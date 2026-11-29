El agro sigue siendo uno de las principales fuentes de dólares para el Gobierno. De acuerdo con proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, Según la Bolsa de Comercio de Rosario , la proyección de liquidación de divisas del agro se estima en US$ 36.989 millones para 2026.

"Hasta octubre 2026 ya se habrían liquidado US$ 30.400 millones, y para el último bimestre del año se proyecta un ingreso de nada menos que US$ 6.870 millones, un récord histórico para los últimos dos meses del año", señaló la entidad.

En noviembre el ingreso de dólares por exportaciones del agro superaría los US$ 3.000 millones, en tanto que diciembre sumaría otros US$ 3.850 millones, en línea con el ingreso de la cosecha fina que tendría un inicio muy optimista por el lado exportador.

Para 2027, en tanto, se estima que las seis principales cadenas del agro liquiden exportaciones en dólares por US$ 39.298 millones, De este modo, 2027 podría posicionarse como el segundo año de mayor liquidación de la serie, solo por detrás de 2022 (US$ 44.175 millones).

Aunque hubo una corrección del tipo de cambio a un dólar por encima de los $1.600, hay dudas sobre si esto impactará en el ritmo de venta de la cosecha para que el gobierno pueda contar con esos dólares en un año electoral que se presenta desafiante por un posible incremento de la dolarización de las carteras y los vencimientos de deuda. Esa incertidumbre también se traslada a las expectativas de inversiones.

Pablo Adreani, analista de mercados y asesor agroeconómico, señaló que el aumento del tipo de cambio se da en un contexto de dólar atrasado. “La inflación sigue corriendo al 18% en un semestre y si el gobierno no lo corrige, lo hace el mercado”.

Entre diciembre y marzo, quedarían US$ 2.100 millones por exportaciones de trigo, soja y sus subproductos, maíz y girasol, que implican un volumen de 6,1 millones de toneladas.

El Gobierno reforzó la intervención en el mercado para contener al dólar

Según el analista, para el productor “mejora la relación insumo producto, pero no es un factor decisorio. No va a salir a vender más, sino menos porque está en un año electoral, donde puede seguir subiendo, dolarización de carteras, incertidumbre política y más que económica”.

“Los productores van a vender trigo, soja, maíz y girasol en la medida que necesiten pagar vencimientos, comprar insumos, pagar datos de siembra, servicios. Si en el medio el dólar sube, mejor”, añadió.

Para Andreani, "la inestabilidad generó un poco de sorpresa, eso encendió las alertas e independientemente, el productor piensa el largo plazo en dólares para la siembra, una modificación en el tipo de cambio no altera demasiado, pero con atraso cambiario para los costos de estructura, eso permite cubrir gastos fijos con menos y es bienvenido. Es una corrección chica al lado de la revaluación del peso".

En cuanto a un hipotético plan del gobierno para incentivar las ventas, como un “dólar soja”, Adreani indicó que los ingresos de divisas en 2026 incluyendo gas, petróleo y minería, serán de US$ 100.000 millones, “por eso el gobierno no necesita dólares ni un dólar soja para incentivar”.

Dante Romano, Profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, “la gente del campo no estaba parada en no vender por atraso cambiario, ya que lo hace cuando necesita financiamientos, logística o que el precio le parezca una oportunidad”.

Por otra parte, no es una devaluación tan grande. Como esta corrección “coincide con la cosecha de trigo, los vencimientos se podrán atender con las ventas del cereal”.

“En un año electoral y es parte de lo que pasó con este movimiento del dólar, los que vienen de afuera del sector piensan que con una devaluación, el productor va a liquidar más. En un año electoral, los cambios pueden ser abruptos. Veo que habrá ventas por necesidad financiera, pero la gente va a tratar de aferrarse a los granos, que es la moneda de ahorro y prefiere estar stockearse en granos”.

Menos inversiones y encarecimiento del crédito en dólares

Más allá de estos números y tranqueras adentro, se percibe en los productores agropecuarios una menor intención de inversión. El último Ag Barometer de la Universidad Austral muestra que la incertidumbre electoral hacia 2027 es el factor más mencionado por los productores al consultarles qué los lleva a actuar con cautela o postergar inversiones- El 49% identifica el escenario político como un condicionante, seguido por la incertidumbre climática, con el 38%, y las tasas o condiciones de financiamiento, con el 24%. Al tratarse de una pregunta de respuesta múltiple, los productores podían señalar más de un factor.

“Los resultados muestran que el productor mantiene confianza en el mediano plazo, pero esa expectativa no se traduce automáticamente en decisiones inmediatas de inversión. Hay oportunidades que se evalúan favorablemente, aunque la incertidumbre política, climática y financiera lleva a analizar con cuidado cuándo comprometer capital y cómo preservar capacidad de maniobra”, explica Carlos Steiger, investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y director del Ag Barometer Austral.

Además, un 68% de los productores manifiesta que el escenario electoral influye mucho o algo en sus decisiones de inversión.

En la misma sitonía, una encuesta realizada por la consultora Satower, entre más de 200 empresas que representan 800 mil hectáreas, “por primera vez, el porcentaje de empresas agropecuarias que piensan invertir menos en los próximos seis meses (33,0%) supera al de las que piensan invertir más (18,6%)”.

En diálogo con PERFIL, el consultor privado Hernán Satorre, señaló que el menor nivel de inversión se hará sentir en la compra de insumos, como fertilizantes, fungicidas y herbicidas, por ejemplo, en el caso de la agricultura. "Por otro lado, la ganadería está en otra sintonía, al revés de lo que pasaba en otros años. En Corrientes y Misiones están un poquito más complicados por las crecidas de ríos, pero en términos generales es una realidad totalmente distinta a lo que le pasa a la agricultura extensiva, que es la que de alguna manera está demandando más financiamiento”.

En cuanto al financiamiento, mientras la TNA mediana en pesos bajó de 31,0% a 27,0%; en dólares subió de 6,2% a 7,0%. En ese sentido según Satorre, "estamos viendo un incremento de la tasa en dólares, lo cual es totalmente natural, porque hay una presión alcista, especialmente en el último mes. Estados Unidos marca la tasa de referencia a nivel mundial, con lo cual si la tasa de referencia sube, presiona todos los pisos para arriba, es decir que tenés nuevos pisos para solicitar créditos en dólares".

Y agregó: "Es un panorama complicado para especialmente para las empresas agrícolas que todos los años sacan créditos a 12 meses, principalmente para la compra de la campaña, de insumos y demás, y lo renuevan al año siguiente”.

“Cuando vos lo quieras renovar en junio, julio, porque ya cancelaste el crédito de la campaña pasada, pagaste la tarjeta y ahora tenés que renovar para ir a la próxima campaña, te van a prestar menos plata en términos reales”, añadio el consultor.

LM