El interés por la compra de propiedades continúa en ascenso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y ya representa casi la mitad de las búsquedas inmobiliarias. Según un relevamiento de Zonaprop, en octubre de 2026 las consultas para adquirir una vivienda concentraron el 48% del total, nueve puntos porcentuales por encima del registro de enero y diez puntos arriba del promedio histórico del 38%.

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De esta manera, la demanda de compraventa se acerca a la del alquiler tradicional, que representa el 49% de las búsquedas en el portal. En tanto, el alquiler temporario mantiene una participación marginal, con apenas el 3% de las consultas.

Demanda de Zonaprop

El informe de mercado inmobiliario de Zonaprop correspondiente a octubre también muestra una recuperación sostenida del interés por la adquisición desde enero de 2024, cuando las búsquedas de propiedades en venta habían tocado un mínimo del 29% del total.

Sin embargo, la evolución presenta diferencias según la zona. En CABA y GBA norte, las búsquedas de compra y alquiler tradicional tienen una participación similar, de entre el 48% y el 50%. En cambio, en GBA oeste y GBA sur predomina el alquiler, que concentra el 62% y el 64% de las consultas, respectivamente.

Qué propiedades concentran el interés de los compradores

Dentro de las búsquedas de compra en el AMBA, los departamentos siguen siendo el tipo de propiedad más demandado y representan el 66% del total. En CABA, esa participación asciende al 81%, mientras que en los tres cordones del Gran Buenos Aires predominan las búsquedas de casas y PH, que concentran entre el 53% y el 59%.

No obstante, al analizar la presión de demanda —es decir, la cantidad de consultas que recibe cada aviso de venta activo—, los PH se destacan por encima del resto de las propiedades en todas las zonas relevadas.

Demanda de Zonaprop | Crédito: INDEX

En la Ciudad de Buenos Aires, un aviso de PH recibe un 101% más de consultas que uno de un departamento promedio. La diferencia llega al 114% en GBA norte, al 56% en GBA oeste y al 55% en GBA sur.

Las casas, por el contrario, registran menos consultas por publicación que los departamentos: un 15% menos en CABA, un 13% en GBA norte, un 23% en GBA oeste y un 30% en GBA sur. Los terrenos son el segmento con menor presión de demanda relativa.

La cantidad de ambientes también marca diferencias según la ubicación. En CABA y GBA norte, las unidades de tres ambientes reciben un 14% más de consultas por aviso que las de dos ambientes. En GBA oeste y sur, en cambio, lideran las propiedades de dos ambientes, seguidas por las de tres.

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En esas últimas zonas, los departamentos de cuatro ambientes presentan la menor presión de demanda: reciben un 47% menos de consultas que los de dos ambientes en GBA oeste y un 54% menos en GBA sur. En la Ciudad, los monoambientes también muestran un menor interés relativo, con una demanda por aviso un 54% inferior a la de las unidades de dos ambientes.

Cuánto están dispuestos a pagar quienes buscan comprar

El presupuesto también influye en el comportamiento de la demanda. En CABA, GBA oeste y GBA sur, las propiedades con valores inferiores a los US$100.000 registran el mayor volumen de contactos por aviso. En GBA norte, en cambio, las unidades de hasta US$157.000 son las que concentran más consultas.

El informe de Zonaprop muestra que, en octubre, las propiedades de menos de US$175.000 reunieron el 68% de las búsquedas de compra en el AMBA. Dentro de ese universo, los inmuebles de menos de US$100.000 representaron el 35%, mientras que los ubicados entre US$100.000 y US$175.000 concentraron otro 33%.

Demanda de Zonaprop | Crédito: INDEX

En la comparación por zonas, GBA oeste y sur muestran una mayor concentración de la demanda en las propiedades de menor valor: los inmuebles de menos de US$100.000 reúnen el 61% y el 59% de las búsquedas, respectivamente. En GBA norte, por su parte, el 49% de las consultas corresponde a propiedades por encima de los US$175.000.

Crédito hipotecario: crecen las búsquedas de propiedades aptas

La recuperación del interés por la compra también se vincula con la reactivación del crédito hipotecario. De acuerdo con el relevamiento, el atraso cambiario y la apreciación de las UVAs mejoraron transitoriamente el poder de compra medido en metros cuadrados, lo que generó incentivos para acceder a financiamiento durante 2026.

En ese contexto, el costo medio de las líneas hipotecarias UVA se ubicó en el 7,5%, por debajo del 9% registrado en 2025, aunque todavía por encima del promedio del 5% observado en 2017.

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Hasta septiembre de 2026, el 19% de las escrituras se concretó mediante una hipoteca, apenas dos puntos porcentuales por debajo del registro del mismo mes del año pasado. En paralelo, las búsquedas con el filtro "apto crédito" crecieron un 35% desde enero, lo que refleja el interés por las propiedades que permiten acceder a financiamiento bancario.

El comportamiento de quienes utilizan ese filtro muestra una concentración en determinados barrios y presupuestos: en el 60% de las búsquedas, el monto destinado a la compra no supera los US$120.000. Además, existe una marcada preferencia por las unidades de dos y tres ambientes, con estas últimas a la cabeza.

"El mercado tiene una oportunidad interesante por delante. Si bien el crédito hipotecario todavía tiene mucho espacio para desarrollarse y consolidarse como una herramienta de acceso a la vivienda, hoy contamos con un escenario que ofrece mayor previsibilidad que en otros períodos. Esto genera condiciones para seguir acompañando la evolución del mercado y las decisiones de compra", sostuvo Milagros Alcorta, gerente comercial de Zonaprop.

FN