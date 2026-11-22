Noviembre y diciembre suelen concentrar una serie de gastos extraordinarios que pueden complicar las finanzas personales: despedidas de año, regalos, reuniones familiares y vacaciones se combinan con los compromisos habituales y las cuotas que todavía quedan por pagar. En ese contexto, la planificación del aguinaldo y el uso de la tarjeta de crédito se vuelven centrales para evitar que los consumos de fin de año se conviertan en una deuda difícil de afrontar durante los primeros meses de 2027.

La morosidad habría comenzado a caer tras dos años de crecimiento.

El escenario del crédito a las familias también ofrece una señal de alerta. Según el último Informe sobre Bancos disponibles del Banco Central (BCRA), el ratio de irregularidad de las financiaciones a los hogares se ubicó en el 12,20% en septiembre , frente al 3,82% correspondiente a las empresas. El indicador contempla el conjunto de los créditos a las familias y no exclusivamente los saldos de tarjetas de crédito.

En paralelo, el Informe de Pagos Minoristas del organismo registró que las operaciones con tarjeta de crédito alcanzaron los 147,8 millones en agosto, por un monto de $10,1 billones. En la comparación interanual, las cantidades retrocedieron un 18,1% y los montos cayeron un 20% en términos reales. Además, el 87,8% de las operaciones se realizó en un solo pago.

En este contexto, Nicolás Passini , divulgador financiero y fundador de Finanzas Bajo Control, planteó que uno de los principales errores de esta época es analizar cada consumo de manera aislada. Una despedida, un regalo o una salida pueden parecer gastos manejables, pero cuando se suma a las cuotas que ya se vienen pagando, el presupuesto puede quedar comprometido.

Por eso, recomendó reunir todos los compromisos de fin de año en una misma lista antes de definir cuánto dinero destinará a cada actividad. También advirtió sobre la tendencia a asignarle varios destinos al aguinaldo antes de cobrarlo: pensar que alcanzará para cancelar la tarjeta, pagar las vacaciones y comprar los regalos sin calcular cuánto representa cada compromiso.

Otro punto que señaló es la tentación de comprar por una promoción o por la presión de cumplir con todos. Una oferta representa un ahorro cuando reduce el costo de algo que ya estaba previsto y que se puede pagar. Si agrega un consumo que no estaba contemplado, terminará aumentando el gasto.

Cómo reducir los gastos de la tarjeta de crédito

Para recuperar el margen disponible antes de las fiestas, Passini recomendó empezar por revisar los últimos dos resúmenes de la tarjeta y los consumos que todavía no cerraron . El objetivo es identificar suscripciones que ya no se utilizan, gastos repetidos y cuotas que continuarán llegando durante los próximos meses.

A partir de esa revisión, aconsejó establecer un límite para los nuevos consumos según la capacidad real de pago . En ese sentido, remarcó que el límite habilitado por el banco no equivale al dinero que una persona puede destinar a pagar la tarjeta.

Una compra en cuotas, además, puede comprometer el disponible por la importación total desde el comienzo. Por ejemplo, una operación de $240.000 en seis cuotas de $40.000 puede ocupar los $240.000 del límite, que se recuperará con los pagos según las condiciones del emisor.

La recomendación central es pagar el total del resumen todos los meses. Cancelar solamente el pago mínimo deja un saldo financiado que genera intereses y se suma a los compromisos siguientes. Cuando ya exista esa situación, conviene frenar las compras prescindibles y revisar cómo reducir la deuda acumulada.

También es importante conocer las fechas de cierre y vencimiento. El cierre determina qué consumos ingresan en cada resumen, mientras que el vencimiento indica cuándo hay que pagarlo. Comprar después del cierre puede dar más plazo, pero ese gasto debe estar contemplado en el presupuesto del mes siguiente.

Qué hacer con el aguinaldo: cancelar deudas o ahorrar

Frente a la llegada del medio aguinaldo, Passini recomendó definir su destino antes de cobrarlo. La distribución dependerá de la situación financiera de cada persona, por lo que no se considera conveniente establecer un porcentaje único para todos.

El primer paso consiste en asegurar los gastos indispensables hasta el próximo ingreso y revisar los vencimientos pendientes. Si existe una deuda que genera intereses elevados, como un saldo de tarjeta que se viene arrastrando, la prioridad debería ser reducirla para evitar nuevos costos financieros.

La compra de viviendas ya concentra casi la mitad de las búsquedas inmobiliarias en el AMBA.

Sin embargo, utilizar todo el aguinaldo para cancelar deudas también puede ser contraproducente si eso obliga a volver a financiar gastos básicos pocos días después. Por eso, el especialista aconsejó conservar un respaldo para cubrir necesidades e imprevistos.

Si las deudas están controladas, una alternativa es distribuir el dinero entre el ahorro y los gastos de las fiestas o las vacaciones , siempre con montos definidos. En el caso de las cuotas sin interés que están al día, también conviene evaluar si adelantarlas ofrece algún beneficio concreto antes de destinar todo el ingreso a cancelarlas.

Cuándo conviene comprar en cuotas

Las cuotas pueden ser una herramienta útil cuando la compra estaba planificada, el costo resulta conveniente y los pagos entran cómodamente en el presupuesto de todos los meses que durará la financiación.

Para tomar la decisión, es necesario comparar el precio al contado con la suma de las cuotas y revisar el Costo Financiero Total (CFT) , que contempla intereses, comisiones y otros gastos asociados. Una cuota pequeña, por sí sola, no permite conocer cuánto terminará costando una compra.

Cuando el precio final es el mismo y no hay costos adicionales, las cuotas sin interés pueden ayudar a distribuir un gasto. Sin embargo, también deben sumar los compromisos que ya existen: cinco compras de $40.000 mensuales representan una obligación de $200.000 por mes.

Además, una financiación sin interés puede terminar generando costos si después no se paga el total del resumen. Para Passini, este es uno de los puntos centrales: las cuotas sin interés también son deuda y deben contemplarse dentro del presupuesto.

En esa línea, desaconsejó financiar consumos prescindibles cuando ya resulta difícil cancelar el resumen completo o cuando el pago depende de un aumento de ingresos que todavía no está confirmado.

Cómo organizar el presupuesto para enero y febrero

Una de las recomendaciones del especialista es elaborar un presupuesto que contempla no solamente diciembre, sino también enero y febrero. De esa manera, es posible observar en conjunto los ingresos previstos, los gastos habituales y los compromisos extraordinarios.

Para comenzar, aconsejó anotar los ingresos netos que razonablemente estarán disponibles y las fechas en que se cobrarán. Luego, hay que incorporar los gastos esenciales y las cuotas ya asumidas. En el caso de quienes tienen ingresos variables, conviene utilizar una estimación prudente y no tomar como referencia el mejor mes.

Con esa información, propone definir dos montos separados: uno para las fiestas y otro para las vacaciones. En el primero deben contemplarse regalos, comidas, despedidas y traslados. En el segundo, transporte, alojamiento, alimentación, actividades y una reserva para imprevistos.

También hay que considerar que, incluso durante las vacaciones, muchos gastos habituales del hogar continúan corriendo. Por eso, antes de confirmar de una compra de diciembre, conviene revisar cómo quedará enero después de pagarla.

Cinco consejos para terminar 2026 sin nuevas deudas

Para quienes buscan cerrar el año con las cuentas ordenadas y comenzar 2027 sin sumar nuevos compromisos, Passini resumió cinco recomendaciones:

Hacer una revisión completa de las finanzas. Anotar el dinero disponible, los ingresos previstos, los gastos indispensables y las deudas existentes, con sus saldos, vencimientos y costos.

Establecer un presupuesto máximo para las fiestas y las vacaciones. Definirlo antes de comprar y distribuirlo entre regalos, reuniones, salidas y viajes.

Asignar el aguinaldo antes de cobrarlo. Priorizar los gastos básicos, reducir las deudas más costosas y separar un respaldo para imprevistos.

Comprar con dinero previsto para pagar. Evitar nuevas cuotas que se extienden a 2027 y, cuando se utilice la tarjeta en un pago, separe el dinero necesario para cancelar el resumen completo.

Revisar las cuentas todas las semanas. Controlar los consumos, los próximos vencimientos y cuánto queda del presupuesto permite detectar desvíos antes de que llegue el resumen.

Por último, para quienes ya tienen una deuda importante, el objetivo no necesariamente será cancelarla por completo antes del 31 de diciembre. En esos casos, la prioridad pasa por evitar que siga creciendo y establecer un plan de pagos sostenibles, sin descuidar las necesidades básicas.

FN