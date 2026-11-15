Al menos 1,27 millones de dólares vinculados con la AFA terminaron en empresas de yates de lujo

Al menos 1.270.000 dólares vinculados con los ingresos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) terminaron en empresas y operadores de yates de lujo, según una investigación periodística que reconstruyó transferencias realizadas entre 2023 y 2025. La mayor parte del dinero salió de TourProdEnter LLC, la sociedad de Javier Faroni y Erica Gillette, que administra los ingresos de la AFA fuera del país.

TourProdEnter es la empresa que la AFA contrató en diciembre de 2021 como agente comercial exclusivo en el exterior. La firma cobra los ingresos del fútbol argentino fuera del país, paga sus obligaciones y gira el excedente a la entidad que preside, Claudio Tapia. La transferencia más importante fue de 321.693 dólares a una firma de Mónaco y, según la reconstrucción, correspondió al alquiler del yate en el que Tapia, fue visto frente a las costas de ese país en julio de 2024. La investigación identificó además pagos a operadores náuticos de Ibiza y Florida, aunque no pudo establecer quiénes viajaron ni el destino final de cada operación.

La transferencia a West Nautical Limited, de Mónaco, se hizo en dos giros: 178.800 dólares el 23 de abril de 2024 y 142.893 dólares el 23 de julio de ese año. Según el informe periodístico, el dinero correspondió al alquiler del Wyldcrest, un Ocean 90 en el que Tapia fue visto frente a Mónaco el 29 de julio de 2024, después de la Copa América. El vínculo entre ese alquiler y la presencia del titular de la AFA surge de esa reconstrucción y no de una confirmación independiente.

TourProdEnter también pagó 353.429 dólares a CCYachting, registrada en Florida, entre 2024 y 2025. Además, transfirió 211.200 dólares a Michlmarine Ibiza en diciembre de 2023, 190.354,51 dólares a Charter & Dreams Yacht Services en junio de 2024 y 47.276,33 dólares a Francisco José Flores Ramírez, vinculado con Ibiza Rent a Boat, en agosto de 2024.

ProSport Live, otra de las empresas que aparecen en la documentación, transfirió 37.500 dólares a The Charter Agency en febrero de 2025 bajo el concepto de “préstamo corporativo”. También giró 100.000 dólares en dos anticipos a Starship 4, de Florida, en abril de 2024, como parte de un contrato de fletamento con opción de compra.

La investigación no pudo verificar si la embarcación fue adquirida, si el dinero fue devuelto ni si ProSport Live actuó por cuenta de la AFA o de alguno de sus integrantes.

En la documentación figura además un pago directo a nombre de la AFA: 9.150 dólares a AB Yachts and Lifestyle, en julio de 2023, por el alquiler del superyate Sanlorenzo SX76 para un servicio prestado en enero de ese año.

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TourProdEnter está bajo investigación desde fines de 2025, cuando se reveló que la firma recibió más de 260 millones de dólares en cuatro bancos de Estados Unidos durante cuatro años. Al menos 42 millones fueron a cuatro sociedades de Florida sin actividad comercial declarada. Faroni y Gillette se negaron entonces a responder consultas, y personas cercanas a Faroni sostuvieron que la empresa actúa como agente de la AFA y sigue sus instrucciones formales.

En paralelo, la jueza Paula Petazzi ordenó pedir a EE. UU información societaria y financiera sobre TourProdEnter, Tapia y el tesorero Pablo Toviggino. Además, un tribunal federal de Florida investiga la estructura financiera de los contratos internacionales de la AFA. La entidad desmintió que Tapia o Toviggino hayan sido citados a declarar en ese país.

Las operaciones conocidas corresponden a distintos conceptos y empresas, y la información publicada no establece por sí sola que se hayan cometido irregularidades en cada una de ellas.