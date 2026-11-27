La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) celebró la sanción definitiva de la ley de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y apuestas en línea, que fue aprobada por unanimidad en el Senado el jueves 26 de noviembre. La entidad destacó el consenso alcanzado en el Congreso y el rol de las organizaciones de la sociedad civil en el impulso de medidas para abordar una problemática que afecta a las familias.

El Senado aprobó la ley de Ludopatía: cuáles son sus principales puntos y a quiénes alcanza

A través de un comunicado, ACDE sostuvo que la aprobación representa una respuesta a un reclamo que distintas instituciones venían planteando y consideró que el resultado reivindica "el valor del diálogo entre las instituciones de la República y la sociedad civil".

La organización señaló que, a lo largo de este año, acompañó distintas acciones de comunicación, sensibilización e intercambio con dirigentes políticos, medios de comunicación y representantes de la sociedad civil. El objetivo, explicó, fue visibilizar los riesgos asociados a la expansión de las apuestas online y promover herramientas concretas para prevenir el juego compulsivo.

En ese sentido, ACDE consideró que la ley sancionada recoge las inquietudes planteadas y ofrece respuestas frente a los riesgos que el crecimiento de las plataformas digitales de apuestas implica para las familias.

Además, convocó a los dirigentes empresariales a asumir un papel activo en la promoción del bienestar y el desarrollo integral de las personas. "La responsabilidad empresarial implica también involucrarse en los desafíos sociales que afectan a nuestras comunidades", planteó la entidad.

El comunicado concluyó con una referencia a un mensaje del papa León XIV: "Es un soplo la vida... pero perdura el bien".

Aprobación en el Senado por unanimidad a la Ley de Ludopatía | Crédito: Captura

Qué establece la ley y cómo fue su tratamiento en el Congreso

La iniciativa, denominada Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, obtuvo su primera aprobación en la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2024. Después de permanecer casi dos años sin tratamiento definitivo en el Senado, el proyecto consiguió la sanción definitiva el jueves 26 de noviembre de 2026, con 72 votos afirmativos, sin rechazos ni abstenciones.

El texto establece una serie de restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio de las apuestas online. Entre otras medidas, prohíbe la difusión de este tipo de servicios en medios de comunicación, redes sociales y vía pública, así como los acuerdos comerciales con clubes deportivos, deportistas, influencers y figuras públicas. También alcanza a los auspicios en camisetas, estadios, festivales y recitales.

En materia de prevención, la norma prohíbe el acceso de menores de 18 años a las plataformas de apuestas y exige controles de identidad mediante sistemas de verificación biométrica. Además, limita los medios de pago: permite operar con tarjetas de débito y billeteras virtuales con saldo disponible, pero impide utilizar tarjetas de crédito y cuentas vinculadas a prestaciones sociales de ANSES. También contempla la creación de un Registro Nacional de Autoexclusión para que las personas que busquen limitar su acceso al juego puedan inscribirse.

Tras la sanción, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 120 días para reglamentar la ley, mientras que su entrada en vigencia dependerá de los términos que establezca la reglamentación.

FN