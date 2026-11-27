La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este viernes 27 de noviembre de 2026 con el calendario de pagos para jubilados, pensionados y titulares de la Prestación por Desempleo. Según el cronograma oficial del organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, los beneficiarios recibirán sus prestaciones de acuerdo con la terminación de su DNI.

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Durante esta jornada cobrarán los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima con DNI terminados en 6 y 7, mientras que los titulares de la Prestación por Desempleo con documentos finalizados en 4 y 5 también recibirán sus pagos. Además, otras tres asignaciones mantienen vigentes sus períodos de cobro.

ANSES: qué jubilados y pensionados cobran este viernes 27 de noviembre

El organismo atraviesa la penúltima jornada del calendario de pagos de las jubilaciones y pensiones superiores a la mínima, que finalizará el lunes 30 de noviembre. Este viernes cobrarán los siguientes beneficiarios:

- Los DNIs terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre.

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ANSES: quiénes co​​​​​bran la Prestación por Desempleo este viernes

Los titulares de la Prestación por Desempleo tendrán su tercera jornada de cobro correspondiente al calendario de noviembre. Los pagos previstos para este viernes corresponden a las siguientes terminaciones de documento:

- Los DNIs terminados en 4 y 5: viernes 27 de noviembre.

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ANSES: qué otras asignaciones se pueden cobrar este viernes 27 de noviembre

El organismo también mantiene vigentes los períodos de pago de otras tres prestaciones, que contemplan todas las terminaciones de DNI y se extenderán hasta el 10 de diciembre.

- Asignación por Maternidad: del 12 de noviembre al 10 de diciembre.

- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): del 11 de noviembre al 10 de diciembre.

- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: del 11 de noviembre al 10 de diciembre.

GZ