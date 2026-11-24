La Justicia de la provincia de Córdoba investiga un posible ataque homofóbico ocurrido el domingo pasado por la madrugada y por el hecho un joven fue detenido y ocho adolescentes serán imputados en la causa.

El hecho tuvo lugar en Despeñaderos, sobre la avenida San Martín, donde Nicolás Maldonado, de 32 años , denunció haber sido atacado junto con su pareja por un grupo de chicos.



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Ataque homofóbico

De acuerdo a su relación, los jóvenes protagonizaron una pelea por lo que decidieron separarlos , momento en el que comenzaron a insultarlo por su orientación sexual ya golpearlo.

“Me contesta la misma chica por la que yo estaba queriendo intervenir diciéndome 'qué mierda me meto yo' . Le dije que me estaba por metro para saber qué le había dicho, nada más” , contó Maldonado en diálogo con el medio El DoceTv.

Acto seguido, comenzó la agresión: "Me dice 'vos callate la boca, viejo' y me empieza a decir 'puto', 'maricón' . Ahí se me asoma un chico por atrás, me pega una trompada. Yo reacciono y le pegué, ahí se me vino la multitud ".

El ataque quedó registrado por testigos y publicado luego en redes sociales, lo que permitió a la Policía identificar a los implicados, entre ellos menores.



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Detenido

A partir de tareas investigativas, efectivos de la Departamental Santa María detuvieron a un joven de 18 años , señalado como supuesto autor del delito de lesiones leves doblemente calificadas.

Asimismo, la parte policial indica que ocho adolescentes de entre 14 y 15 años fueron citados y serán imputados por la misma causa.

La Municipalidad de Despeñaderos se hizo eco de la agresión y emitió un comunicado : “Repudiamos todo acto de violencia y discriminación”.

"En la madrugada del domingo un vecino fue atacado con golpes e insultos por un grupo de jóvenes. Como comunidad no debemos, ni podemos, mirar para otro lado. Expresamos nuestro más enérgico repudio a estos hechos; ningún acto violento, de odio o discriminación tiene lugar en nuestra localidad", continúa.

“Reafirmando nuestro compromiso con la construcción de una comunidad basada en el respeto, la tolerancia y el pleno ejercicio de los derechos de cada uno de los integrantes de la familia de Despeñaderos, los equipos técnicos del municipio están acompañando a la familia y colaborando estrechamente con las autoridades judiciales y policiales que están trabajando en la investigación”, suma.

“Queremos hacer un llamado a todas las familias de Despeñaderos para que, a través de la reflexión, en cada uno de nuestros hogares destaquemos la importancia de la convivencia en comunidad, repudiando todo acto de violencia y discriminación que nos aleja de los valores de vida en comunidad”, concluye.

Fuente: NA .