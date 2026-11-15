Aparecieron los creadores de la histórica bandera de Malvinas y contaron cómo lograron entrarla al estadio sin entradas

La historia detrás de la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", que recorrió el mundo después del triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026, volvió a tomar protagonismo. Sus creadores –vistos juntos por primera vez en público–, contaron cómo lograron ingresar el trapo al estadio de Atlanta, pese a no tener entradas y a las restricciones de seguridad.

En septiembre, Editorial Perfil reconoció a Santiago, uno de los hinchas que creó la bandera, con el Premio Internacional de Libertad de Expresión de los Premios Perfil. Como el joven prefirió mantener su identidad en reserva, su prima, Mia Abigail, recibió la distinción en su nombre.

Perfil reconoció a Santiago, el hincha que creó la bandera de "Las Malvinas son argentinas" durante el Mundial, y a los Héroes de Malvinas

Se trata de un grupo de amigos que acompaña a la Selección en sus partidos y que comparte la pasión por el fútbol, más allá de los clubes de los que cada uno es hincha. "La realidad es que nosotros vamos a todos los partidos juntos. Cada cual es de su equipo. Yo, por ejemplo, soy de River, él también. Y la Selección es la Selección", contó uno de los protagonistas en diálogo con TyC Sports. "Acompañamos a la Selección hace un montón de años", sumó otro de ellos.

Entrega de los Premios Perfil | Crédito: CeDoc

Uno de los detalles más llamativos del relato fue que ninguno tenía entrada para la semifinal contra Inglaterra. Cuando les preguntaron si habían conseguido tickets para el encuentro, respondieron entre risas: "¿Qué vamos a tener? Nunca tenemos entrada". Al recordar cómo llevaron el trapo hasta las tribunas, resumieron: "Llevamos la bandera enrollada abajo de la remera, escondida".

Según contaron, el grupo se había reunido detrás del estadio y permanecieron allí hasta que encontraron la oportunidad de entrar. "Estábamos todos atrás de la cancha, había un puente y nos juntamos ahí. Veíamos que pasaba la gente y nosotros seguíamos ahí hasta que en un momento pudimos entrar", recordaron.

Cómo nació la bandera de "Las Malvinas son argentinas"

La bandera había sido confeccionada pocas horas antes del encuentro. Los amigos utilizaron una sábana de hotel, pintura y un pincel para escribir el mensaje que terminaría convirtiéndose en una de las postales más emblemáticas del Mundial.

La iniciativa surgió después de que se confirmara que Inglaterra sería el rival de la Selección en las semifinales. El grupo quería llevar al estadio un mensaje sobre la soberanía argentina de las islas, en un partido que tenía una carga histórica y simbólica especial.

La bandera "Las Malvinas son argentinas" | Crédito: CeDoc

Pese a las restricciones para ingresar banderas con mensajes vinculados a Malvinas, los hinchas consiguieron pasarla. Una vez terminado el encuentro, con Argentina ya clasificada a la final, decidieron arrojarla al campo de juego para que llegara a los futbolistas.

La bandera terminó en manos de los jugadores y fue exhibida durante los festejos. Giovani Lo Celso fue uno de los integrantes del plantel que la sostuvo frente a las cámaras. La imagen se viralizó rápidamente y trascendió las fronteras del fútbol.

El reconocimiento de Perfil a Santiago y los Héroes de Malvinas

Entrega de los Premios Perfil | Crédito: CeDoc

Durante la entrega de los Premios Perfil 2026, Mia Abigail recibió el reconocimiento en nombre de su primo Santiago, uno de los creadores de la bandera que decidió mantener su identidad en silencio. En la misma ceremonia, tres excombatientes de Malvinas subieron al escenario en representación de sus compañeros.

El encargado de entregar la distinción fue Martín Balza, militar argentino y excombatiente de Malvinas, quien dedicó unas palabras a quienes participaron de la guerra. "Quiero pedir, con mucho respeto, que no se use más la frase 'pibes de Malvinas'. Estos hombres pibes no fueron, fueron señores. Tenían 18, 19 años y unos muy pocos, 20 años. Combatieron en una guerra absurda...", expresó.

LB/AF