Advierten que en el último año se incrementó la conflictividad laboral

El programa económico del Gobierno recibe cada vez menos elogios por la estabilidad macroeconómico, al tiempo que la conflictividad laboral se incrementó desde que Milei asumió el mando. La dinámica contempla mayores despidos, cierres y suspensiones en las empresas. Los sectores perdedores del modelo están entre los más perjudicados, como el caso de la industria. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba son las provincias más afectadas.

Desde enero de 2024 se registraron al menos 953 casos en todo el país de tensiones en el mundo del trabajo. Los datos se desprenden del último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que señaló: "El conflicto principal durante el período analizado fueron los Despidos (53,7%), en correlación con los 437.611 puestos de trabajo registrados perdidos entre noviembre de 2023 y julio de 2026 (según datos de SRT). Le siguieron los Cierres de empresas (17,5%), luego las Crisis (10,7%) y las Suspensiones (9,1%). Completan el cuadro las Quiebras (2,3%), los Retiros voluntarios (2,1%), los Concursos preventivos (1,9%), los conflictos por Condiciones de trabajo, principalmente salarios adeudados (1,4%), y las Paralizaciones (1,3%)".

Conflictividad laboral | Crédito: CEPA

El análisis destacó que esta dinámica se aceleró e intensificó luego de las elecciones legislativas del año pasado. Mientras que entre enero de 2024 y octubre de 2025 hubo en promedio 25 casos por mes, luego de los comicios hasta octubre de este año el promedio subió a 33 casos mensuales. "Ese agravamiento denota que el aumento de la conflictividad no se debe a una razón política como mencionaba el oficialismo en un primer momento, sino que tiene que ver con una profundización de la crisis económica", explicaron los analistas del CEPA.

"En cuanto a la naturaleza de los conflictos al comienzo predominaban los despidos y las suspensiones. Con el correr de los meses ganaron peso los desenlaces más graves: cierres de plantas o de empresas, quiebras y concursos preventivos. Estos casos pasaron de representar el 6,2% de los conflictos registrados en 2024 al 17,6% en 2025 y al 39,9% en lo que va de 2026. En lo que va del segundo semestre de 2026, más de la mitad de los conflictos relevados (56,5%) fue un cierre, una quiebra o un concurso preventivo", detalló el texto.

La industria pierde entre 100 y 150 empresas por mes: en RDEco advirtieron por el deterioro de la economía real



El análisis destacó otro dato relevante: al menos 46 firmas que comenzaron con despidos o suspensiones, terminaron en los meses siguientes en un cierre, una quiebra o un concurso preventivo. En otras situaciones, el cierre derivó después en indemnizaciones impagas y en una quiebra o un concurso preventivo.

Sectores

El sector más perjudicado por los conflictos laborales fue la Industria, que representó el 65,3% del total. Al interior del rubro, principalmente fueron afectados los siguientes subsectores: textil, alimenticio y metalúrgico y siderúrgico, los grandes afectados por los efectos de la apertura económica y desregulación importadora.

Esto se enmarca en un contexto donde, de acuerdo a los datos del Indicador de Producción Industrial (IPI) que publica el Indec, el sector cayó 1,8% interanual en septiembre y acumula un retroceso del 2,6% en el año. A su vez, todavía opera un 6,7% por debajo de los niveles previos a que asuma la presidencia Javier Milei.

Conflictividad laboral | Crédito: CEPA

En segundo lugar quedó el sector de Servicios, que representó el 15,9% de los casos. “Por su parte, Comercio representó el 8,4% de los casos, siendo que el principal subsector afectado es el de Supermercados. El sector Primario acumuló el 7,9% de los casos, donde la mayor afectación se dio en el sector de Hidrocarburos y servicios petroleros, el Pesquero y la Minería”, agregó el análisis del CEPA.

Los autos chinos desplazan a la producción Mercosur y golpean la industria nacional



Por último, la Construcción acumuló el 2,5% de los sucesos. Cabe destacar que, si bien las empresas en esta área acumulan una mejora del 5% frente a diciembre, todavía reflejan un nivel de actividad que se ubica 18% por debajo de noviembre de 2023, según estimaciones de la consultora LCG.

A su vez, hay una gran diferencia respecto al origen del capital. En el 74,2% de los casos se trató de empresas con fondos de origen nacional, el 24% de recursos extranjeros y solo el 1,7% de un patrimonio mixto.

Conflictividad laboral | Crédito: CEPA

Por provincias

En cuanto a la distribución geográfica, la zona centro del país acaparó el 54,8% de los casos de conflictividad laboral. En el desagregado por provincia, las más afectadas fueron:

•Buenos Aires (27,9%). •Santa Fe (10,4%). •Córdoba (6,9%). •La Rioja (6,8%). •CABA (5,7%). • Tierra del Fuego (4,7%). •Entre Ríos (3,9%). •San Juan (3,3%). •Tucumán (3,0%).

El estudio también menciona casos concretos que ilustran la distribución territorial. Algunos de los más conocidos: los conflictos de Dass en Misiones y Buenos Aires; Electrolux en Santa Fe; Metalfor en Córdoba; Granja Tres Arroyos en Entre Ríos y Buenos Aires; Musimundo en Chaco, Corrientes y Misiones; y SanCor en Santa Fe.