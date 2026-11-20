Un violento temporal azotó durante la madrugada de este miércoles a Calchín y dejó un panorama de importantes destrozos en distintos sectores de la localidad. El fenómeno, que comenzó cerca de las 2.30, combinó viento intenso, lluvia y granizo durante apenas unos minutos, aunque fue suficiente para provocar voladuras de techos, caída de árboles y severos daños en empresas que habían comenzado a funcionar recientemente.

El intendente Mariano Vottero relató en Radio Popular que el episodio fue de una intensidad inusual y afectó gran parte del pueblo.

Temporal en Calchín Oeste

“Habrá durado no más de cinco minutos. Fue como un tornado y afectó gran parte del pueblo”, describió el jefe comunal al referirse a la fuerza del viento.

Según explicó, el temporal estuvo marcado principalmente por ráfagas muy fuertes, acompañadas por granizo y poca lluvia. “Ha sido causado por el viento, un viento que habrá durado no más de cinco minutos y pasó lo que pasó, con muy poca agua y mucha piedra”.

Industrias destruidas y techos volados

Entre los sectores más afectados quedaron dos empresas que habían comenzado a funcionar recientemente. Una planta láctea inaugurada hacía poco tiempo sufrió daños totales, mientras que una fábrica de neumáticos también resultó seriamente afectada.

“Tocó justo las empresas que teníamos en marcha en el pueblo y esa es la tristeza”, expresó Vottero, al referirse al impacto que generó la destrucción de los establecimientos.

El intendente relató además el golpe emocional que significó para los propietarios de las industrias. “Te soy sincero, lloramos juntos porque es deprimente, la verdad que es muy triste lo que hace el clima”, contó.

Y agregó: “En dos segundos se lleva el trabajo y el sacrificio de un montón de tiempo”.

Temporal en Calchin Oeste

El temporal también provocó voladuras de techos en distintos sectores de Calchín. Una estación de servicio sufrió la pérdida completa del techo de un depósito donde había vehículos debajo de la estructura. Además, hubo árboles caídos en diferentes zonas del pueblo.

No hubo evacuados

A pesar de la magnitud de los daños, desde el municipio confirmaron que no hubo personas evacuadas. El intendente explicó que la situación no estuvo vinculada a inundaciones, ya que la cantidad de agua caída fue baja.

“No hay evacuados. Ha llovido muy poco, pero da lástima por el sacrificio y el esfuerzo de toda la gente”, sostuvo.

Durante la mañana comenzó el relevamiento de los daños y el análisis de las medidas a tomar. También se trabajó para normalizar el servicio eléctrico, que había quedado afectado en parte de la localidad.

Defensa Civil y Provincia trabajan en la zona

Tras el temporal, equipos del Gobierno provincial y de Defensa Civil llegaron a Calchín para acompañar al municipio en la evaluación de los daños.

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“Ya ha llegado toda la gente de Defensa Civil y en minutos estamos haciendo relevamiento para ver cómo seguimos con esto y cómo lo vamos a manejar”, explicó Vottero.

El intendente aseguró que, pese al impacto del fenómeno, la localidad buscará recuperarse. “Los volveremos a levantar”, afirmó al hablar de las empresas afectadas.