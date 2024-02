Es un buen momento para comprar propiedades

¿Es un buen negocio comprar hoy una propiedad en la Argentina? Este es el momento perfecto para volver a hacerse esta pregunta, porque la respuesta es sí. Y me atrevería a agregar: “y pronto”. El mercado inmobiliario está atravesando una etapa de cambio que trae oportunidades para todo el sector. Tras la caída de precios que comenzó en 2020, seguida por la devaluación del dólar en los Estados Unidos, tener dólares debajo del colchón había dejado de ser negocio.

Pero, a diferencia de años anteriores, la gente ya no se volcaba a la compra de inmuebles porque los precios seguían cayendo. Con mil dólares, cada vez era posible comprar más metros cuadrados. La realidad es que no había un incentivo para invertir en propiedades en la Argentina.

¿Qué cambió, entonces? Desde mediados del año pasado, el precio de las propiedades dejó de caer y, en consecuencia, comenzó a registrarse una mayor demanda. Acompañada por el cambio de gobierno y ante un blanqueo inminente, que hará que muchos argentinos quieran invertir dólares para evitar que pierdan su valor al estar inutilizados. Todo indica que la tendencia seguirá en alza. Para poder dar pasos firmes en una decisión tan estratégica y en un momento de incertidumbre, estas son tres buenas razones por las que comprar hoy conviene.

“Venimos de los peores 4 años de lo que va del siglo para el mercado inmobiliario”, aseveró un especialista

Aprovechar antes del blanqueo. Los precios están más bajos que nunca, pero esta es una ventaja circunstancial que no hay que dejar pasar. En los últimos 4 años, las propiedades experimentaron una caída en sus precios del 30% al 40% en dólares. Esto significa que hoy, en comparación con años anteriores, el valor de las propiedades en esa moneda está barato.

Sin embargo, estos precios no durarán para siempre. El mercado inmobiliario no es ilimitado, y con el inminente blanqueo, se espera una inyección de capital que probablemente ingresará en el mercado inmobiliario e impactará los precios. No lo hará de inmediato, pero sí de manera constante.

La tendencia alcista se mantendrá durante este gobierno. En la Argentina, los precios inmobiliarios están intrínsecamente ligados a la política y la economía. Cuando un gobierno comienza con una tendencia alcista, generalmente se mantiene durante su mandato. Lo mismo al contrario. Esto es lo que ocurrió con el gobierno de Javier Milei, donde los precios dejaron de caer antes de que asumiera y, luego, comenzaron a subir. Siguiendo esta teoría, probablemente los precios aumenten durante los próximos tres años.

Por los bajos precios, se dispararon las ventas de propiedades inmobiliarias en el AMBA

Para proteger el valor del dinero. En diciembre del año pasado, se firmó el acuerdo de intercambio de información fiscal con los Estados Unidos, y así el dinero de unas 15.000 cuentas sin declarar fue repatriado. ¿Cómo lo sabemos? Porque, después de años en los que la gente pagaba para sacar el dinero de la Argentina, ahora debía pagar hasta el 6% para traerlo de regreso. Como, en un escenario global de inflación en dólares el dinero quieto pierde poder de compra, es muy probable que éste se vuelque a los inmuebles. En consecuencia, se producirá una corrección del precio, que puede aumentar hasta un 50%.

En conclusión, este es un momento histórico para poder hacerse de una propiedad. Y, si bien es cierto que los sueldos están bajos en dólares, existe un grupo de personas que ya está comprando propiedades porque cuenta con divisas estadounidenses en stock o porque están generando ingresos directamente en esa moneda.

La mayoría de estas transacciones se están registrando en parte del Corredor Norte que incluye Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez y, también, Villa Urquiza y Caballito. E un efecto derrame hacia Saavedra, Coghlan, Chacarita, Colegiales y Villa Crespo.

*Director Comercial de Estudio Kohon