A pesar de la desaceleración de la inflación, los precios de los alimentos y bebidas continuaron aumentando y completaron tres semanas consecutivas de subas. El último informe de Labour, Capital & Growth (LCG) registró un incremento del 0,1% en la cuarta semana de noviembre de 2026, impulsado principalmente por las bebidas, mientras que EcoGo estimó que la inflación general cerraría el mes en el 1,8%.

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Este relevamiento se lleva a cabo mediante web scraping los miércoles, relevando los precios de 8.000 alimentos y bebidas de cinco supermercados. Además, los ponderadores corresponden a la estructura del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

Tercera semana consecutiva de incrementos en los alimentos y bebidas | Crédito: LCG

Luego del aumento del 0,8% en la segunda semana de noviembre, la inflación semanal de alimentos y bebidas comenzó a mostrar incrementos más moderados, con una suba del 0,3% en la tercera semana y del 0,1% en la cuarta. En este contexto, la inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas se desaceleró al 1%, una caída de 0,2 puntos porcentuales respecto de la medición anterior. A su vez, la variación acumulada entre puntas durante ese período también se ubicó en el 1%.

Las bebidas lideraron los aumentos y las verduras moderaron la inflación semanal

Entre los cinco rubros que registraron aumentos, se encuentran a la cabeza las “Bebidas e infusiones para consumir en el hogar”, con un incremento del 1,9%; seguidas por “Frutas”, con 1,1%; “Condimentos y otros productos alimenticios”, con 0,6%; “Carnes”, con 0,2%; y “Productos lácteos y huevos”, con 0,1%.

Por otra parte, los cuatro rubros que registraron bajas fueron “Aceites”, con una caída del 5,7%; “Verduras”, con 2,5%; “Productos de panificación, cereales y pastas”, con 0,3%; y “Azúcar, miel, dulces y cacao”, con una reducción del 0,1%. Las comidas listas para llevar no registraron variaciones.

La incidencia del 0,27% del aumento en Bebidas fue compensada esta semana con la merma de Aceites y Verduras | Crédito: LCG

Según indicó LCG en su informe, el aumento de las bebidas explicó la mayor parte de la presión alcista semanal, con una incidencia de 0,27 puntos porcentuales. Este incremento fue compensado parcialmente por las bajas de verduras y aceites, que restaron 0,20 y 0,06 puntos porcentuales al índice semanal, respectivamente.

Por otro lado, la consultora resaltó que las bebidas y los productos lácteos explicaron más de la mitad de la inflación promedio de las últimas cuatro semanas, con aumentos del 2,3% en ambos rubros e incidencias de 0,32 y 0,31 puntos porcentuales, respectivamente. En ese período, también se destacaron los productos de panificación, cereales y pastas, con una incidencia de 0,23 puntos, y las carnes, con 0,22 puntos.

Las expectativas de inflación cayeron por debajo del 30% según la Universidad Torcuato Di Tella

EcoGo anticipó que la inflación de noviembre cerraría por debajo del 2%

El último Relevamiento de Precios Minoristas (RPM) de la consultora EcoGo registró un aumento del 0,03% en la tercera semana de noviembre. La suba estuvo explicada principalmente por los incrementos en alimentos (0,19%) y bienes y servicios varios (0,35%), que fueron compensados parcialmente por las bajas en información y comunicación (-0,31%) y transporte (-0,28%).

Con una proyección de aumento del 0,4% en los alimentos durante la última semana del mes, EcoGo estimó que la inflación de noviembre cerraría en el 1,8%, lo que representaría una desaceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto del 2,1% de octubre. De confirmarse esta estimación, la inflación interanual descendería al 31,8%, mientras que la acumulada en lo que va de 2026 alcanzaría el 29%.

Las expectativas de inflación cayeron por debajo del 30%

La inflación esperada promedio a nivel nacional para los próximos 12 meses se ubicó en 29,7% en noviembre, mientras que la mediana alcanzó el 30%, de acuerdo con la encuesta mensual que elabora el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

Inflación | Crédito: Cedoc Perfil

El dato refleja una corrección a la baja respecto del mes anterior. Al analizar la evolución reciente, Sebastián Auguste, director del CIF, señaló: “En septiembre de este año, la inflación esperada era de 29,8%, había subido a 35,9% en octubre y ahora cae a 29,7%, revirtiendo ese aumento”.

En la comparación interanual frente a noviembre de 2025, el promedio nacional se mantiene prácticamente sin cambios, aunque la mediana registra un incremento al pasar del 23% al 30%.

Retroceso por regiones y nivel de ingresos

Según el informe, el descenso en las proyecciones de precios fue generalizado en todo el territorio nacional. “La disminución en la inflación anual esperada se registró en todas las regiones. En CABA, el promedio pasó de 41,2% en octubre a 29,2% en noviembre. En GBA disminuyó de 37,6% a 31,8%, mientras que en el Interior cayó de 34,0% a 28,8%”, detalló Auguste.

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La tendencia también se replicó al segmentar los resultados según el poder adquisitivo de los encuestados. Al respecto, el director del CIF indicó: “Por ingresos, la inflación esperada disminuyó en ambos grupos, especialmente en los hogares de menores ingresos. En los de mayores ingresos, el promedio pasó de 34,9% a 29,5%, mientras que en los hogares de menores ingresos cayó de 38,3% a 30,2%”.

GZ