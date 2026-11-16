EconomíaDIVISAS

A cuánto cotiza el euro blue hoy, lunes 16 de noviembre

La divisa europea informal cotiza a la baja, presentando una caída de $25 en la primera rueda cambiaria de la semana.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, lunes 16 de noviembre
A cuánto cotiza el euro blue hoy, lunes 16 de noviembre | NA
Hoy 07:00

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 16 de noviembre

Este lunes 16 de noviembre de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.779,75 para la compra y $1.741,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, lunes 16 de noviembre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro cotiza este 16 de noviembre a $1.670 para la compra y $1.770 para la venta.

La crisis se paga con tiempo: más mujeres trabajan, pero en empleos más precarios

A cuánto cotiza el euro tarjeta hoy, lunes 16 de noviembre

El euro tarjeta, también llamado turista, cotiza en el mercado a $2.315,82 para la compra este lunes 16 de noviembre como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 16 de noviembre
A cuánto cotiza el euro blue hoy, 16 de noviembre

Cómo cotiza el euro en los bancos de Argentina este lunes 16 de noviembre

Este lunes 16 de noviembre, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.670 comprador y $1.785 vendedor.

Banco Nación: $1.670 comprador y $1.770 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Histórico: el petróleo superó a la harina de soja y lidera el ranking de exportaciones argentinas

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 16 de noviembre

Por su parte, el dólar blue hoy, lunes 16 de noviembre, cotiza en el mercado paralelo a $1.555 para la compra y $1.575 para la venta.

Temas
También en Perfil
Horóscopo de hoy 16 de noviembre 2026: signo por signo, qué dicen los astros
Caras
Horóscopo de hoy 16 de noviembre 2026: signo por signo, qué dicen los astros
El día en fotos
Noticias
El día en fotos
Nuevas cámaras en Ruta 2: qué detectan, por qué sorprendieron a los automovilistas y la gran duda que se armó
Parabrisas
Nuevas cámaras en Ruta 2: qué detectan, por qué sorprendieron a los automovilistas y la gran duda que se armó
Red Nail Theory: el truco de atracción con manicura color rojo
Marie Claire
Red Nail Theory: el truco de atracción con manicura color rojo