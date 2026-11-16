A cuánto cotiza el euro blue hoy, lunes 16 de noviembre

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 16 de noviembre

Este lunes 16 de noviembre de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.779,75 para la compra y $1.741,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, lunes 16 de noviembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro cotiza este 16 de noviembre a $1.670 para la compra y $1.770 para la venta.

A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, lunes 16 de noviembre

El euro tarjeta, también llamado turista, cotiza en el mercado a $2.315,82 para la compra este lunes 16 de noviembre como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 16 de noviembre

Cómo cotiza el euro en los bancos de Argentina este lunes 16 de noviembre

Este lunes 16 de noviembre, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.670 comprador y $1.785 vendedor.

Banco Nación: $1.670 comprador y $1.770 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 16 de noviembre

Por su parte, el dólar blue hoy, lunes 16 de noviembre, cotiza en el mercado paralelo a $1.555 para la compra y $1.575 para la venta.