Federico Beligoy, director Nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y titular de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA), volvió a quedar bajo la lupa por la expansión de su patrimonio. Según una investigación, el dirigente adquirió una propiedad de 339 metros cuadrados en uno de los barrios privados más exclusivos de la zona sur del Gran Buenos Aires.

La operación se concretó el 15 de febrero de 2023 y quedó registrada a nombre de Beligoy, de acuerdo con documentos oficiales de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y del Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense a los que accedió el diario La Nación.

La vivienda está ubicada en Saint Thomas Sur, en el partido de Esteban Echeverría, y cuenta con parque, pileta, arboleda y espacio de estacionamiento para varios vehículos. Se encuentra construida sobre un terreno de más de 856 metros cuadrados y, según las estimaciones inmobiliarias relevadas por ​La Nación, su valor de mercado superaría los US700.000 y podrıa alcanzar los US900.000.

El inmueble representó una adquisición dentro de la expansión patrimonial del dirigente arbitral, que mantiene una estrecha relación con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien lo impulsó para conducir el arbitraje argentino en 2018.

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Cómo es el country donde Beligoy tiene su propiedad

Saint Thomas es uno de los desarrollos inmobiliarios más importantes de la zona sur del conurbano bonaerense. Está ubicado en el partido de Esteban Echeverría, a aproximadamente una hora de la Ciudad de Buenos Aires, y ocupa una superficie de 360 hectáreas, distribuidas en cinco sectores.

El complejo cuenta con 27 hoyos de golf, canchas de fútbol, tenis, pádel y hockey, además de piscinas descubiertas y cubiertas, gimnasio y spa. También dispone de una ubicación cercana a centros comerciales, bancos, colegios, supermercados y servicios médicos.

De acuerdo con la investigación, Beligoy adquirió la parcela 176, ubicada en el sector sur del emprendimiento. Los registros oficiales indican que la propiedad tiene una valuación fiscal de $6.514.485, una cifra que contrasta con las estimaciones de su valor comercial. Una fuente vinculada al arbitraje, que habló con el diario bajo reserva de identidad, señaló que Beligoy había comenzado a buscar propiedades en el desarrollo Terralagos, en Canning, pero finalmente se decidió por Saint Thomas.

Las otras propiedades que integran el patrimonio

La casa de Saint Thomas no es el único inmueble que aparece en el patrimonio del director de Arbitraje. Beligoy también adquirió un departamento de 380 metros cuadrados en Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, cuya escritura se realizó por US$490.000. La propiedad, de cinco ambientes y a estrenar, cuenta con living-comedor, cocina con lavadero independiente, cuatro habitaciones y tres baños. Además, dispone de una terraza con parrilla, espacio para construir un quincho y dos cocheras que suman otros 43 metros cuadrados.

Las estimaciones inmobiliarias relevadas por el diario ubican su valor de mercado por encima de los US$900.000. Como referencia, un departamento de características similares, promocionado por el mismo estudio arquitectónico, tenía un precio de US$710.000 para una superficie menor.

A esas adquisiciones se suman dos departamentos en la ciudad de La Plata, por los que Beligoy desembolsó US$261.490 en mayo de 2024, dentro del denominado Fideicomiso Lucero. El emprendimiento quedó inconcluso y la desarrolladora inmobiliaria está bajo investigación judicial por presuntas estafas, administración fraudulenta y asociación ilícita. Con las propiedades y vehículos, la investigación estimó que el patrimonio identificado de Beligoy rondaría los US$2 millones, tomando como referencia los valores actuales de mercado.

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Los pagos de la AFA y la denuncia por presunto lavado de activos

El dirigente habría percibido más de $420 millones actualizados desde ese año, mediante entregas de dinero en efectivo y posteriores transferencias bancarias desde cuentas de la entidad que preside Claudio Tapia. Los registros internos de la AFA, detallan fechas, montos, modalidades de pago y asientos contables vinculados con esas operaciones.

Una parte de los desembolsos se habría realizado en efectivo entre noviembre de 2020 y abril de 2022. Posteriormente, los pagos continuaron mediante transferencias bancarias bajo conceptos como “asesoramiento” y “seminarios”. La investigación también señaló que los montos originales registrados entre 2020 y 2022 superaban los $10,8 millones, una cifra que, actualizada según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, supera los $306 millones.

El legislador de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso denunció a Beligoy por presunto lavado de activos. La causa quedó inicialmente en manos del juez federal Daniel Rafecas, aunque surgió una disputa sobre la competencia judicial. Mientras Rafecas sostuvo que el expediente debía tramitar en el fuero Penal Económico, el fiscal Guillermo Marijuán consideró que correspondía la intervención de la Justicia Federal de Comodoro Py. La Cámara Federal deberá resolver qué tribunal continuará con la investigación.

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