intendentes de Saldán, Tanti, Santa María de Punilla y El Manzano. La base estaba en el estadio Mario Alberto Kempes, con el aval y el interés de la Municipalidad.

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Ese día, según ACCOR, todavía no conocían el costo del operativo. Cuando supieron el monto, dijo la entidad, ningún sector que participó de la presentación colaboró. ACCOR sostiene que los funcionarios de Deporte y Turismo de la Provincia reconocieron el impacto económico de la actividad, pero que ningún ente avaló ni ayudó a cubrir lo que llama el “fee” policial.

La prueba era gratuita para el público, reunía coches con reglamento WRC y definía el campeonato mayor del Rally Cordobés, que cerraba así su temporada. ACCOR aseguró que el costo supera lo que puede recaudar con las inscripciones de casi cien autos.

La respuesta de Quinteros

El ministro sostuvo que el rally “se venía preparando desde hacía tiempo” y que, sin embargo, los organizadores pidieron la planificación oficial a la Policía “la semana pasada”. Con ese margen, dijo, el personal trabajó sobre el dispositivo. “Logramos reducir casi un 30 por ciento el presupuesto inicial”, afirmó.

Quinteros defendió el cobro del servicio. “En Córdoba, los servicios adicionales de Policía para eventos se pagan”, dijo. Agregó: “Cobrar por ese trabajo es una cuestión de dignidad, eso es una regla innegociable”.

Aseguró que el Ministerio dialogó en este caso, como en otros, y que “jamás se suspendió un evento por no llegar a un entendimiento en este sentido”. Planteó una consecuencia: si los organizadores decidieron que no podían pagar, les corresponde “hacerse cargo de esa decisión”.

El antecedente de abril y el rally mundial

Quinteros recordó un antecedente de seguridad: “En abril, en la bajada de Giulio Cesare, un auto se despistó durante el Rally Sudamericano y murió un espectador”. Dijo que esa pérdida “nos obliga a tomar en serio cada decisión que tiene que ver con la seguridad del público”.

El ministro también mencionó que Córdoba acaba de anunciar el regreso del Rally Mundial en 2028. “Sabemos lo que significa el rally para nuestra provincia y la responsabilidad que asumimos cada vez que miles de familias salen a verlo”, sostuvo.

Cerró con una advertencia a los organizadores: “Organizar un evento también es hacerse cargo de cuánto cuesta hacerlo bien”. Y rechazó que “la improvisación de algunos” derive en una acusación contra la Policía de Córdoba o el Ministerio de Seguridad.

Se espera que se pueda reemplazar la fecha y la sede de la carrera, para cumplir con los aficionados, los deportistas y los equipos. Hasta el momento no informó cuándo ni dónde se correrá la prueba suspendida.