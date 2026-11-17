La deuda pública bruta volvió a crecer en octubre y alcanzó los US$ 489.634 millones, según dio a conocer la Secretaría de Finanzas, comandada por Federico Furiase. Del total de la deuda, US$ 487.143 millones se encuentran en situación de pago normal. El dato total supone un aumento de US$ 3.007 millones respecto de septiembre, cuando había totalizado US$ 486.628 millones.

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La Secretaría de Finanzas destacó que “la variación respecto de septiembre se explica por la disminución de la deuda en moneda extranjera en US$ 332,5 millones y el incremento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de US$ 3.339,2 millones”.

Por tipo de legislación, en octubre la deuda en moneda local representó el 66,7% del total, mientras que el 33,3% restante correspondió a moneda extranjera.

Ministerio de Economía | Crédito: Cedoc Perfil

En términos de PBI, la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central bajó en octubre a 59%, una décima de punto porcentual respecto de septiembre. La estimación surge del cálculo implícito del producto bruto interno equivalente en dólares que elabora el Banco Central en el Informe Monetario de octubre. La deuda consolidada cayó tras tocar el 59,1% en noviembre de 2023, y luego de haber trepado al 76,3% en diciembre de ese año por el sinceramiento cambiario y la eliminación de la brecha con los tipos de cambio alternativos.

Respecto al crecimiento de la deuda, el economista Christian Buteler afirmó en su cuenta de X: "La deuda no es para financiar al Tesoro, su crecimiento obedece a indexación, capitalización de intereses y absorción de los pesos que emite el BCRA para comprar dólares. Antes eran pasivos no remunerados, ahora deuda del Tesoro".

Nivel de deuda bajo la gestión de Javier Milei

En comparación con noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central en el gobierno de Javier Milei aumentó US$ 64.340,5 millones, al pasar de US$ 425.556 millones a US$ 489.634 millones.

Durante la actual gestión, la deuda con los organismos financieros (incluido el FMI) internacional pasó de U$S 73.683 millones a U$S 95.326 millones. Con el FMI creció de U$S 41.467 millones a unos U$S 56.914 millones. En octubre, el saldo del préstamo con el FMI disminuyó en US$ 154,8 millones, principalmente por el efecto de la variación de monedas frente al dólar, tras la suba de las tasas de interés de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El Gobierno volvió a registrar superávit financiero en octubre

El Sector Público Nacional registró un superávit primario de $1.931.156 y un superávit financiero de $1.578.627 en octubre. Este nuevo resultado financiero se da tras un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $352.530 millones. En relación con octubre del año pasado, el superávit financiero aumentó 204,9%.

Con estos números, se acumuló un superávit primario de aproximadamente 1,4% del Producto Bruto Interno y un superávit financiero de aproximadamente 0,4% del PIB en los primeros diez meses del año, según mencionaron desde la cartera económica.

Al respecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, señaló en su cuenta de X que “la dinámica del mes fue producto de ingresos totales que crecieron 31,2% interanual y gastos primarios que se incrementaron 23,6% interanual. El pago de intereses netos de tenencias intra sector público fue de $352.530 millones".

Y agregó: "El dato del mes es consistente con el resultado incluído para este año en el Proyecto de Presupuesto 2027, dado el incremento estacional en el gasto primario que todos los años se observa en diciembre".

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